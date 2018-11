Fessée, Sainté, Gabart, Raptors : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : Montpellier donne une leçon à l'OM, Saint-Etienne revient de loin

Il n'y a pas eu photo à La Mosson en clôture de la 12e journée de L1. Montpellier a croqué (3-0) une équipe marseillaise toujours aussi peu inspirée derrière (19e défense du championnat) grâce à un doublé de Gaëtan Laborde et une réalisation de Paul Lasne. Ce succès, le troisième de rang, permet au MHSC de prendre la place de dauphin du PSG à Lille, avec le même nombre de points (25) mais une meilleure différence de buts (+13 contre +11). De son côté, l'OM n'est plus que 6e, à six longueurs de son adversaire du soir.

Un peu plus tôt, Saint-Etienne s'est offert une folle course-poursuite face à Angers. Menés deux fois au score, les Verts ont arraché la victoire dans les dernières minutes grâce à un but de Romain Hamouma (4-3) pour remonter à la 5e place.

2. Basket - NBA : Les Raptors et les Bucks enchainent

Toronto a signé une neuvième victoire en dix matches en s'imposant tranquillement à Los Angeles sur le parquet des Lakers (121-107). Privés de Kawhi Leonard mais portés par un Serge Ibaka en feu (34 points à 15/17 au tir), les Raptors ont étouffé LeBron James (18 points) et les siens dès le premier quart, bouclé avec 25 points d'avance (42-17), et n'ont jamais été repris. Les Bucks continuent de leur côté de suivre le même rythme que le voisin canadien en tête de la Conférence Est. Milwaukee a corrigé Sacramento (144-109) avec un Giannis Antetokounmpo de gala (26 points, 15 rebonds, 11 passes) et signé un huitième succès en neuf rencontres.

3. Rugby - Top 14 : Le Racing croque encore un gros à l'extérieur

Le Racing 92 voyage décidément très bien en ce début de saison. Après des succès à Toulon et contre le Stade Français, les Franciliens sont allés s'imposer sur la pelouse du GGL Stadium de Montpellier (13-27) en clôture de la 9e journée du Top 14. Grâce à cette victoire, sans bonus offensif, les Racingmen remontent à la 5e place. Montpellier, battu pour la deuxième fois d'affilée, n'est plus que 9e.

4. Voile - Route du Rhum : Gabart déjà aux commandes

Grâce à des conditions météo favorables, les 123 concurrents de la 11e Route du Rhum ont pris un départ canon depuis Saint-Malo et c'est François Gabart (Macif) qui a le mieux négocié les premières heures de course, devant Sébastien Josse (Maxi Edmond de Rothschild), au dernier pointage effectué dimanche soir. Armel Le Cléac'h (Maxi Banque Populaire IX) a lui dû déjà faire escale à cause d'un problème technique.

On a aussi retenu pour vous

Foot - Chelsea garde le rythme de Manchester City. Les Blues ont battu Crystal Palace à Stamford Bridge (3-1) avec un doublé d'Alvaro Morata et profitent du nul concédé par Liverpool à Arsenal pour chiper la deuxième place aux Reds, à deux points de City, auteur d'un carton contre Southampton (6-1).

Foot - Milan poursuit sur sa lancée et pointe dans le top 4. Deuxième victoire consécutive en Serie A pour les Rossoneri, vainqueurs de l'Udinese au bout du temps additionnel (90e+7 !) grâce à un but d'Alessio Romagnoli.

Handball - Le PSG reste invaincu en Ligue des champions. Paris est seul en tête de sa poule après sa victoire contre Szeged (33 à 31) à Coubertin, dans le match au sommet entre invaincus.

Basket - Le derby francilien pour Nanterre. Levallois a été battu sur son parquet par Nanterre (92-85) lors de la 8e journée de la Jeep Elite et a manqué l'occasion de prendre seul la deuxième place, derrière l'ASVEL.

Vidéo - Leicester, Mertens, Reus... Voici nos héros du week-end 01:29

La vidéo de rattrapage