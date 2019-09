Federer, Serena, Rongier, Monfils, Hirscher : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – US Open : Federer prend lui aussi la porte

Deuxième coup de tonnerre à New York. Deux jours après l'abandon de Novak Djokovic, Roger Federer a lui aussi quitté le tournoi, éliminé en quarts par Grigor Dimitrov (3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2). Incapable de dominer son sujet, ce alors qu'il a longtemps fait la course en tête, le Suisse a encore échoué dans sa quête d'un 6e titre à l'US Open. Le Bulgare, qui renaît, affrontera Daniil Medvedev, tombeur de Stanislas Wawrinka (7-6, 6-3, 3-6, 6-1) pour une place en finale.

2. Tennis – US Open : Serena pressée, Svitolina appliquée

Serena Williams n'avait pas envie de s'éterniser sur le court. L'Américaine a donc bouclé l'affaire vite fait, bien fait : elle n'a eu besoin que de 44 petites minutes pour disposer de Qiang Wang en deux manches sèches (6-1, 6-0). Et n'a perdu que 15 points. En demies, elle retrouvera Elina Svitolina, appliquée pour battre Johanna Konta (6-4, 6-4).

3. Football – Transferts : Rongier, fin du feuilleton

Vous pensiez que le mercato était terminé ? Vous aviez raison. Enfin presque. Au lendemain de la clôture du marché, Marseille a officialisé le transfert de Valentin Rongier, en qualité de joker. Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, a assuré à l'AFP que les dirigeants olympiens avaient "accepté [ses] conditions." L'OM n'a pas communiqué sur les modalités.

On a aussi retenu pour vous

Football – Ligue des champions : Blaise Matuidi et Adrien Rabiot figurent bien dans la liste des joueurs inscrits par la Juventus pour disputer la phase de groupes de la Ligue des champions.

Football – Serie A : Giorgio Chiellini a été opéré avec succès du genou droit et sera absent pour les six prochains mois, a annoncé la Juventus.

Athlétisme – Meeting de Zagreb : A un peu plus de trois semaines des Mondiaux, Justin Gatlin a été touché à la cuisse gauche lors d'un 100 m qu'il a bouclé avec le 4e temps.

Le tweet "boulevard pour Nadal"

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – US Open : Monfils a un rendez-vous avec Nadal à ne pas manquer

Y aura-t-il une nouvelle surprise en quarts ? Nouveau favori du tournoi, Rafael Nadal affronte Diego Schwartzman en fin de session. Avant cela, Gaël Monfils devra rester sérieux et appliqué, comme il l'est depuis le début de la quinzaine, pour battre le surprenant Matteo Berrettini, novice à ce niveau de la compétition. Dans le tableau dames, Belinda Bencic défie Donna Vekic et Bianca Andreescu est opposée à Elise Mertens.

2. Cyclisme – Tour d'Espagne : Moyenne montagne en apéritif

Journée tranquille pour Primoz Roglic ? Ecrasant lors du contre-la-montre qui lui a permis de chiper le maillot rouge avec une marge très importante sur son dauphin, Alejandro Valverde (1'52"), le coureur de la Jumbo-Visma pourra déjà songer aux prochains jours dans une étape a priori sans grand danger, entre Saint-Palais et Urdax-Dantxarinea.

3. Ski – Coupe du monde : Clap de fin pour Hirscher ?

C'est une décision attendue. Et appréhendée, aussi. En début de soirée, peu après 20 heures, Marcel Hirscher va officialiser le choix qu'il a fait concernant la suite de sa carrière. Plusieurs médias autrichiens, comme le Kronen Zeitung, ont d'ores et déjà annoncé que l'homme aux huit victoires au classement général de la Coupe du monde s'apprêtait à prendre sa retraite.