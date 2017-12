Fedal, remontada, Bolt : Les 100 moments qui ont fait 2017

1re partie : Du 100e au 91e

10. Le comeback de dingue des Patriots au Super Bowl

Pour fêter son demi-siècle d'existence (1967-2017), le Super Bowl a eu droit ni plus ni moins qu'à un match de légende et à un scénario aussi dingue qu'historique. New England, en quête d'un cinquième trophée Vince Lombardi en l'espace de douze ans, passe un sale quart d'heure. Et même deux. Et même un peu plus. A trois minutes de la fin du troisième quart-temps, les Patriots sont menés 28-3 par Atlanta. Pour les Falcons, la victoire semble être dans la poche. Et pour cause : jamais une équipe n'a réussi à remonter un handicap supérieur à dix points au Super Bowl avant de s'imposer.

Mais l'autodestruction des Faucons géorgiens dans la partie finale de la rencontre, le côté clutch de Tom Brady et l'épuisement de la défense d'Atlanta vont mener à ce retournement de situation totalement improbable. Un 25-0 pour arracher la prolongation puis le touchdown de la victoire du running back James White (son troisième de la soirée) mettent ce Super Bowl LI sens dessus dessous. Les Pats tiennent leur cinquième étoile. Le coach Bill Belichick et Tom Brady aussi, le quarterback bostonien s'offrant au passage un 4e titre de MVP et des records à la pelle. Mais quelle folie que ce match...

9. A Monza, Hamilton se fait dérouler le tapis rouge

Lewis Hamilton répétait ne pas se préoccuper de savoir sur quel circuit il battrait le record de pole positions de Michael Schumacher. En revanche, il commençait à trouver le temps long, à se demander quand il arriverait enfin déboulonner Sebastian Vettel de la 1re place du championnat du monde. Le "Temple de la vitesse" italien lui a procuré ces deux satisfactions dans le même week-end, début septembre. Au volant d'une Mercedes, dans l'antre même de Ferrari, culminer à 69 positions de pointe - une de plus que le Baron rouge - fut un plaisir particulier pour ce pilote qui prit ombrage au fil des ans de ne pas être courtisé par la Scuderia. Le dimanche, sa domination fut une griserie totale et un sacré coup porté sur la tête de Sebastian Vettel, anonyme troisième à 36 secondes. Une tendance qui s'avérera décisive dans la course au titre.

Lewis Hamilton à MonzaGetty Images

8. Le 42e triple double de Westbrook

C'est un record qu'on pensait ne jamais voir battu. Oscar Robertson semblait le posséder pour l'éternité, depuis qu'il l'avait établi lors de la saison 1961-62. 41 triples-doubles en une seule campagne de NBA, on ne croyait pas revoir ça un jour. Puis Russell Westbrook est arrivé. Un peu seul à Oklahoma depuis le départ de Kevin Durant pour Golden State, le meneur à tout faire du Thunder a gagné moins de matches mais en a profité pour se gaver de statistiques individuelles. Il a terminé la saison avec des moyennes ahurissantes de 31,6 points, 10,7 passes et 10,4 rebonds. Une moyenne de triple-double sur l'année.

Avant le 82e et dernier match de la saison, Westy était à 4 triples-doubles. Comme Robertson. Il a mis à profit ce dernier soir, face à Denver, pour poser la 42e pierre de sa légendaire campagne : 50 points, 16 rebonds, 10 passes. Avec, cerise sur le gâteau, le panier à trois points de la victoire au buzzer. Comme une façon de répondre à ses détracteurs, qui lui reprochent de s'occuper davantage de ses stats que de faire gagner son équipe. Logiquement élu MVP, Westbrook disparaitra dès le premier tour des playoffs avec le Thunder. Un bon résumé de cette saison pas comme les autres pour lui...

7. Dressel, trois titres en deux heures

Deux heures sur une autre planète, dans une autre temporalité. Caeleb Dressel a été la méga-star des Championnats du monde de natation à Budapest cet été, avec sept médailles d'or. Mais le jeune nageur américain, bien parti pour s'imposer comme l'héritier de Michael Phelps, a surtout vécu une soirée de folie en glanant trois titres en l'espace de deux heures. Trois titres en deux heures. Combien de nageurs, même des champions du monde, n'en cumuleront jamais autant dans une vie ?

