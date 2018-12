Federer, Nasri, Inter Milan : l'actu du vendredi 28 décembre sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : James Harden inarrêtable, ambiance tendue entre les Bucks et les Knicks

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un James Harden en feu (45 points, 6 passes) a permis aux Houston Rockets de largement s'imposer, sur leur parquet, contre les Boston Celtics (127-113). Pendant ce temps, le match était tendu à Milwaukee. Les Bucks recevaient les Knicks de New-York (112-96) et ça a fortement chauffé entre Giannis Antetokounmpo et Enes Kanter. Alors qu'il allait au panier, le premier s'est fait stoppé par le second et a pris un coup de coude dans la tête. Les arbitres n’ont pas sifflé, il a donc décidé de se faire justice tout seul. Et c'est finalement Kanter qui a été exclu.

A noter les défaites des Los Angeles Lakers, sans LeBron James, à la dernière seconde sur le parquet de Sacramento (117-116), et des Golden State Warriors après prolongation contre les Portland Trail Blazers (109-110).

2. Football - Premier League : Nasri vers West Ham ?

Suspendu pour dopage jusqu'au 31 décembre, Samir Nasri aurait reçu une proposition de contrat d'une durée de six mois de la part de West Ham selon le Daily Mail. Les Hammers, séduits par le milieu offensif de 31 ans, lui proposeraient 80 000 livres par semaine. Nasri n'a plus joué depuis son départ d'Antalyaspor il y a presque un an.

3. Football - Serie A : L'inter Milan sanctionné

La sanction est tombée rapidement. Après les cris racistes dont a été victime, mercredi, le défenseur Kalidou Koulibaly lors du match entre l'Inter et Naples (1-0), le club interiste a été sanctionné de deux matches à huit-clos à San Siro par l'instance disciplinaire de la Ligue italienne. Le club écope également d'un huit-clos partiel pour le virage Nord.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Open d'Australie : Pour sa première conférence de presse de la saison, Roger Federer, numéro 3 mondial s'est dit "très excité et motivé" à l'idée de débuter sa 22e saison sur le circuit ATP, avec en ligne de mire l'Open d'Australie (14-27 janvier). Double tenant du titre (2017 et 2018), le Suisse va tenter de conserver son trophée : "Si j'arrive à faire quelque chose d'extraordinaire à Melbourne, cela serait incroyable."

Football - Liga : Messi bientôt en Serie A ? Invité à rejoindre le championnat italien par Cristiano Ronaldo, le quintuple Ballon d'Or s'est montré très clair dans une interview à Marca : "Je n'ai besoin d'aucun changement. Je suis dans la meilleure équipe du monde."

La vidéo de rattrapage

Le milieu Frenkie De Jong attise les convoitises des meilleurs clubs européens, dont le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Le club français se serait fait doubler par le club catalan selon Sport alors que la presse néerlandaise l'annonce toujours à Paris. On en parle dans le Mercato Buzz.

Ce que vous ne manquerez pas aujourd'hui

1. Ski Alpin - Bormio : Kriechmayr pour confirmer ?

Vendredi, à partir de 11h30, suivez en direct sur Eurosport la descente messieurs de Bormio (Italie). L'Autrichien Vincent Kriechmayr a réalisé le meilleur temps du deuxième entraînement en devançant de quatre centièmes le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, vainqueur à Val Gardena et tentera de réitérer sa performance.

2. Ski Alpin - Semmering : Shiffrin pour le record ?

Vendredi, à partir de 10h30, Mikaela Shiffrin va tenter de s'emparer du record de victoires en Coupe du Monde sur une année civile, lors du Super-G de Semmering (Autriche). Un Super-G à suivre en direct sur Eurosport.

