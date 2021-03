Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - ATP Dubaï : Federer privilégie l'entraînement

Roger Federer va recharger les batteries sans précipiter son retour au top. C'est le sens de la décision qu'il a prise jeudi soir en faisant finalement l'impasse sur Dubaï pour se fixer comme objectif la saison sur terre, en vue de peaufiner son retour en forme pour Wimbledon. Le Suisse se connaît trop, et à 39 ans il veut se donner du temps pour monter en puissance. Il va privilégier l'entraînement après avoir joué cette semaine ses deux premiers matchs à Doha depuis Melbourne 2020. Une pause longue imposée par deux opérations au genou droit.

Forcément, il s'est trouvé un peu juste physiquement contre Nikoloz Basilashvili, le 42e mondial. Il s'est incliné face au Géorgien, 3-6, 6-1, 7-5, après être passé à un point de la victoire. Après une bonne bataille mercredi contre Daniel Evans qu'il avait écarté en trois sets (7-6, 3-6, 7-5).

2. Basketball - NBA : Irving sans pitié

NBA - Auteur de 40 points, Kyrie Irving a porté les Brooklyn Nets vers une nouvelle victoire contre les Boston Celtics (121-109). Une nouvelle performance artistique du meneur All-Star, en pleine forme en ce moment. Les Atlanta Hawks l’ont eux emporté in-extremis (121-120) contre les Toronto Raptors sur un dernier panier de Tony Snell.

3. Football - Ligue Europa : Milan et MU dos à dos

L'affiche des 8es de finale, MU-AC Milan s'est soldée par un nul (1-1) qui a privé les Anglais d'une précieuse victoire. En effet, Amad Diallo a ouvert le score (50e) mais les Rossoneri ont répliqué in extremis par Simon Kjaer (60e).

Loin d'Old Trafford, quelques grosses cylindrées européennes ont pris leurs précautions dans l'optique du match retour, jeudi prochain. L'Ajax Amsterdam a battu les Young Boys de Berne (3-0), tout comme l'AS Rome au détriment du Shakhtar Donetsk. Arsenal a aussi pris de l'avance sur le terrain de l'Olympiakos (1-3) ainsi que Tottenham face au Dinamo Zagreb (2- 0).

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball - Jeux Olympiques 2020 : Les double champions olympiques LeBron James, Kevin Durant et Chris Paul font partie des 57 joueurs de NBA retenus par la Fédération américaine en vue des Jeux de Tokyo.

NBA : Kevin Durant (Brooklyn Nets), éloigné des parquets depuis un mois par une blessure aux ischio-jambiers, sera réévalué la semaine prochaine, mais le joueur aura besoin d'un temps supplémentaire de préparation avant son retour, a expliqué son entraîneur, Steve Nash.

Football : L'Etat de Sao Paulo, le plus peuplé du Brésil avec 46 millions d'habitants, a durci encore ses mesures restrictives pour faire face au "moment le plus critique" de la pandémie de Covid-19, avec l'annonce jeudi d'un couvre-feu de 15 jours et l'interruption du championnat régional de football.

MLS : Le milieu de terrain offensif de Monaco, Samuel Grandsir, va rejoindre les Los Angeles Galaxy.

Voile - Coupe de l'America : Le tenant du titre, Team New Zealand, et son challenger italien Luna Rossa restent à égalité deux victoires partout à l'issue des troisième et quatrième régates de la, vendredi à Auckland. Suite du programme samedi avec les manches 5 et 6.

Golf - USPGA - Tour Players Championship : L'espagnol Sergio Garcia a rendu une impressionnante carte de 65, soit sept coups sous le par, après un eagle au dernier trou, son deuxième de la journée, pour prendre la tête du tournoi.

MotoGP, Moto2, Moto 3 : Le Qatar, site des essais hivernaux et des deux premiers Grands Prix de la saison, et le promoteur des championnats du monde MotoGP de vitesse ont proposé de vacciner le paddock contre le Covid-19.

Formule 1 : Alfa Romeo va prendre part aux essais d'avant-saison de vendredi à dimanche à Sakhir sans son directeur d'équipe, le Français Frédéric Vasseur, testé positif au Covid-19.

Les 2 vidéos de rattrapage

C'était devenu une anomalie. Avec tout le panache qu'on le connait, Julian Alaphilppe a enfin franchi en vainqueur une ligne d'arrivée en 2021, jeudi sur Tirreno-Adriatico. Et pas devant n'importe qui, jugez plutôt !

Bernal attaque de loin, Alaphilippe fait mouche : le résumé de la 2e étape

Auteur d'un sans-faute au tir, Quentin Fillon Maillet a signé lors du sprint sa 2e victoire de la saison, devant Tarjei Boe et Lukas Hofer.

Fillon Maillet la voulait tant : le résumé du sprint

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Formule 1 - Tests : Moteurs !

Les trois jours de tests auxquels ont droit les écuries en guise de préparation à la saison débutent à 8h à Sakhir, piste du Grand Prix de Bahreïn, avec des monoplaces 2021 étroitement dérivées de celles de 2020, pour cause d'économie d'échelle. Toutes les équipes vont faire tourner leurs deux titulaires ce vendredi à part Alpine avec Esteban Ocon, Haas (Mick Schumacher) et Red Bull (Max Verstappen). Le plus étrange ? Williams offre la journée de roulage à Roy Nissany.

Les élégantes Aston Martin et Alpine, la surprenante Williams : les monoplaces de la saison 2021

2. Ski Alpin - Coupe du monde féminine : Vlhova a la voie libre

Relancée à domicile le week-end dernier, Petra Vlhova doit profiter ce matin du premier des deux slaloms donnés à Are (le second samedi) pour reprendre la tête du classement général de la Coupe du monde. D'autant plus aisément qu'elle n'a que 36 points à reprendre à l'actuelle leader, Lara Gut-Behrami, qui ne fait pas le déplacement en Suède.

Ski Alpin Åre | Slalom Dames I / 1re manche 13:20-14:28

3. Biathlon - Nové Mesto Na Morave : Au tour des dames

Place aux dames au lendemain de la victoire de Quentin Fillon Maillet, avec le sprint à partir de 17h30 dans la station tchèque.

Biathlon Nove Mesto II | Sprint Dames 17:30-18:49

4. Tennis - ATP Marseille : Un ou deux Français ?

En route pour une demi-finale française ? La partie basse du tableau de l'Open 13 le laisse espérer, avec Pierre-Hugues Herbert - Stefanos Tsitsipas à 17h30 suivi d'un quart tricolore, Arthur Rinderknech - Ugo Humbert.

5. Football - Ligue 1 : L'OL vise la tête

La 29e journée débute à 21h. Les joueurs de l'Olympique lyonnais n'auront qu'une idée : gagner à Reims, 12e au classement, pour reprendre au moins provisoirement la première place du Championnat de France.

6. Handball - Tournoi de qualification olympique : Les Bleus en mission

Les handballeurs français jouent leur avenir olympique à partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche lors d'un tournoi de qualification à Montpellier en compagnie de la Croatie, le Portugal et la Tunisie. Les données du problème sont simple : les deux premiers décrocheront un ticket pour les Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août). La bande à Guillaume Gille commence par affronter la Croatie à 21h.

