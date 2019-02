Federer, Monaco, Kepa, F2A : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : Monaco joue un mauvais tour à l'OL

Monaco va beaucoup mieux et Lyon en a fait les frais. L'ASM s'est imposée contre l'OL (2-0) dimanche soir à Louis-II en clôture de la 26e journée. Les Monégasques ont fait le break dès la première demi-heure, grâce à des buts de l'inévitable Gelson Martins et de Rony Lopes, face à une équipe lyonnaise passée totalement à côté de son match. Ce troisième succès en quatre matches permet aux joueurs de Leonardo Jardim, 16es, de prendre un peu d'air sur la zone de relégation (cinq points d'avance sur Caen, 18e). De son côté, Lyon, 3e, pointe désormais à cinq longueurs de Lille.

2. Tennis - ATP Rio : Djere prive Auger-Aliassime d'un premier titre

Felix Auger-Aliassime deva encore patienter avant de soulever son premier trophée sur le circuit ATP. Le prodige canadien de 18 ans s'est incliné en finale du tournoi de Rio contre Laslo Djere, 90e mondial (6-3, 7-5). Le Serbe va faire un bond au classement ce lundi pour s'installer au 37e rang. F2A va lui faire une entrée fracassante dans le Top 100 (59e). En attendant la suite... Le résumé de la rencontre en vidéo juste en-dessous :

Vidéo - Plus solide, Djere a fait la loi à Rio 02:44

3. Foot - League Cup : Le titre pour City, le mal de crâne pour Chelsea

Au terme d'une finale sans saveur à Wembley, Manchester City a remporté la Coupe de la Ligue en venant à bout de Chelsea aux tirs au but (0-0, 4 t.a.b à 3). C'est la quatrième fois en six ans que les Citizens, qui conservent leur trophée, inscrivent leur nom au palmarès de cette épreuve. La rencontre a surtout été marquée par une scène improbable qui a vu Kepa, le gardien des Blues, refuser de céder sa place à la fin de la prolongation malgré l'insistance de son coach, Maurizio Sarri. Voilà qui devrait mettre encore un peu plus d'ambiance dans le vestiaire des Londoniens...

On a aussi retenu pour vous

Foot - Liga : Le Real s'en sort à Levante. Deux penalties de Benzema et Bale ont permis au Real Madrid de s'imposer sur la pelouse de Levante (1-2) au terme d'une rencontre accrochée. Les Merengue restent calés à deux points de l'Atlético, 2e et vainqueur un peu plus tôt de Villarreal (2-0).

Tennis - Delray Beach : Albot pour une grande première. Radu Albot, 82e mondial, a décroché dimanche son premier titre ATP en remportant la finale du tournoi de Delray Beach face au Britannique Daniel Evans au terme d'une rencontre très accrochée (3-6, 6-3, 7-6 (7)) et perturbée par la pluie. Albot, 29 ans, est le premier joueur moldave à remporter un tournoi sur le circuit.

Golf - Mexico Championship : Johnson s'impose devant McIlroy. Grâce à une dernière carte de 66 (-5), Dustin Johnson a remporté la première levée 2019 des championnats du monde WGC disputée au Mexique. L'Américain a devancé de cinq coups Rory McIlroy. Tiger Woods termine lui à la 10e place.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Messi, la symphonie : nos héros du week-end 02:04

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP Dubaï : Federer se frotte à à Kohlschreiber pour sa rentrée

Absent des courts depuis son élimination en 8e de finale à l'Open d'Australie, Roger Federer reprend du service ce lundi pour l'ATP 500 de Dubaï. Et ce sera en exclusivité sur Eurosport. Le Suisse sera opposé à Philipp Kohlschreiber ce lundi après-midi. Egalement à suivre : l'entrée en lice de Milos Raonic contre Jan-Lennard Struff ou celle du tenant du titre, Roberto Bautista Agut contre l'Indien Ramkumar Ramanathan.

Vidéo - Federer est de retour à Dubaï, où il est (presque) comme chez lui 01:19

2. Foot - Ligue 2 : Lens ne doit pas se rater

Les Sang et Or, 5es de L2, reçoivent Niort, 10e, ce lundi soir (20h45) pour le dernier match de la 26e journée. En cas de succès, le RCL reviendrait à quatre points du podium et de la 3e place occupée par Lorient.

3. Cyclisme - Bistrot Vélo

La victoire de Pinot sur le Tour du Haut Var, celle de Fuglsang sur le Tour d'Andalousie... Comme chaque lundi, vous avez rendez-vous avec Guillaume di Grazia et ses invités à 17h sur la page Facebook d'Eurosport pour évoquer l'actu cyclisme.