Federer, LeVert, Djoko, Toronto : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Toronto tombe, LeVert se blesse gravement

Deux de chute pour Toronto. Les Raptors ont été surpris sur leur parquet par les Pelicans (126-110) la nuit dernière et ont concédé leur deuxième défaite de la saison. Anthony Davis, royal (25 points, 20 rebonds, 6 passes), a été parfaitement secondé par Jrue Holiday (29 points, 14 passes) et un E'Twaun Moore en feu (30 points à 13/18 au tir). Autre défaite surprise, celle des Warriors, battus en prolongation par les Clippers (121-116) malgré le triple-double de Kevin Durant (33 points, 11 rebonds, 10 passes) et les 31 points de Klay Thompson.

L'autre info de la nuit en NBA fait froid dans le dos : l'arrière de Brooklyn Caris LeVert, auteur d'un remarquable début de saison (19 points de moyenne), s'est brisé la jambe sur le parquet de Minnesota. En duel aérien avec Jeff Teague, LeVert est mal retombé sur sa jambe droite, restée coincée sous le poids de son adversaire. Toute la ligue n'a pas manqué d'apporter son soutien au joueur des Nets, transporté à l'hôpital et dont la saison est très probablement terminée.

2. Tennis - Masters : Djokovic ne rate pas son entrée

Le "nouveau" n°1 mondial a visiblement bien digéré sa défaite en finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Pour son premier match de poule du Masters dans l'O2 Arena de Londres, Novak Djokovic a vaincu sans difficulté John Isner en deux sets (6-4, 6-3) et à peine 1h13 de jeu. Le Serbe a notamment écœuré l'Américain en ne concédant que six points sur son service et se montrant intraitable en retour. Djoko affrontera mercredi l'autre vainqueur du groupe, Alexander Zverev (qui avait battu Marin Cilic un peu plus tôt).

Novak Djokovic - Masters 2018Getty Images

3. Foot - Ligue 2 : Brest garde le rythme

Le Stade Brestois est toujours le dauphin de Metz. Les Bretons ont éprouvé toutes les peines du monde pour venir à bout (2-1) de la lanterne rouge de L2, Nancy, en clôture de la 14e journée. Menés à la pause, les joueurs de Jean-Marc Furlan ont fini par prendre le dessus grâce à des réalisations de Gaëtan Charbonnier (47e) et Jean-Charles Castelletto (83e). Brest revient ainsi à un point du leader messin, deux longueurs devant Lorient, troisième.

On a aussi retenu pour vous

Foot - Le PSG et Manchester City à nouveau dans le viseur de l'UEFA ? L'instance européenne a fait savoir qu'elle se réservait le droit de rouvrir des dossiers précédemment classés dans le cadre du fair-play financier, après les révélations des Football Leaks.

Foot - Sturridge poursuivi pour infraction aux règles sur les paris sportifs. La fédération anglaise reproche à l'attaquant de Liverpool d'avoir fourni à des tiers des informations concernant les joueurs, les managers, l'équipe retenue ou les sanctions disciplinaires, alors non communiquées au public.

Foot - Zlatan élu rookie de l'année en MLS. Ibrahimovic a été désigné lundi "Newcomer of the Year" (débutant) du championnat nord-américain, où il vient de terminer sa première saison sous les couleurs du Los Angeles Galaxy. L'ancien attaquant du PSG a devancé Wayne Rooney.

Basket - Levallois bat Limoges et se replace sur le podium. Les Franciliens se sont imposés (98-90) en clôture de la 9e journée et disposent désormais d'un bilan de six victoires pour trois défaites. L'ASVEL est toujours leader (7v-2d).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Derrien après Monaco-PSG : "Le VAR a évité les polémiques, pas le malaise avec l'arbitre assistant" 05:21

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Tennis - Masters : Federer na plus le droit à l'erreur

Battu d'entrée par Kei Nishikori, Roger Federer a déjà grillé son joker dans son groupe. Le Suisse affronte ce mardi soir (21h) Dominic Thiem dans le duel des battus de la première journée. Malheur au vaincu. Dans l'autre rencontre de la poule Lleyton Hewitt, en milieu d'après-midi (15h), Kevin Anderson et Kei Nishikori peuvent eux faire un grand pas vers la qualification pour le dernier carré en cas de succès.