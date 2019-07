Retour du roi, Rapinoe et sommet rutilant : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Wimbledon : L'exploit pour Moutet, la tuile pour Garcia et Monfils

La première journée de Wimbledon s'est achevée avec des sentiments contrastés pour les Frenchies, quelques heures après le premier tremblement de terre de la quinzaine et la sortie de route prématurée de Stefano Tsitsipas. Corentin Moutet a réalisé un sacré exploit pour sa première dans le grand tableau au All England Club. Le Français, issu des qualifications, a remonté lundi un handicap de deux sets pour s'offrir le Bulgare Grigor Dimitrov (2-6, 3-6, 7-6, 6-3, 6-1). Mené 3 jeux à 0 dans le 5e set face à son compatriote français Ugo Humbert, Gaël Monfils a, lui, renoncé sur blessure à la cheville gauche. Après le gain des deux premières manches, 7-6, 6-3, il avait perdu le fil du match, 6-4, 7-5. La journée a pris fin avec une grosse désillusion : Caroline Garcia a été éliminée dès le 1er tour, par la Chinoise Shuai Zhang, 50e mondiale, 6-4, 6-0.

Corentin Moutet - Wimbledon 2019Getty Images

2. Football – CAN : Tous les favoris au rendez-vous

Comme les Marocains un peu plus tôt, les Algériens, déjà qualifiés pour les huitièmes de la Coupe d'Afrique des nations, ont enchaîné lundi un troisième succès, en battant largement la Tanzanie (3-0) au Caire. Trois victoires, aucun but encaissé : les Fennecs finissent premiers du groupe C devant le Sénégal, qui rejoint aussi le tour suivant après sa victoire contre le Kenya (3-0). Plus tôt, le Maroc s'était assuré de la première place du groupe D en s'imposant face à l'Afrique du Sud (1-0), terminant devant la Côte d'Ivoire, victorieuse de la Namibie (4-1), désormais éliminée.

Mehdi Abeid lors d'Algérie - Tanzanie à la Coupe d'Afrique des nations 2019Getty Images

Baseball – MLB : Le lanceur des Los Angeles Angels Tyler Skaggs est mort lundi avant un match contre les Texas Rangers, qui a été reporté, ont annoncé les deux clubs de MLB. Le corps du joueur de 27 ans, originaire de Los Angeles, a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel au Texas. Une enquête est en cours pour identifier la cause du décès mais la police dans ses premières constatations n'a rien remarqué de suspect.

Hockey-sur-glace – NHL : Pierre-Edouard Bellemare, un des trois joueurs français de NHL, s'est engagé pour deux saisons avec les Colorado Avalanche, sa troisième équipe depuis son arrivée en NHL, a annoncé lundi la franchise basée à Denver.

Basket-ball – NBA : Plus personne ne portera le N.35 de Kevin Durant aux Golden State Warriors tant que Joe Lacob sera co-propriétaire de la franchise, ont annoncé lundi les champions NBA 2017 et 2018, quelques jours après le départ de l'ailier All-Star.

Baket-ball – Euro féminin : La Suède, en dominant la Lettonie (77-62), et la Grande-Bretagne, qui a éliminé le Monténégro (92-71), se sont qualifiées lundi pour les quarts de finale de l'Euro.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Coupe du monde féminine : Une finale avant l'heure

Les Etats-Unis, trois fois sacrés et tenants du titre, devront passer l'obstacle de l'Angleterre, 3e en 2015, mardi à Lyon, en demi-finales du Mondial féminin avant de pouvoir rêver d'un nouveau titre. Le Team USA est-il imbattable ? Leur demi-finale mardi à Lyon en dira beaucoup, car les Anglaises font elles aussi très forte impression dans le tournoi. Ce sont sans doute les deux équipes les plus costaudes de ce Mondial qui s'affrontent ce mardi.

Megan Rapinoe (Etats-Unis)Getty Images

2. Tennis – Wimbledon : Nadal, Federer et un duel fratricide

Pour la deuxième journée ce mardi, Roger Federer et Rafael Nadal entrent en jeu. Ils joueront respectivement contre Lloyd Harris et Yuichi Sugita et seront - comme Djokovic lundi - la grosse attraction de la journée. Les spectateurs pourront aussi assister à un duel 100% francophone entre Lucas Pouille et Richard Gasquet.

Roger Federer - WimbledonGetty Images

3. Football - Copa America : Brésil-Argentine, immanquable sommet

"Gagner, c'est bien, mais gagner contre l'Argentine, c'est beaucoup mieux". Galvao Bueno, le plus célèbre des commentateurs brésiliens, ne s'y trompe pas: la demi-finale de Copa América entre Brésil et Argentine, la nuit prochaine, ne sera pas un match comme les autres. Affiche grandiose, finale avant la lettre... C'est surtout la plus grande rivalité du football entre deux sélections nationales. Ce Brésil-Argentine est aussi un duel entre deux équipes qui ont beaucoup à se faire pardonner et qui courent après un sacre en Copa América depuis 2007 pour le Brésil et 1993 pour l'Argentine !

Philippe Coutinho et Lionel MessiEurosport

L'histoire oublié de Jean Bouin.Tout le monde a entendu parler de lui. Mais personne ne sait qui il fut vraiment. L’athlète, légende d’un autre temps, a marqué le sport français d’avant-guerre par ses exploits. Le premier conflit mondial l’a fauché en plein vol. Il avait 25 ans et une carrière flamboyante devant lui. Maxime Dupuis nous conte son histoire.

Le deuxième volet de notre série d'été consacré au mercato galactique du Real Madrid en 2009. Ce mardi, zoom sur Kaka.