Dressel a commencé par remporter le 50 mètres nage libre, avec un temps canon (21"15), le meilleur jamais réalisé sans combinaison. Une grosse demi-heure plus tard, rebelote avec la finale du 100m papillon. Nouvelle victoire, encore un temps monstrueux (49"86, à quatre petits centièmes seulement du record du monde de Michael Phelps). Peut-être sa plus belle victoire car elle lui a offert un doublé 100 libre – 100 pap inédit aux Mondiaux ou aux Jeux depuis Mark Spitz à Munich en 1972. Puis l'ami Caeleb a bouclé sa boucle d'or avec le relais 4x100m nage libre. Une soirée his-to-ri-que !

Vidéo - Le soir où Dressel a gagné 3 médailles d'or... en 2 heures 01:04

6. Neymar, le transfert du siècle

Il y a les chiffres, vertigineux. Ce qu'ils disent. Ou ce qu'ils laissent imaginer à condition de se rendre bien compte de ce qu'ils représentent. Et une réalité : Neymar. Pour 222 millions d'euros dépensés rubis sur l'ongle cet été, le PSG s'est offert celui qui est officieusement considéré comme le troisième meilleur joueur du monde, derrière l'inséparable duo Messi - Ronaldo. Un coup de tonnerre sur la planète foot. Et un coup de poignard fatal à la MSN. De son arrivée à Paris au terme d'un interminable feuilleton, de retournements de situation qui ont mis à rude épreuve les nerfs des acteurs et les supporters barcelonais et parisiens, on retiendra avant tout cet accueil XXL et des supporters aux anges aux abords du Parc. La Tour Eiffel illuminée ? Presque un détail.

Vidéo - Neymar : "Tellement heureux d'être ici" 00:32

5. La decima de Rafa

10. Un chiffre aussi magique qu'inimaginable. Remporter dix fois un même tournoi en tennis, c'est presque inconcevable. Mais accomplir une telle prouesse dans le cadre d'un Grand Chelem... C'est pourtant ce que Rafael Nadal a réussi cette année en soulevant pour la dixième fois la Coupe des Mousquetaires sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros. Douze ans après sa première victoire, trois ans après son dernier sacre, le Majorquin est redevenu le maître de la terre battue cette année pour écrire une des plus belles pages de l'histoire du tennis. Intouchable, le bulldozer de Manacor a tout dévasté sur son passage, y compris en finale, où Stan Wawrinka a été réduit au rôle de simple figurant, comme tous les autres avant lui.

Vidéo - Un dernier revers raté et Wawrinka a envoyé Nadal au paradis 01:00

4. L'adieu magistral de Contador à l'Angliru

Voilà qui s'appelle réussir sa sortie. Magistralement, même. Alberto Contador avait annoncé que le Tour d'Espagne 2017 serait la dernière course de sa carrière. Le Castillan rêvait d'un final en apothéose, avec un maillot rouge sur le dos pour une dernière victoire dans un grand tour. Un coup de buis dès le troisième jour de course a ruiné ce fol espoir.

A défaut de classement général, Contador va dès lors attaquer à peu près tous les jours, à peu près partout, en quête d'une victoire d'étape. Il parvient à ses fins à la veille de l'arrivée. Le jour parfait puisqu'il s'agit de la dernière étape de montagne avec une arrivée au sommet de l'Angliru, un mythe de la Vuelta. Tout là-haut, levant les bras pour la dernière fois, El Pistolero tire sa révérence sur un ultime coup d'éclat. Peut-être l'une des plus belles victoires de sa carrière. L'une des plus romantiques, assurément.

