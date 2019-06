Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des Nations : Les Pays-Bas renversent l'Angleterre

Jeudi, en demi-finale de la compétition, les Pays-Bas se sont imposés au terme d'un match qui n'avait pas bien débuté pour eux, contre l'Angleterre (1-3). Les Three Lions avaient pris l'avantage à la demi-heure de jeu grâce à un penalty de Marcus Rashford, obtenu à cause d'une faute grossière de Matthijs de Ligt. Le défenseur s'est bien rattrapé par la suite puisque c'est lui qui marque le but de l'égalisation. Les Oranje s'imposent grâce à deux buts marqués en prolongation (csc de Walker à la 97e, et Promes à la 114e). Rendez-vous dimanche 9 juin pour la finale contre le Portugal.

2. Handball - Lidl Starligue : Un dernier tour de piste pour Omeyer

Thierry Omeyer a disputé le dernier match de sa carrière jeudi soir lors de la victoire du PSG contre Cesson Rennes (29-20). Et le moins que l'on puisse dire c'est que "Titi", 42 ans, a eu droit à un au revoir à la hauteur de sa carrière : haie d'honneur, marée de fumigènes, tifo... Ce n'est pas parce que c'était la dernière que le gardien s'est relâché, bien loin de là, il réalise 15 arrêts et s'offre même le luxe de marquer un but.

3. Football - Ligue 1 : La tempête, la cheville et Neymar

Blessé lors de la rencontre entre le Brésil et le Qatar, Neymar, qui souffre d'une rupture du ligament de la cheville, a voulu se montrer rassurant sur les réseaux sociaux. Cette blessure l'a forcé à déclarer forfait pour la Copa América. Le Paris Saint-Germain, de son côté, attend encore deux jours avant de "réévaluer" le diagnostic de son joueur.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Qualifications Euro : La France va devoir faire sans N'Golo Kanté, blessé, qui a dû déclarer forfait pour les deux matches de qualification contre la Turquie samedi et Andorre mardi prochain.

Football - Ligue 1 : L'AS Saint-Etienne a décidé de miser sur ma stabilité en nommant Ghislain Printant, ancien adjoint de Jean-Louis Gasset, à la tête des Verts.

Golf - Open du Canada : L'Américain Keegan Bradley a pris la tête de l'Open du Canada après le premier tour disputé jeudi à Toronto.

Basket - NBA : Mark Stevens, un copropriétaire de la franchise Golden States, a été condamné à une lourde amende et à un an de suspension après avoir bousculé un joueur de Toronto.

La vidéo de rattrapage

Marta ? Morgan ? Marozan ? Ces noms ne vous disent rien ? Petite session de rattrapage sur les dix stars à suivre avant la Coupe de monde féminine.

Vidéo - Voici les dix stars à suivre avant la Coupe du monde féminine 02:32

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Roland-Garros : Le top 4 mondial en demi

Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem. La logique du classement est respectée chez les hommes pour ces demi-finales du Grand Chelem français qui verront s'affronter Djoko et Thiem, et qui nous offrent surtout un 39e choc entre Federer et Nadal. Chez les femmes, Ashleigh Barty affrontera la très jeune Amanda Anisimova. Johanna Konta tentera de décrocher sa place en finale contre Markéta Vondrousova.

2. Football - Coupe du monde féminine : Le grand jour pour les Bleues

Les joueuses de l'équipe de France de football vont tout faire pour réitérer la performance de leurs homologues masculins lors de ce Mondial organisé en France. Et ça commence dès ce soir, à 21h, contre la Corée du Sud au Parc des Princes.

3. Formule 1 - Grand Prix du Canada : La passe de trois pour Hamilton ?

Les essais libres débutent vendredi à partir de 16h. Lewis Hamilton, vainqueur des deux derniers Grand Prix (Montmelo et Monaco), a l'occasion de creuser son avance à la tête du championnat du monde de F1, mais aussi battre un record de Michael Schumacher : ses sept victoires sur ce circuit. Plus que une.