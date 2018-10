Federer, Nadal, multiplex, C1, Real : L'actu sur un plateau du mercredi 31 octobre 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters Paris-Bercy : Djokovic est bien lancé, les Français restent sur le pallier

Ce n'était pas un jour à mettre un Tricolore sur le court. Jérémy Chardy, Benoit Paire, Pierre-Hugues Herbert, Jo-Wilfried Tsonga… Tous ont pris la porte du tournoi parisien dès le premier tour. Au moins Tsonga s'est quelque peu rassuré en accrochant Milos Raonic avant de céder en trois tie-breaks. Novak Djokovic n'a pas connu ce genre de tourments, qualifié facilement pour les huitièmes de finale après sa victoire sur le Portugais Joao Sousa (7-5, 6-1).

2. Football - Coupe de la Ligue : Les dauphins du PSG passent à la trappe, Strasbourg et Nantes enchaînent

Christophe Galtier pensait bien faire en alignant un onze remanié à Strasbourg, il s'est finalement fourvoyé. Lille, dauphin du PSG en Ligue 1, est tombé dès les 16e de finale sur la pelouse de Strasbourg (2-0) qui confirme son bon début de saison. Dommage pour les Dogues, alors que la finale aura lieu dans leur stade. Ce n'était décidément pas la soirée des cadors du début de saison, puisque Montpellier, 3e de Ligue 1, est également sorti, battu par Nantes (0-3) décidément en bien meilleure forme.

3. Football : Genesio sur Depay, Tebas sur le PSG… C'était la journée de la punchline

Le monde du football avait sorti ses petites phrases les plus acérées mardi. A Lyon, Bruno Genesio aurait, selon RMC Sport, sorti la carte de l'ironie pour remettre en place Memphis Depay, frustré de son rôle à l'OL ces dernières semaines. Et ce devant tout le vestiaire. "Je veux m'excuser Memphis pour tous tes retards […] et ton manque d'implication. Memphis, pour avoir une belle carrière, il faut de l'humilité" Autres enjeux, même fiel du coté de Javier Tebas, le patron de la Liga toujours aussi fâché par le PSG dont il a tout simplement demandé… l'exclusion de la Ligue des Champions. "Le Fair-play financier dit que quand tu triches dans une compétition, tu dois en être exclu. C'est pour cela qu'il existe." Un nouveau mot doux dans la désormais longue histoire entre Tebas et le club de la capitale.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Coupe Davis : Malgré sa défaite au 1er tour à Bercy, Jo-Wilfried Tsonga veut croire en son retour et faire partie du casting de la finale face à la Croatie malgré son manque de compétition. "Pour tout vous dire, s'il reste trois semaines de préparation, je me dis que je pourrais être dans les temps" a expliqué le Manceau.

Basketball - NBA : Tony Parker a remonté le temps cette nuit avec 24 points et 11 passes (en 25 minutes) dans la victoire de Charlotte à Miami (113-125). Fortunes diverses pour les prétendants au titre : Boston, Toronto et Oklahoma City se sont imposés, pas Houston ou Washington, tous deux en grande difficulté depuis le début de saison. Cleveland a signé pour sa part sa première victoire de la saison (136-114 contre Atlanta), deux jours après s'être séparé de son coach Tyronn Lue.

Volleyball - Ligue des champions : Les volleyeurs de Chaumont ont décroché leur billet pour le troisième tour de la compétition après leur victoire 3-0 (25-16, 25-22, 25-20), mardi, contre les Espagnols de Teruel au 2e tour retour.

Basketball - NBA : Retraité depuis la fin de saison dernière, Manu Ginobili va voir son numéro 20 retiré par les San Antonio Spurs. Une cérémonie sera organisée à l'occasion par la franchise texane le 28 mars prochain lors du match l'opposant aux Cleveland Cavaliers.

Football - Coupe du Roi : L'Atlético Madrid s'est assez logiquement imposé sur le terrain du club de 4e division espagnole, Sant Andreu (1-0), lors des 16es de finale aller. Levante a en revanche été tenu en échec (1-1) à Lugo (2e division). Valence s'est quant à lui fait un peu peur, mené 1-0 par Ebro (D3) à la 62e minute, avant de se reprendre pour finalement l'emporter (1-2).

Football - Coupe d'Allemagne : Le Bayern Munich est parvenu sans forcer (1-2 au SV Rödinghausen, club de D4) à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne mardi, comme tous les principaux clubs de Bundesliga.

Le Tweet câlin du matin, offert par Simone Biles et l'équipe américaine de gym, championne du monde par équipes

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Di Pasquale: "Federer a besoin de Bercy pour battre des joueurs du Top 10" 04:42

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Masters Paris-Bercy : Federer fait son retour dans la capitale, Nadal veille au grain (à partir de 11h)

Ceux qui ont pris leurs billets pour ce mercredi sont de sacrés veinards ! Le programme du jour est magnifique avec en point d'orgue le retour de Roger Federer, qui n'a plus joué à Paris depuis 2015 et affrontera Milos Raonic. Avant lui, Rafael Nadal entrera aussi en lice, face à son compatriote Fernando Verdasco avec l'objectif de garder sa place de numéro un mondial le plus longtemps possible. Chez les Français, Adrian Mannarino (contre Nishikori), Richard Gasquet (contre Sock) et Gilles Simon (contre Thiem) ont les honneurs du central.

Vidéo - Roger et Rafa vont-ils enflammer Paris-Bercy ? Les débats de court 17 20:33

2. Football - Coupe de la ligue : 7 matches en simultané (à partir de 18h45)

La Ligue 1 vous manquait déjà ? Le multiplex est déjà de retour ! Huit matches auront lieu aujourd'hui avec Nice - Auxerre en préambule puis sept rencontres à 21h05 dont Nîmes, Saint-Etienne, Guingamp - Angers et Dijon - Caen pour les chocs de l'élite. A surveiller également Metz Amiens ou Toulouse - Lorient entre équipes en difficulté en Ligue 1 et formation de haut de tableau dans l'antichambre.

3. Football - Première de Solari au Real, retour de Lampard à Stamford Bridge… grosse soirée européenne en perspective (à partir de 18h30)

Vous allez sans doute manquer d'écrans si vous aimez le foot européen. Suite des 16e de finales de la Coupe du Roi en Espagne avec le premier match du Real Madrid (à Melilla, D3, à 19h30) depuis l'éviction de Julen Lopetegui et la nomination provisoire de Santiago Solari. Le Barça joue à 21h30 sur la pelouse du Cultural Leonesa (D3). En Cup, la soirée sera marquée par le retour de Frank Lampard à Chelsea avec son équipe de Derby County (20h45). Arsenal et Tottenham seront aussi sur le pont. A suivre également le Milan en Serie A contre le Genoa, ou encore Dortmund en DFB-Pokal.

4. Football - Ligue des champions féminine : L'OL et le PSG pour confirmer (à partir de 19h00)

Après leur succès lors du 1/8e de finale aller, Lyon et Paris ont l'occasion de valider à la maison leur ticket pour le Top 8 européen. L'OL, vainqueur 0-4 lors de la première rencontre reçoit l'Ajax Amsterdam (19h00), une heure avant que le PSG ne se frotte au Linköpings FC, battu 0-2 à l'aller.