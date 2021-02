Il n'y a pas eu photo dans le choc de la Conférence Ouest. Utah a confirmé son statut de leader en dominant facilement les Lakers (114-89) sous l'impulsion d'un excellent Rudy Gobert. Le pivot français, fraîchement sélectionné pour le 2e All-Star Game de sa carrière , a signé 18 points, 9 rebonds et 1 contre, terminant meilleur marqueur de son équipe. LeBron James, auteur de 19 points, 4 rebonds et 4 passes décisives, s'est fait relativement discret pour la franchise de L.A, toujours en souffrance en l'absence de son intérieur Anthony Davis.

Guilhem Guirado est notre homme de la semaine et surtout un capitaine emblématique. Il a tout connu : l'ivresse de la victoire à un âge où la plupart partent de chez leurs parents pour découvrir le monde : champion de France avec Perpignan à tout juste 23 ans, champion d'Europe à 29 ans avec le RCT. Mais aussi les défaites. Comme on dit, c'est dans l'échec et la remise en question qu'on reconnait un homme bien fait.