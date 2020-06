Fekir, genou à terre, Vélodrome vs Bombonera et ange gardien : le plateau du jour

Entre come-back et histoire à vous redonner foi en l'humanité, entre légende toujours d'actualité et stades à vous donner la chaire de poule : le plateau du jour vous fera passer par toutes les émotions. Ce jeudi, la Liga est de retour. Est-ce que votre journée pouvait mieux commencer ?

Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football – Coupe d'Allemagne : Le Bayern, évidemment

Le Bayern Munich est toujours en course pour le doublé en Allemagne après s'être qualifié mercredi pour la finale de la Coupe contre Francfort (2-1). Les Bavarois disputeront le 4 juillet leur septième finale de Coupe sur les dix dernières éditions (quatre titres) contre le Bayer Leverkusen, qui a logiquement éliminé mardi le petit Poucet Sarrebruck (3-0), la première équipe de quatrième division jamais arrivée à ce stade de la compétition. Une tête de Perisic (14e) et une nouvelle réalisation de Lewandowski (75e) ont scellé le sort d'une rencontre plus incertaine qu'on aurait pu le croire.

2. Football : La Fédération américaine autorise le genou à terre pendant l'hymne

Megan Rapinoe aura désormais le droit de s'agenouiller pendant l'hymne : la Fédération américaine a abrogé mercredi une règle qui interdisait aux membres de ses équipes nationales d'effectuer ce geste de protestation, et qui illustrait son "échec à répondre aux préoccupations des Noirs". Cette mesure avait été instaurée en 2017, juste après que la star de l'équipe nationale féminine Megan Rapinoe se fut agenouillée pendant le "Star-Spangled Banner", lors d'un match international en 2016. Dans le même temps, la Nascar a annoncé mercredi l'interdiction immédiate du drapeau des confédérés lors de ses courses à la suite de multiples appels contre cette bannière perçue par beaucoup comme un symbole de l'esclavagisme et du racisme.

On a aussi retenu pour vous

Football – Liga Nos : Alors qu'il menait 2-0 dès la première demi-heure de jeu, le Benfica Lisbonne a concédé le nul à Portimao (2-2), ce mercredi soir. Il reprend tout de même la tête du championnat en attendant le match de Porto ce jeudi.

Football américain – NFL : La NFL discute avec le syndicat des joueurs d'une réduction du nombre de matches de présaison 2020, afin d'accorder aux joueurs plus de temps pour se préparer compte tenu de la pandémie de coronavirus.

Football – Premier League : Un seul cas positif a été détecté lors de la dernière série de tests de dépistage du coronavirus sur des joueurs et membres de l'encadrement technique de la Premier League anglaise, à une semaine de la reprise du championnat, a annoncé la ligue mercredi.

La vidéo de rattrapage

Dans Mercredi Mercato, nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin ont évoqué la succession de Thiago Silva alors que Thilo Kherer et Abdou Diallo ont coûté très cher au PSG ces dernières années. Paris est-il assez armé derrière ? Retrouvez l’intégrale de cette émission en podcast sur toutes les bonnes plateformes d’écoute.

Ce qu'il ne faut pas rater aujourd'hui

1. Football – Liga : Revoilà les stars de la Liga !

Après l'Allemagne, l'Espagne ! Quel plaisir ce jeudi de retrouver le championnat espagnol. Et ça commence fort avec le derby andalou entre le FC Séville de Jules Koundé, Diego Carlos et Lucas Ocampos et le Betis Séville de Nabil Fekir. Il ouvrira un calendrier absolument dingue de 110 matches en six semaines. A noter que le Barça redémarrera samedi du côté de Majorque alors que le Real Madrid accueillera Eibar dimanche.

2. Tennis - Roland-Garros : Kauffman aux portes de l'exploit face à Sampras

Cette semaine, nous avons décidé de consacrer une série d’entretiens à ces joueurs français sortis de l'ombre au point de faire vaciller un monstre du jeu du côté de la Porte d’Auteuil. Tour à tour, ils nous racontent leurs "presque exploits". Pour notre quatrième et dernier numéro ce jeudi, Cédric Kauffmann nous fait revivre son 1er tour épique contre Pete Sampras en 2001. A 25 ans, le 250e mondial faisait trembler la légende américaine sur le court Suzanne-Lenglen. Retour sur un match pas comme les autres.

3. Election du stade ultime : Vélodrome vs Bombonera

Des écrins plus ou moins somptueux, des ambiances uniques, des jardins dans lesquels se sont écrites les plus belles pages de l'histoire du ballon rond. Très bien, mais quel est le stade de football ultime ? Place aux demi-finales ce jeudi avec des affiches somptueuses : le Vélodrome face à la Bombonera, San Siro face à Anfield. Faites votre choix qui s'annonce cornélien.

Les podcasts du jour :

1. Basketball – Grand Récit : Stokes - Twyman, la main tendue de l'ange gardien

Encore une belle histoire ce jeudi dans notre série des Grands Récits. Maurice Stokes et Jack Twyman, c’est une histoire qui redonne foi en l’humanité. Parce que c’est celle d’un homme qui a décidé d’aider son prochain, frappé par le malheur. Rien ne les liait lorsque le premier a été atteint de paralysie. Le second est pourtant venu à son secours. Parce qu’il le fallait.

2. Rugby : Poulain Raffûte reçoit Laussucq

Il a été un des meilleurs demis de mêlée du début du siècle, il est désormais manager d'Agen : Christophe Laussucq et son franc-parler sont les invités de Poulain Raffûte ce jeudi.

