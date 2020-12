Il y a une quinzaine de jours, Roger Federer avait déjà semé le doute autour de sa participation au tournoi de Melbourne. Cette fois, c'est clair : le Suisse fera bel et bien l'impasse sur l'Open d'Australie 2021 (8 au 21 février). C'est ce qu'a expliqué son agent, Tony Godsick, à l'agence américaine AP . Le Bâlois n'a plus joué depuis la demi-finale qu'il avait perdue sur ce même tournoi face à Novak Djokovic, en janvier dernier, pour soigner un genou. "Rodgeur" envisage de faire son retour fin février. Patience.

Nuit de surprises en NBA. Après la claque historique infligée par les Mavs aux Clippers, plusieurs cadors se sont inclinés contre des équipes a priori moins ambitieuses. C'est notamment le cas de Brooklyn, battu par Charlotte (104-106) et un grand Gordon Hayward (28 pts). Milwaukee et Philadelphie ont aussi perdu, respectivement contre New York et Cleveland. Stephen Curry (36 pts) a mené Golden State à sa première victoire.