Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Retraite de Federer : l'hommage de Serena au "maître"

Ad

La championne a pris la parole plus tard que les autres, mais la "Reine" pouvait se le permettre. Elle aussi retraitée lors du dernier US Open, Serena Williams a adressé un beau message à Roger Federer, cette nuit, sur son compte Instagram. "Bienvenue au club des retraités. (...) Nos chemins ont toujours été si similaires, si semblables. Tu as inspiré des millions et des millions de personnes - dont moi - et nous ne l'oublierons jamais", a écrit la légende du tennis féminin.

Omnisport Deschamps, Pochettino et Van der Poel : l'actu sur un plateau HIER À 04:58

2. Football - Ligue Europa et Ligue Europa Conference : soirée désastreuse pour les clubs français

Quatre clubs engagés, zéro victoire. Tel a été le bilan des équipes françaises en C3 et C4 jeudi. Nantes et Monaco avaient mal débuté le bal face à Qarabag (3-0) et Ferencvaros (0-1). Puis, en soirée, Rennes a été repris dans le temps additionnel par Fenerbahçe (2-2), après avoir mené 2-0. L'OGC Nice a mené un temps sur la pelouse du Partizan, avant de concéder lui aussi le nul à Belgrade (1-1).

3. Handball - Ligue des champions : Le PSG chute d'entrée

Le Paris Saint-Germain handball s'est incliné à Veszprém (36-34), jeudi, lors de la 1ère journée de la phase de groupes. Après un début de match serré, le PSG a cédé dès l'entame de la seconde période chez le vice-champion de Hongrie, dans le groupe A de la C1, et a mal débuté sa campagne européenne 2022-2023.

Un bon départ et un trou d'air après la pause : Le PSG a cédé à Veszprem

On a aussi retenu pour vous

Football - Affaire Pogba : Mathias Pogba, frère aîné du footballeur star des Bleus Paul Pogba, Mathias Pogba, frère aîné du footballeur star des Bleus Paul Pogba, a reconnu lors de sa garde à vue dans l'enquête sur les extorsions de fonds dénoncées par son frère , avoir été à l'initiative d'une vidéo le menaçant, a appris l'AFP jeudi de source proche du dossier confirmant une information du Parisien.

Golf - Circuit PGA : L'Américain Justin Lower, grâce à un total de -9 réussi sans commettre de bogey, a pris les commandes du Fortinet Championship qui lance la nouvelle saison du circuit nord-américain PGA, jeudi à Napa (Californie). Classement après le 1er tour (par 72).

Omnisport : Dans la bataille des ventes aux enchères d'articles de sport de collection, la légende du basket Michael Jordan a pulvérisé jeudi tous les records : Sotheby's a vendu 10,1 millions de dollars le maillot de la mégastar porté lors de son dernier titre victorieux en NBA, en 1998.

La retraite de Federer sur Eurosport

Le Maestro suisse a annoncé l'arrêt de sa carrière à 41 ans, jeudi. Voici tous les éléments concoctés par Eurosport sur l'immense carrière du Bâlois.

5'30'' de pur bonheur : quand Federer régale à travers le monde

Spectaculaires et légendaires : 10 points magiques remportés par Federer

La vidéo de rattrapage : Federer - Nadal 2017, un classique à savourer à nouveau

Federer - Nadal 2017, le résumé d'une finale légendaire

L'histoire du jour sur Eurosport

Un "moment d'échange" avec de lourds dossiers à deux mois du Mondial : Noël Le Graët est attendu vendredi au ministère des Sports, à 8h00, au moment où le patron de la Fédération française de football est en butte à d'embarrassantes informations de presse sur son management et son comportement avec des employées.

"Je ne les reçois pas pour prendre le thé, je ne les reçois pas pour m'entendre dire que tout va bien. Je les reçois car j'ai besoin d'écouter ce qu'ils ont à me dire", déclare la ministre dans un entretien publié jeudi soir sur le site du Parisien.

Noël Le Graët, le président de la FFF. Crédit: Getty Images

Ce qu'il ne faut pas rater aujourd'hui

1. Basket - Championnat d'Europe 2022 : Les Bleus visent la finale

L'équipe de France de basket défie la Pologne lors de la première demi-finale de la compétition à 17h15. L'équipe de Vincent Collet, emmenée par Evan Fournier et Rudy Gobert, vise logiquement la finale face à une nation à sa portée, mais évidemment dangereuse après sa victoire en quarts contre la Slovénie de Luka Doncic.

Evan Fournier, leader de l'équipe de France Crédit: Imago

2. Moto : Bol d'Or 2022 et GP d'Aragon MotoGP





Suivez le Bol d'Or sur Eurosport ! L'épreuve d'endurance fête ses 100 ans en cette année 2022. Départ à 15h00 sur le circuit Paul-Ricard du Castellet. Vous pouvez visionner l'intégralité de la course sur l'App Eurosport.

Par ailleurs, le Grand Prix d'Aragon MotoGP débute ce vendredi sur le circuit du Motorland. Marc Marquez y effectue son grand retour après avoir soigné sa blessure à l'épaule.

3. Football - Ligue 1, 8e journée : Auxerre et Lorient ouvrent le bal

La Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi soir (21h00) avec un alléchant Auxerre - Lorient qui sent bon le beau jeu. D'un côté : Jean-Marc Furlan. De l'autre : Régis Le Bris, la révélation du début de saison chez les coaches. Les Merlus, 4es, peuvent grimper sur le podium en cas de succès.

Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de l'AJA, lors du match Auxerre-Marseille. Crédit: Imago

Omnisport 13/14, Bête de com' et défi bleu : l'actu sur un plateau 14/09/2022 À 04:55