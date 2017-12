Fekir, Dumoulin, Blacks : Les 100 moments qui ont fait 2017

50. L'arrivée triomphale de Le Cléac'h

Armel Le Cléac'h a dû la rêver plus d'une fois cette arrivée triomphale aux Sables d'Olonne. Deuxième du Vendée Globe en 2009 et 2013, le marin finistérien en a soupé des places de dauphin sur la prestigieuse épreuve en solitaire autour du monde. Cette fois, personne n'aura pu le priver de sa victoire, même si Alex Thomson, en lui collant aux basques dans la ligne droite finale, à savoir la remontée de l'Atlantique, lui a donné des sueurs froides jusqu'au bout. La libération n'en aura été que plus belle pour Le Cléac'h, enfin consacré.

Vidéo - Vainqueur du Vendée Globe, Armel Le Cléac'h est allé au bout de son rêve 01:01

49. Le moment où Riner a failli perdre

Teddy Riner a ajouté deux titres de champion du monde à son impressionnante et historique collection au cours de cette année 2017. Le voici désormais nanti de dix couronnes mondiales, huit chez les +100kg (huit consécutifs en prime) et deux en toutes catégories. Mais tout a bien failli s'arrêter dès les demi-finales lors des Mondiaux de Budapest. Invaincu chez les lourds depuis les Jeux de Pékin en 2008, Riner est tombé sur un os en demi-finale, face au Géorgien Guram Tushishvili.

Sur un sasae-tsuri-komi-ashi, le jeune champion d'Europe (22 ans) a fait tomber le colosse tricolore sur un coude la prolongation à peine commencée. On a bien cru que la fin du règne était arrivée. Tushishvili croit avoir signé l'exploit. Mais non. "C'était une belle attaque, elle m'a surpris. C'est un beau combattant", a souligné Riner, qui s'en sort bien sur ce coup-là, avant de s'imposer quelques secondes plus tard sur un mouvement au sol imparable.

Vidéo - Décuple champion du monde, Riner n'a pas eu une année si facile que cela... 01:27

48. Le PSG crucifié à la dernière seconde

Un des crève-cœurs de l'année pour le sport français. Pour sa première finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a échoué tout près du titre européen. Plus près, c’était difficile. Dans une finale étouffante face au Vardar Skopje, les coéquipiers de Nikola Karabatic ont passé leur temps à courir après le score. Menés de trois longueurs à un peu plus de dix minutes de la fin, ils ont fini fort. Et quand Daniel Narcisse a égalisé à sept secondes de la fin, on a cru à une prolongation où tout aurait été possible. Mais en sept secondes, les Parisiens ont eu le temps de laisser un trou dans leur raquette défensive pour concéder un but au buzzer pour s'incliner 24-23. Sacré Final Four en tout cas puisque lors des demi-finales, le PSG et le Vardar s'étaient déjà imposés d'un seul petit but contre Veszprem et le Barça.

47. La sensation Shapovalov à Montréal

Etonnante et paradoxale année 2017 en tennis. Celle du retour au premier plan de deux gloires que l'on pensait fanées pour toujours. Rafael Nadal et Roger Federer, 67 ans à eux deux, ont trusté l'intégralité des titres majeurs et l'essentiel des honneurs. Mais la jeune, voire très jeune, génération a également pointé le bout du nez. Ce ne fut jamais aussi vrai qu'à Montréal (tournoi remporté par Alexander Zverev, 20 ans), où Denis Shapovalov a signé la sensation de l'année en battant Nadal après 2h45 de match (3-6, 6-4, 7-6). 143e mondial à l'époque, le jeune Canadien de 18 ans s'est fait un nom ce soir-là. Son bras, mais peut-être plus encore son tempérament, ont engagé une promesse pour l'avenir.

46. Les Blacks détruisent les Boks

Une fessée historique. Le 16 septembre, lors du Four Nations, les irrésistibles All Blacks ont infligé une correction hallucinante par son ampleur aux pauvres Springboks : 57-0. La plus lourde défaite de l'histoire de l'Afrique du Sud. Tout simplement. Pire que le 53-3 de 2002 en Angleterre. La jeune équipe des Boks semblait pourtant sur une dynamique intéressante avant de se rendre à Auckland, où le naufrage a été total. Le pire, ou le mieux, c'est qu'au-delà des chiffres, la manière a été exceptionnelle. Un pack conquérant, de la fantaisie dans le jeu au large, sans jamais se départir d'une maitrise réelle, et huit essais au final. La claque du siècle pour les malheureux Boks.

