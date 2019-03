Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters 1000 d'Indian Wells : Nadal et Federer ont rendez-vous en demie

C’est le plus grand des classiques du tennis moderne. Chaque nouveau chapitre du duel opposant Roger Federer et Rafael Nadal vaut son pesant d’or et la 39e opposition entre les deux légendes vivantes de la petite balle jaune, programmée ce samedi en demi-finale du Masters 1000 d’Indian Wells, n’échappera pas à la règle. Le Suisse a dominé le Polonais Hurckacz (6-4, 6-4) puis l’Espagnol est venu à bout du Russe Khachanov (7-6, 7-6). Un duel disputé que l’Espagnol a fini touché au genou droit. De quoi nous priver du Fedal tant attendu ? Réponse dans les prochaines heures.

Vidéo - Comment Nadal a surmonté la douleur pour se débarrasser de Khachanov 03:19

Regardez cet événement sur Eurosport Player

2. Formule 1 – Grand Prix d’Australie : Hamilton, déjà

Lewis Hamilton n’aura pas mis longtemps à s’illustrer. Le Britannique a décroché samedi en Australie la première pole position de la saison. Le double champion du monde en titre a devancé son équipier Valterri Bottas pour une première ligne 100% Mercedes. La deuxième, elle, sera composée des deux Ferrari, avec Sebastian Vettel devant Charles Leclerc. Premier Français, Romain Grosjean s’élancera en 6e position à Albert Park.

3. Football - Ligue 1 : Monaco s’offre Lille

Dans une opération maintien qui a déjà bien pris forme, l’AS Monaco a frappé un grand coup en allant s’imposer sur la pelouse de Lille (0-1), dauphin du PSG au classement. Pour ce faire, le club princier s’en est remis à Carlos Vinicius, auteur d’un bel enchaînement en fin de match (90e). Après son septième succès de la saison en championnat, l’ASM est 16e provisoire. Nice, de son côté, a été accroché par Toulouse (1-1) en ouverture de la 29e journée.

4. Tennis - Indian Wells : une finale Kerber - Andreescu chez les dames

Angelique Kerber a dominé vendredi la Suissesse Belinda Bencic en deux sets sec 6-4, 6-2 pour se hisser en finale à Indian Wells. L’Allemande sera opposée à Bianca Andreescu, première bénéficiaire de wild card à rallier la finale du tournoi californien. Une performance rendue possible par sa victoire en demi-finale contre l’Ukrainienne Elina Svitolina (6-3, 2-6, 6-4).

On a aussi retenu pour vous

Basket - NBA : Meilleur bilan de la ligue, Milwaukee a réussi le plus grand comeback de son histoire pour finalement dominer Miami (113-98). Les Bucks d’un toujours excellent Giannis Antetokounmpo (33 points, 16 rebonds, 9 passes) étaient menés de 20 points à la pause (62-42). Sans LeBron James, laissé au repos, les Lakers ont perdu sur le parquet des Pistons (111-97). Houston, de son côté, a péniblement dominé Phoenix (102-108) avec un James Harden colossal (41 points, 10 passes, 5 interceptions, 3 contres).

Football - Ligue 2 : Après deux matches nuls de rang, Metz a renoué avec la victoire en allant étriller Niort (0-3) vendredi. Solides leaders, les Grenats continuent leur route vers l’élite.

Football - Championnats étrangers : pas de vainqueur dans le premier match de la 26e journée de Bundesliga (1-1 entre Mönchengladbach et Fribourg) ni dans celui de la 28e journée de Liga (1-1 entre la Real Sociedad et Levante).

La vidéo de rattrapage

Roger Federer a continué sa promenade californienne en prenant aisément la mesure de Hubert Hurkacz (6-4, 6-4) en quart de finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Une prestation maîtrisée. La preuve en images :

Vidéo - Un break par set et du sérieux : Federer n'a pas tremblé pour atteindre le dernier carré 02:41

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Masters 1000 d’Indian Wells : Fedal, épisode 39

Vous l’avez lu plus haut, Roger Federer et Rafael Nadal vont écrire une nouvelle page de leur monumentale histoire pour une place en finale en Californie, à condition que la santé du Taureau de Manacor le permette. Les deux hommes ne croiseront pas le fer avant 20h30 et ce sera à suivre en exclusivité sur Eurosport. Avant cela, on connaîtra l’identité du premier finaliste à l’issue du duel Dominic Thiem - Milos Raonic, à suivre à partir de 19 heures, toujours sur nos antennes.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

2. Rugby - Tournoi des 6 Nations : le XV de France attendu en Italie (13h30)

Ce Tournoi 2019 ne laissera pas un souvenir impérissable aux amoureux du XV de France. Les Bleus tenteront malgré tout de finir sur une bonne note face au bonnet d’âne de la compétition, l’Italie. Une victoire, la deuxième après celle décrochée contre l’Ecosse (27-10) est obligatoire, au risque d’enfoncer la troupe de Jacques Brunel dans la crise à désormais six mois de la Coupe du monde au Japon.

3. Biathlon - Mondiaux d’Östersund : les équipes de France médaillées sur les relais ?

La délégation française tentera de s’illustrer par équipes à Östersund. Les femmes ouvriront le bal à partir de 13h15. Suivront les hommes à 16h30. Deux courses à suivre sur Eurosport, bien évidemment.

4. Football - Liga : Zidane sur le banc du Real, c’est reparti !

Les projecteurs seront braqués sur le stade Santiago Bernabéu à compter de 16h15, heure du coup d’envoi du match entre le Real Madrid et le Celta Vigo. Car Zinédine Zidane, qui a retrouvé lundi le costume d’entraîneur merengue, reprend du service. Et c'est forcément un événement.

Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid, en conférence de presse, le 19 mars 2019.Getty Images

5. Ski alpin - Finales de la Coupe du monde : géant messieurs (9h30) et slalom dames (10h30) au programme

La saison de ski alpin touche à sa fin. Dans la station andoranne de Soldeu, les hommes ont rendez-vous à 9h30 pour un ultime géant qui précédera le slalom dames, programmé lui à partir de 10h30. Rendez-vous sur Eurosport pour ne rien rater.

Regardez cet événement sur Eurosport Player