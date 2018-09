Federer-Djokovic, Monaco, première, Aragon : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Laver Cup : la paire Federer-Djokovic s'incline

Le double cinq étoiles de la Laver Cup 2018, composé de Roger Federer et Novak Djokovic, s'est incliné vendredi face à la paire Jack Sock/Kevin Anderson à Chicago (6-7, 6-3, 10-6). La Team Monde réduit ainsi l'écart en revenant à 3-1, après les premières victoires européennes décrochées plus tôt par Grigor Dimitrov contre Frances Tiafoe, Kyle Edmund contre Jack Sock, et David Goffin contre Diego Schwartzman.

2. Football - Ligue 1 : Monaco n'y arrive toujours pas

Monaco poursuit son inquiétant début de saison. Ce vendredi, en ouverture de la 6e journée, l'ASM a été accrochée par Nîmes (1-1). Radamel Falcao a répondu à l'ouverture du score de Briançon. Les Monégasques se sont heurtés à un excellent Paul Bernardoni, et ont touché la barre en seconde période. Résultat : les hommes de Leonardo Jardim n'ont toujours pas gagné à domicile cette saison, et comptent six points en six matches - deux de moins que leur adversaire du soir.

3. Football - Ligue 2 : Nancy a enfin gagné !

C'est un petit évènement qui s'est déroulé vendredi, sur la pelouse du Gazélec Ajaccio. L'AS Nancy-Lorraine, après sept défaites consécutives en championnat, y a décroché sa première victoire de la saison (0-1). Après 675 minutes sans but depuis la reprise, nouveau record en L2, Christopher Maboulou a inscrit le seul but du match. Les Lorrains reviennent à un point du Red Star, balayé à Valenciennes (4-1), quand Lorient a manqué l'occasion de titiller le FC Metz en étant accroché par Clermont (0-0).

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Volley - Mondial 2018 : Les Bleus se sont inclinés en cinq manches face à la Serbie à Varna lors du premier match du 2e tour (22-25, 26-24, 25-20, 18-25, 18-16) , compromettant du même coup leurs chances de qualification.

Tennis - ATP Metz : Kei Nishikori, tête de série numéro 1, a eu besoin de trois manches pour se défaire de Nikoloz Basilashvili en quart de finale (6-3, 4-6, 6-4).

Rugby - Pro D2 : Colomiers s'est rassuré en battant Biarritz lors de la 5e journée (27-10), alors que Bayonne a décroché son premier succès bonifié de la saison contre Provence Rugby (34-19).

Basket - Jeep Elite : Gravelines a fait chuter Nanterre en ouverture de la saison (84-80), quand Dijon s'est largement imposé face à Châlons-Reims (87-65).

Hockey - Ligue Magnus : Grenoble a signé une quatrième victoire en quatre matches contre Chamonix (6-3).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Laporte : "Avec Guy Novès, ça ne fonctionnait pas, c'est comme ça" 01:09

Le tweet rendez-vous

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Laver Cup : le Monde veut son come-back

Après une première journée compliquée, la Team Monde a limité la casse lors du double. Mené 3-1, elle a l'occasion de revenir ce samedi, avec quantité de nouveaux points en jeu. John Isner ouvrira le bal contre Alexander Zverev, alors que Nick Kyrgios défiera Roger Federer. La night session réserve une belle affiche entre Novak Djokovic et Kevin Anderson, avant le double, Sock/Kyrgios contre Goffin/Dimitrov.

2. Football - Ligue 1 : Où s'arrêteront le LOSC et le TFC ?

La suite de la 6e journée de Ligue 1 se déroule ce samedi. Dès 17h, face à Nantes, le LOSC a l'occasion de confirmer son excellent début de saison. Les Nordistes comptent 10 points, comme Toulouse, en déplacement à Angers (20h). Dogues et Violets pourraient profiter du choc entre les deux Olympiques, dimanche, pour monter sur le podium en cas de victoire. Au programme également, à 20 heures, Saint-Etienne - Caen, Montpellier - Nice, Reims - Dijon, et Strasbourg - Amiens.

3. Rugby - Top 14 : Clermont pour la cinquième ?

Avec quatre victoires en autant de rencontres, Clermont s'avance en grand favori face à Bordeaux-Bègles ce samedi (14h45). Les promus Grenoble et Perpignan s'affrontent eux dès 18h pour décrocher une première victoire cette saison, quand Toulon, à la même heure, devra corriger le tir pour s'extirper d'une 12e place bien éloignée de ses ambitions. En soirée, le Racing reçoit Castres, champion de France en titre.

4. Moto GP - Grand Prix d'Aragon : Zarco au pied du mur

La journée de vendredi a été difficile pour Johann Zarco. Le Français, huitième temps lors de la première séance d'essais libre, a peiné lors de la seconde en dégringolant au 17e rang, et semble au pied du mur avant la 3e séance, prévue ce samedi dès 9h55. Marc Marquez est lui favori, après son excellente deuxième partie de journée vendredi.