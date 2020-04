Roger Federer et Rafael Nadal

Deuxième jour de la semaine et donc deuxième épisode de nos séries, la première sur les Bulls de Jordan, la seconde sur ces stars qui auraient pu jouer en Ligue 1. Il y sera question de Robert Lewandowski aujourd'hui. Qui dit mardi dit aussi Grand Récit ! Celui du jour est consacré à Ben Johnson dans ce qui ressemble au scandale du siècle.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Serie A : La ligue italienne veut toujours aller au bout de la saison

Omnisport PSG, Bulls, CR7 et l'OL, Hamilton-Schumacher : le plateau du jour HIER À 05:33

La Ligue de football italienne a confirmé lundi sa volonté de mener à terme la saison de Serie A, malgré les réserves appuyées de huit clubs, soit près de la moitié de l'élite, qui avertissent des "risques incalculables" toujours liés au Covid-19. "Le Conseil de la Lega Serie A qui s'est réuni aujourd'hui a confirmé à l'unanimité son intention de terminer la saison 2019/2020, si le gouvernement l'autorise à se dérouler", écrit l'instance dans un communiqué.

Football - Liga : Matches à huis clos et au centre d'entraînement pour le Real ?

Selon Marca, qui en fait sa Une, le Real Madrid voudrait tirer profit de la crise actuelle en accélérant les travaux de rénovation de Santiago-Bernabeu. Ainsi, les Merengue auraient dans l'idée de jouer leur cinq derniers matches à domicile de la saison de Liga, au stade Di Stefano dans la Ciudad Deportiva de Valdebebas, là où joue habituellement la Castilla, l'équipe réserve du club madrilène.

Tennis - Quand Federer et Nadal font le show sur Instagram

Rafael Nadal, 33 ans et Roger Federer, 38 ont eu du mal à se retrouver en live sur Instagram mais ils y sont finalement parvenus devant un Andy Murray hilare dans les commentaires. A suivi une séance de questions-réponses entre deux des plus grands joueurs de l'histoire. L'occasion pour Nadal de prendre des nouvelles du genou de Federer, opéré d'une arthroscopie en février.

La vidéo de rattrapage

Play Icon WATCH Lafond : "Jouer les phases finales en août, c'est comme jouer le Tour sur une étape" 00:02:12

Journée spéciale Richard Virenque sur Eurosport

Rediffusion de la 12e étape du Tour de France 1994 et la victoire de Virenque à Luz-Ardiden

Rediffusion de la 15e étape du Tour de France 1995 et la victoire de Virenque à Cauterets

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Grands Récits - Athlétisme : Ben Johnson, 9'"79 pour le scandale du siècle

24 septembre 1988, piste de Séoul, Corée du Sud. En 9''79, record du monde, Ben Johnson devient champion olympique devant Carl Lewis, rival qui n'a pour lui que de la haine. Trois jours après, le Canadien, dopé, est démasqué. Lewis se doutait que son adversaire n'était pas clean depuis sept ans déjà, sans pouvoir le prouver. Jusqu'à ce faux-pas.

Ben Johnson 1988 - Les Grands Récits Crédits Eurosport

2. Basket - NBA : Émergence de Pippen, The Shot et les "Jordan Rules" : 88-90, les Bulls n'y sont pas encore

Après la période 84-87 et la naissance des Bulls de Jordan, le deuxième épisode de notre série sur les Bulls de Michael Jordan explore trois ans de progrès mais aussi de frustrations. Entre 1988 et 1990, Chicago va tomber trois fois contre le même adversaire en Playoffs : les Detroit Pistons. Ces trois ans sont aussi l'occasion pour Jordan d'inscrire un shoot historique, pour Pippen d'émerger et pour Phil Jackson d'hériter du poste d'entraîneur.

Isiah Thomas, Michael Jordan et Scottie Pippen - Saga Bulls Crédits Getty Images

3. Football - Ligue 1 : Lewandowski, le coup d’avance de Lens et… les regrets éternels

Toute la semaine, nous nous plongeons dans ces histoires de transferts qui ont capoté et qui auraient pu changer la face d'un club et de notre championnat. Après Cristiano Ronaldo et l'OL lundi, place à Robert Lewandowski et… le RC Lens ce mardi ! En 2009, Gervais Martel aurait aimé faire venir l'attaquant de Pologne mais faute de moyens, il a dû laisser le Borussia Dortmund empocher la mise…

Quand Lens a manqué Robert Lewandowski d'un rien

Robert Lewandowski avec le maillot de Lens Crédits Eurosport

4. Football - Transferts : À quoi devrait ressembler le mercato de Manchester City ?

Quid du mercato de Manchester City ? Si l'incertitude concernant sa participation à la prochaine Ligue des champions conditionnera son marché, le club mancunien a déjà des dossiers chauds à traiter : l'avenir de Leroy Sané et un gros recrutement en défense.

Play Icon WATCH Avec 250 millions d’euros, voici le mercato idéal de Manchester City 00:04:52

Play Icon

Omnisport Qui c'est le plus fort ? Hamilton ou Schumacher HIER À 22:06