45. Hamilton, heaume sweet heaume

Lewis Hamilton est venu au rendez-vous des interviews post-qualif du GP du Canada. La scène se passe dans le virage n°3 du Circuit Gilles-Villeneuve, baptisé Ayrton Senna, où un cadeau l'attend. C’est une belle coïncidence et le Britannique ignore n'a pas encore fait le rapprochement avec sa 65e pole position, autant que le score inachevé de son idole. Le rideau tombe et soudain l'émotion l'envahit : la famille du Brésilien lui fait don d'un casque porté par le champion en 1987. Un moment rare, unique. Le présent est une immense reconnaissante et vaut n'importe quelle victoire, n'importe quel trophée.

Lewis Hamilton (Mercedes) avec le casque d'Ayrton Senna au Grand Prix du Canada 2017Eurosport

44. Fekir, the imitation game

C'est rare. Mais il arrive que certaines imitations égalent l'original. Nabil Fekir a réussi ce tour de force début novembre en rejouant la "célébration maillot sur corde à linge de Messi". La raclée infligée à Saint-Etienne (0-5) a été ponctuée par une petite attention qui n'a pas laissé de marbre dans le Forez, comme partout ailleurs. Après son deuxième but, le cinquième du match, le capitaine de l'OL a nonchalamment retiré son brassard, son maillot et l'a montré au public stéphanois, façon Messi à Bernabeu. Le chambrage a excité une grosse poignée d'énervés qui n'a rien trouvé de mieux que d'envahir le terrain et interrompre le match durant près de quarante minutes. Le football comme on ne l’aime pas.

La célébration de Fekir a mis le feu aux poudres dans le derbyGetty Images

43. La revanche des Warriors

De 3-1 à l'enfer pour revenir au paradis, les Golden State Warriors auront mis un an. Un an pour digérer et effacer la désillusion XXL des Finales 2016. Il a fallu attirer Kevin Durant sur la baie de San Francisco. Idée lumineuse. L'ailier d'Oklahoma devenu le vilain d'Oakland a offert plus qu'une épaule à Stephen Curry face à la troupe des Cavaliers. Les Warriors ont survolé les Finales 2017 et décroché une deuxième bague en trois ans. Implacable, comme sur ce shoot qui a scellé le sort d'un match 3 qui semblait promis à LeBron et ses copains, KD a été sacré MVP de la série.

42. Fourcade et les Russes en guerre sur le podium

Non content d'être la star de son sport, Martin Fourcade estime aussi à voir une responsabilité en termes d'image. Quand le dopage commence à toucher le biathlon, le Français monte au créneau. Quitte à aller au clash. Depuis décembre 2016 et la révélation par le rapport McLaren de 31 cas de dopage en équipe de Russie, la tension était palpable entre le Tricolore et les Russes. Fourcade s'en est ensuite pris directement à Alexander Loginov, contrôlé positif en 2013. La cocotte-minute a fini par exploser lors des Championnats du monde en février 2017. Lors du relais, la tension est à son comble. Sur le podium, les Russes refusent de serrer la main au numéro un mondial, lui reprochant une attitude anti-sportive lors de la course. Fourcade, lui, décide alors de quitter la boite. Ambiance...

Vidéo - Martin Fourcade quitte le podium en pleine cérémonie, énervé par les Russes 00:42

41. Dumoulin, arrêt au stand

Une des images surréalistes de cette année 2017. Malade, Tom Dumoulin a été contraint de s'arrêter en (extrême) urgence lors de la 16e étape du Giro. Et pas au meilleur moment, au pied du redoutable Stelvio. C'était si urgent que le Néerlandais a à peine eu le temps d'être hors de vue des caméras pour se soulager. Heureusement, la réalisation transalpine a fait preuve de pudeur sur ce coup-là. Distancé à l'arrivée, Dumoulin a tout de même réussi à préserver au courage son maillot rose de leader. Non sans humour, il parlera d'une "journée de merde". Mais c'est bien lui qui, cinq jours plus tard, triomphera devant Quintana, Nibali et Pinot pour s'offrir ce Tour d'Italie.