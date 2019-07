Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Wimbledon : Federer s'offre sa 12e finale en battant Nadal

La 40e confrontation entre Roger Federer et Rafael Nadal a tourné à l'avantage du Suisse, vendredi en demi-finale à Wimbledon. Le n°3 mondial a triomphé de son plus grand rival en quatre sets et 3h02 de jeu (7-6, 1-6, 6-3, 6-4), et s'offre ainsi sa douzième finale sur le gazon londonien. Il défiera Novak Djokovic, dimanche, pour y remporter son neuvième titre.

Rafael Nadal et Roger Federer après leur duel à Wimbledon en 2019.Getty Images

2. Athlétisme – Ligue de diamant : Lisek et Gatlin dominent, un record pour Hassan

Soirée agitée à Monaco vendredi. La performance de la journée revient à la Néerlandaise Sifan Hassan, qui a effacé des tablettes le record du mile détenu par Svetlana Masterkova depuis 1996 (4'12"33). Le Polonais Piotr Lisek a lui une nouvelle fois franchi la barre des 6m à la perche, dans un concours où Renaud Lavillenie a terminé 5e. Enfin, Justin Gatlin s'est imposé sur 100m en 9"91. Jimmy Vicaut, qui a couru en 10"17, n'a toujours pas réalisé les minima pour les Mondiaux de Doha.

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Cyclisme – Tour de France : Victime d'une chute vendredi, Tejay Van Garderen (EF Education First) souffre d'une fracture à la main, qui le contraint à l'abandon avant la 8e étape.

Football – Transferts : Le président de l'Atlético Enrique Cedezo a certifié, au micro de la radio catalane RAC 1, détenir des "preuves" montrant que le Barça a conclu l'arrivée d'Antoine Griezmann avant le 1er juillet, ce qui forcerait le FCB a débourser finalement 200 millions d'euros.

Football – Transferts : L'international italien Nicolo Barella quitte Cagliari pour l'Inter Milan, qui a dépensé 45 millions d'euros et lui offre un contrat de cinq ans.

Podcast des Grands Récits

C'était le rendez-vous incontournable du mardi, ce sera votre petit plaisir de l'été. Découvrez l'adaptation des Grands Récits en podcast avec un épisode chaque jeudi. Dans ce 3e épisode, à l'occasion de Wimbledon, retrouvez l'histoire de Tim Henman, l'homme qui a fait vibrer le peuple anglais sans jamais aller au bout de son rêve et de son ambition : succéder à Fred Perry.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Barcelone, City, Paris, Liverpool : qui a la plus belle attaque du monde ? 10:26

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour de France : l'heure des baroudeurs… et d'Alaphilippe ?

Après une étape faite pour les sprinteurs, les baroudeurs auront de quoi s'amuser entre Mâcon et Saint-Étienne ce samedi, dès 12h25. Au programme : 200km de moyenne montagne, sept difficultés, et 3800m de dénivelé. Le cadre semble propice pour Julian Alaphilippe, qui pourrait bien tenter de récupérer son maillot jaune, abandonné à Giulio Ciccone après la 6e étape…

Vidéo - Le profil de la 8e étape : une journée toboggan avec 3800m de dénivelé positif 01:21

2. Tennis – Wimbledon : entre S. Williams et l'histoire, il y a Halep

Après deux échecs, à l'US Open et à Wimbledon l'an passé, Serena Williams a une nouvelle occasion de décrocher un 24e titre en Grand Chelem, et d'égaler le record de Margaret Court, ce samedi à Londres (dès 15 heures). Il faudra pour cela battre une Simona Halep retrouvée après un début d'année 2019 compliqué et favorisée par la lenteur du gazon, qui pourrait bien l'aider à remporter son deuxième Majeur.

3. Formule 1 – GP de Grande-Bretagne : Mercedes encore en pole à Silverstone ?

Les essais libres 2 de vendredi ayant souri au duo Bottas – Hamilton (dans cet ordre), Mercedes est bien placé pour décrocher la pole lors des qualifications ce samedi à Silverstone (à partir de 15 heures). Attention toutefois à Pierre Gasly (Red Bull), en tête lors de la première séance.

Vidéo - 112 fractures, hystérie Mansell, prêtre défroqué… Les incroyables du GP de Grande Bretagne 02:04

4. Boxe – Poids lourds : le retour de Yoka

Après un an de suspension pour trois "no show" à des contrôles antidopage, Tony Yoka retrouve les rings samedi à Antibes (22h45). Son retour ne sera pas de tout repos : le Français affronte l'expérimenté Allemand Alexander Dimitrenko (37 ans, 41 victoires en 46 combats), ex-détenteur de la ceinture européenne.