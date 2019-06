Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Roland-Garros : Un 39e "Fedal" qui fait saliver

C'est le match que tout le monde attendait et on va pouvoir le savourer. Souhaité depuis le tirage au sort, le 39e duel entre Roger Federer et Rafael Nadal se jouera vendredi prochain en demi-finale de cette édition 2019 de Roland-Garros. Federer-Nadal, peu importe la surface, même si leurs retrouvailles à la porte d'Auteuil ont un côté symbolique, c'est le match à part. Celui qui va attirer les regards des plus curieux et des amoureux de tennis.

Les deux combattants, vainqueurs respectivement de Stan Wawrinka (7-6, 4-6, 7-6, 6-4) et Kei Nishikori (6-1, 6-1, 6-3) en quarts de finale, vont jouer leur sixième duel à Roland-Garros, le premier depuis 2011. Avantage conséquent pour Nadal avec ses cinq succès et sa science de l'ocre. Mais il n'a plus battu Federer depuis la demi-finale de l'Open d'Australie 2014. Ce sera seulement leur cinquième duel sur terre de la décennie.

2. Basket - NBA : Thompson se dit "prêt" pour le match 3

L'arrière de Golden State Klay Thompson qui n'a jamais manqué un seul match de play-offs de son équipe, a estimé mardi qu'il serait en mesure de disputer le match N.3 de la finale 2019 mercredi, malgré une blessure à un muscle ischio-jambier.

"La décision sera prise avant le coup d'envoi du match, mais personnellement, je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de disputer ce match", a-t-il déclaré en conférence de presse. "Je me sens de mieux en mieux jour après jour, mais ce n'est pas moi qui prendrai la décision au final."

3. Football : Les champions du monde 2018 célébrés à l'Elysée

Emmanuel Macron a loué mardi "le sens du collectif" et "le mental à toute épreuve" de l'équipe de France de football sacrée championne du monde en 2018, en remettant aux 23 joueurs et au staff la Légion d'honneur.

Dans un long discours de 45 minutes devant de nombreux responsables du monde du football et quelques jeunes, Emmanuel Macron est revenu sur "l'épopée" ayant mené au "jour de gloire" du 15 juillet 2018 lorsque les Bleus ont vaincu en finale la Croatie (4-2) à Moscou.

On a aussi retenu pour vous :

Football - Mondial U20 : Les Bleuets de Bernard Diomède ont été éliminés dès les huitièmes de finale de la compétition par les États-Unis (2-3), mardi, en Pologne. Menés au score après l'ouverture du score, les Français étaient repassés devant à l'heure de jeu avant de concéder deux buts dans le dernier quart d'heure.

Rugby - Mondial U20 : Pour leur entrée en matière dans la compétition, l'équipe de France a signé une première victoire face aux Fijdi (36-20). D'abord brouillons, les Bleuets ont souffert avant de parvenir à mettre leur jeu en place et obtenir le bonus offensif.

Basket - Jeep Elite : Villeurbanne s'est imposé dans sa salle de l'Astroballe 82 à 70 contre Nanterre, mardi soir, et se trouve aux portes de la finale du Championnat de France de basket en menant la série deux victoires à zéro, au meilleur des cinq rencontres. Le troisième acte de cette demi-finale se disputera vendredi (20h45) au Palais des sports Maurice-Thorez de Nanterre.

Natation : L'Australien James Magnussen, double champion du monde de natation, a annoncé mercredi qu'il quittait la compétition après une carrière d'une décennie au cours de laquelle il a obtenu 15 médailles lors de grandes compétitions internationales. Touché à l'épaule depuis un moment, le nageur a décidé de passer à autre chose.

Le tweet "South Park"

Comment annoncer une liste des 23 pour une compétition ? Et bien la Belgique a eu la meilleure idée possible en faisant un épisode de la célèbre série "South Park".

La vidéo de rattrapage :

A ne pas rater aujourd'hui

1. Tennis - Roland-Garros : Suite et fin des quarts de finale

Encore un beau programme à la porte d'Auteuil pour la suite et fin des quarts de finale. Attention à la météo qui s'annonce pluvieuse.

A partir de 14h00

Court Philippe-Chatrier : Simona Halep - Amanda Anisimova, Novak Djokovic - Alexander Zverev

Court Suzanne-Lenglen : Madison Keys - Ashleigh Barty, Dominic Thiem - Karen Khachanov

2. Ligue des nations : Le Portugal de Ronaldo a des vues sur une finale à domicile

La première demi-finale de la compétition se joue ce mercredi soir. Le Portugal de Cristiano Ronaldo va recevoir la Suisse à l'Estádio do Dragão de Porto.

Portugal - Suisse (20h45)