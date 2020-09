C'est officiel. Après Ivan Rakitic et Arturo Vidal, c'est la superstar uruguayenne Luis Suarez, grand ami et associé de Lionel Messi depuis 2014, qui quitte le FC Barcelone pour rejoindre un concurrent direct en Liga: l'Atlético Madrid. L'opération est parfaite pour les Colchoneros qui ont donc prêté Alvaro Morata mardi à la Juventus Turin pour recruter l'Uruguayen. Suarez, lui, a renoncé à sa dernière année de contrat en Catalogne pour pouvoir partir libre. Ce dégraissage pourrait permettre au Barça de recruter un attaquant. Le Lyonnais Memphis Depay est toujours dans le viseur.

Miami n'est plus qu'à une victoire des finales NBA : le Heat, porté par son formidable rookie Tyler Herro, auteur de 37 points, a battu Boston (112-109) mercredi pour mener 3-1 dans leur finale de conférence Est. Les Floridiens, dont la défense de zone a encore posé de gros problèmes à l'attaque des Celtics, ont aussi pu encore compter sur les apports du pivot Bam Adebayo (20 pts, 12 rbds, 4 passes) et du capitaine Jimmy Butler (21 pts, 8 rbds, 3 passes). Mais le héros du Heat se prénommait Tyler et il n'a que vingt ans. Aussi talentueux que décomplexé, il a récité une partition exceptionnelle, rentrant 14 de ses 21 tirs (dont 5/10 à trois points, 6 rbds, 3 passes) et éclairant le jeu à quasiment chaque offensive, avec une simplicité et une classe impressionnantes à ce stade des play-offs, surtout pour une première.