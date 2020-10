En écrasant l'Ukraine au Stade de France 7-1, l'équipe de France a signé sa plus large victoire de son histoire à Saint-Denis. Auteurs d'un match solide et convaincant, les hommes de Didier Deschamps menaient déjà 4-0 à la pause grâce à un doublé du nouveau centenaire Olivier Giroud, qui a dépassé Michel Platini dans la hiérarchie des buteurs français, le premier but en Bleus d'Eduardo Camavinga et un csc. Au retour des vestiaires si à cause des changements les Français ont eu un petit temps faible, ils sont repartis de l'avant et Mbappé, Tolisso et Griezmann ont participé à la fête. L'équipe de France retrouvera le Portugal dimanche en Ligue des Nations.