Federer, Djoko, MLK Day, Biles, Ligue 1 : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Djokovic et Sharapova signent leur retour, Raonic prend la porte

Opposé à Donald Young, Novak Djokovic, qui pourrait retrouver Gaël Monfils pour son prochain match, n'a pas perdu de temps pour se hisser au 2e tour. Le Serbe a écrasé l'Américain en 3 sets (6-1, 6-2, 6-4). Chez les hommes, deux nouvelles têtes de série sont tombées cette nuit : Milos Raonic, sorti par le Slovaque Lukas Lacko (6-7, 7-5, 6-4, 7-6), et Roberto Bautista, éliminé par son compatriote Fernando Verdasco (6-1, 7-5, 7-5). Stan Wawrinka est passé en 4 sets face à Ricardas Berankis (6-3, 6-4, 2-6, 7-6).

Chez les filles, Maria Sharapova a signé un retour gagnant à Melbourne, où elle avait subi un contrôle antidopage positif il y a deux ans, en battant l'Allemande Tatjana Maria (6-1, 6-4).

Vidéo - Puissante et précise, Sharapova a tout bien fait pour se hisser au 2e tour 03:40

2. Tennis - Open d'Australie : 3 Français qualifiés sur 5... pour le moment

Face à Matteo Berrettini, Adrian Mannarino s'est appliqué (6-4, 6-4, 6-4) pour décrocher son billet pour la suite à Melbourne, tandis que Julien Benneteau a eu besoin de quatre sets pour se débarrasser du Japonais Taro Daniel (6-7, 7-6, 6-4, 6-1). Jérémy Chardy ne fait plus partie du tableau, dominé par le bienommé Américain, Tennys Sandgren (4-6, 6-7, 2-6). Chez les filles, Caroline Garcia n'a pas brillé mais a éliminé l'Allemande Carina Witthöft (7-5, 6-3). Fin de parcours pour Océane Dodin, sortie par Eugénie Bouchard (3-6, 6-7).

3. Basket - NBA : Malgré LBJ, Golden State torpille Cleveland

Dans le cadre du Martin Luther King Day, les champions en titre ont enfoncé Cleveland et LeBron James (32 pts, 8 rebds, 6 passes, 3 interceptions et 4 contres) un peu plus (108-118) dans l'Ohio.

On a aussi retenu pour vous

Football - Premier League : Au lendemain de la défaite de Manchester City à Liverpool (4-3), Manchester United a battu Stoke City (3-0) pour revenir à 12 points de son voisin mancunien. Anthony Martial s'est encore illustré.

Gymnastique : La quadruple championne olympique de gymnastique artistique de Rio, l'Américaine Simone Biles, a révélé avoir été abusée sexuellement par l'ancien médecin de l'équipe US Larry Nassar, condamné à 60 ans de prison.

Football : Le match du championnat du Portugal qui opposait Estoril au FC Porto lundi soir a été interrompu à la mi-temps après l'évacuation d'une des tribunes du stade situé dans la banlieue de Lisbonne.

La vidéo de rattrapage

Jean-Baptiste Lafond est outré de voir l'affaire Bastareaud prendre de l'ampleur. Et notre consultant le dit.

Vidéo - Lafond : "Si Bastareaud prend un mois de suspension, c'est un vrai scandale" 06:00

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : Federer, star de la "night session"

Roger Federer, en quête d'un 20e Grand Chelem, inaugure la night session à la Rod Laver Arena pour son entrée en lice face au Britannique Aljaz Bedene. Un match qui débutera à 9h. Autres rencontres à suivre : Gasquet - Kavcic, Del Potro - Tiafoe, Mladenovic - Bogdan ou encore Paire - Garcia Lopez.

2. Football - Ligue 1 : L'OM veut enchaîner

En ouverture de la 21e journée, Marseille reçoit Strasbourg ce mardi (19h) tandis que Bordeaux accueille Caen (19h). Un peu plus tard, Monaco et Nice se disputeront le derby azuréen à Louis II (21h).

3. Handball - Championnat d'Europe : 3 sur 3 pour les Experts ?

Après deux premiers succès contre la Norvège et l'Autriche, l'équipe de France affronte la Biélorussie au 1er tour de son Euro. Pas de mauvaise surprise s'il vous plaît...