Vidéo - L'arrivée de la 20e étape : El Pistolero Contador a dégainé une dernière fois 02:08

3. La chute du roi Usain

C'est un instant que l'on redoutait. Sans totalement l'imaginer. Parce qu'Usain Bolt ne pouvait pas terminer sur un échec. Parce que le Jamaïcain nous avait déjà fait le coup du début de saison compliqué et de la rédemption sur la ligne droite. Et puis il y a eu 2017 et la fin du mythe. Londres. Stade Olympique. Le recordman du monde du 100, du 200 et du 4x100 n'a pas fait le poids, laissant Justin Gatlin et Christian Coleman lui damer le pion. 9''95 pour Bolt. Le chrono d'un simple mortel. 9''92 pour le nouveau champion du monde, dont la foulée n'a jamais cessé d'être accompagnée de l'ombre du soupçon. Et l'est encore plus que jamais en cette fin d'année. Bref, Usain Bolt aurait mérité une autre sortie. Rio, en 2016, semblait le lieu idéal.

Vidéo - Mal parti puis dominé par Gatlin, Bolt a cédé sa couronne : son dernier 100m 00:54

2. La remontada du Barça

Le 8 est un chiffre qui compte dans l'histoire du PSG. Il coïncide avec le jour béni qui a vu le club de la capitale remporter la Coupe des Coupes (8 mai 1996). Il reste aussi celui, maudit, qui a vu les Parisiens subir la raclée la plus mythique de l'histoire du football français (8 mars 2017). On rembobine la bande : une manche aller gigantesque de la part du PSG, un Barça aux abois (4-0). Et puis… l'inimaginable. 1-0, 2-0, 3-0…

Paris se noie dans l'immensité d'un Camp Nou qui a fait semblant d'y croire pendant trois semaines séparant les deux manches. Jusqu'à matérialiser ce fol espoir durant sept dernières minutes ancrées dans la légende des Coupes d'Europe. Sept minutes durant lesquelles un PSG pourtant revenu à 3-1 se tétanise définitivement. A l'image de Thiago Silva et d'Unai Emery. Durant ce laps de temps, les Parisiens ont réussi une passe de plus (4) qu'ils n'ont encaissé de buts (3). Dingue. De 0-4 à la qualification, personne ne l'avait fait. Le Barça l'a réussi. Personne ne l'oubliera.

Sergi Roberto, le but libérateur du BarcaImago

1. Le 5e set de Federer-Nadal à Melbourne

Voilà donc, pour nous, le moment le plus incomparable de cette année 2017 qui n'en a pourtant pas manqué comme vous avez pu le (re)voir ces dix derniers jours. Dimanche 30 janvier. Rafael Nadal et Roger Federer, par une résurrection commune assez sidérante, s'affrontent en finale de l'Open d'Australie. Personne n'aurait misé un kopeck sur une telle affiche deux semaines plus tôt. Pour rappel, les deux avaient fini la saison précédente à l'infirmerie.

Comme ils font les choses bien, ils vont régler ça dans un cinquième set. What else ? Federer a mené une manche à rien. Puis deux sets à un. Mais Nadal lui colle aux pompes comme le sparadrap du Capitaine Haddock. Et là, le scénario si prévisible : Rafa le breake, mène 3-1 et va filer vers le sacre. Une fois encore, l'Espagnol va botter le derrière du Suisse en finale de Grand Chelem. C'était écrit. Sauf que non. Federer, refusant ce script qui lui a pourri une partie de sa carrière, se rebiffe comme jamais, contrôle le coup droit de Nadal comme jamais, allume en revers comme jamais et aligne les cinq derniers jeux du match pour s'imposer 6-3 et décrocher son 18e Grand Chelem. Le premier en près de cinq ans.

Sportivement, émotionnellement, historiquement, ce cinquième set surclasse tout le reste. C'est peu dire, aussi, qu'il a conditionné le reste de la saison. L'uchronie ne sert à rien mais elle est séduisante. Alors, si Federer avait perdu ce jour-là à Melbourne, le rapport de forces entre les deux hommes aurait-il été ce qu'il fut par la suite, avec trois autres victoires du Bâlois pour un "sweep" improbable ? Rafael Nadal, lui, aurait peut-être signé un Petit Chelem et aurait raflé d'autres Masters 1000. Ce cinquième set a presque tout changé. Mais au fond, peu importe. Le vrai plaisir, c'était de retrouver les deux rivaux-compères dans un tel contexte. Ce fut aussi notre pain blanc tennistique. Derrière, les trois autres finales de Grand Chelem, sans intérêt ni saveur, nous ont paru bien fades. Mais on reparlera du Fedal de Melbourne dans 15 ou 20 ans.