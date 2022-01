Ce que vous avez peut être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Marseille brise la malédiction à Bordeaux

Dominateurs face à des Bordelais bien ternes offensivement, les Marseillais se sont imposés ce vendredi 1-0 sur la pelouse des Girondins grâce à un but de Cengiz Under. Avec cette victoire l’OM met fin à 44 ans sans victoire en terre girondine et prend provisoirement la 2e place du championnat, à 10 points du PSG qui se déplacera en clôture de cette 20e journée sur la pelouse du Groupama Stadium.

2. Basketball – NBA : Antetokounmpo fait le show face à Brooklyn, Utah perd à Toronto

Giannis Antetokounmpo, qui avait fait un malaise en fin de match mercredi, a marqué pas moins de 31 points vendredi soir en NBA pour les Milwaukee Bucks, champions en titre, face à Brooklyn (121-109), deuxième de la conférence Est, tandis que le Jazz, troisième à l'Ouest, s'est incliné à Toronto (122-108).

3. Football – Bundesliga : Le Bayern surpris pour ce début d’année

Diminué par des cas positifs au Covid-19 au sein de son effectif, le Bayern Munich s'est incliné vendredi à la surprise générale devant le Borussia Mönchengladbach à l'Allianz-Arena (1-2). Malgré ce revers surprenant, les Bavarois restent largement en tête de Bundesliga.

Nous avons aussi retenu pour vous

Ski Alpin : Blessé jeudi lors du slalom de Coupe du monde de Zagreb, Victor Muffat-Jeandet a annoncé qu’il se fera opéré la semaine prochaine du péroné. Une opération synonyme également de forfait pour les prochains Jeux Olympiques de Pékin. Un crève cœur pour le skieur français qui fêtera ses 33 ans en mars prochain.

Handball – Championnat d’Europe : Vincent Gérard figure dans la liste des vingt joueurs retenus par le sélectionneur Guillaume Gille vendredi soir pour disputer l'Euro-2022 de handball (13-30 janvier), tout comme le capitaine Valentin Porte, qui a toutefois été testé positif au Covid-19 et placé à l'isolement.

La liste complète

Football – FA Cup : Manchester City s’est largement impose 4-1 sur la pelouse de Swindon Town, pensionnaire de quatrième division anglaise, pour se qualifier au 4e tour de la Cup. Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Ilkay Gündogan et Cole Palmer ont marqué.

Rugby – Pro D2 : Dans un match maitrisé et dominé de bout en bout, Oyonnax n’a fait qu’une bouchée de Grenoble et s’est impose 39-10 grâce notamment à un très grand Charlie Cassang. Dans les autres résultats de la soirée, Bourg-en-Bresse s’est imposé à Rouen, Montauban a remporté le derby face à Colomiers ou encore Aurillac a crucifié Narbonne.

Football – Transferts : En participant ce vendredi face à Bordeaux à son 20e match de la saison, le gardien de l’OM Pau Lopez est définitivement un joueur marseillais. L’option d’achat va être automatiquement levé et l’AS Rome va recevoir 12 millions d’euros selon les médias italiens.

Tennis – Open d’Australie : Alors que Novak Djokovic va passer le weekend en rétention en attendant de savoir s’il pourra ou non participer au tournoi australien, le numéro 1 mondial s’est exprimé publiquement pour la première fois depuis le début de cette affaire rocambolesque. Sur son compte instagram, le Serbe : Alors que Novak Djokovic va passer le weekend en rétention en attendant de savoir s’il pourra ou non participer au tournoi australien, le numéro 1 mondial s’est exprimé publiquement pour la première fois depuis le début de cette affaire rocambolesque. Sur son compte instagram, le Serbe a adressé un message de remerciements à ceux qui le soutiennent, sans pour autant évoquer le fond de l’affaire.

Biathlon – Oberhof : Trois semaines après sa victoire sur la mass-strart du Grand-Bornand, Emilien Jacquelin, dossard jaune sur le dos, a terminé deuxième du sprint ce vendredi. Auteur encore d’une très bonne course le Français : Trois semaines après sa victoire sur la mass-strart du Grand-Bornand, Emilien Jacquelin, dossard jaune sur le dos, a terminé deuxième du sprint ce vendredi. Auteur encore d’une très bonne course le Français s’empare de la tête du classement de la spécialité . Ni lui ni Quentin Fillon Maillet, deuxième du classement général de la Coupe du monde ne prendront part ce samedi aux relais.

Tout le contraire de Julia Simon, 2e du sprint ce vendredi derrière Roeiseland qui participera au relais mixte (12h15) avec Anaïs Bescond, Simon Desthieux et Antonin Guigonnat. Anaïs Chevalier-Bouchet et Fabien Claude formeront quant à eux l’attelage bleu pour le relais mixte simple (14h45).

Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin, le 5 décembre 2021 à Östersund Crédit: Imago

La vidéo de rattrapage

Il réclame 40 millions d'euros de salaire : "Dans quel monde vit Dembélé ?"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Ski Alpin – Adelboden : Pinturault pour lancer sa saison

Et si Alexis Pinturault profitait de cette piste d’Abelboden qu’il adore pour enfin lancer sa saison, à un mois des JO de Pékin ? Le Français, assez décevant depuis le début de l’hiver sera au départ du géant suisse ce samedi matin à 10h30. Double tenant du titre et sur un nuage l’année dernière à Adelboden, le skieur de Courchevel sera l’une des attractions à suivre sur la Chuenisbärgli.

2. Football – Ligue 1 : Rennes sur la pelouse de Lens pour monter sur le podium

Le Stade Rennais de Bruno Génésio se déplace ce samedi sur la pelouse du RC Lens (21h) pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. L’occasion, en cas de victoire, pour les coéquipiers de Martin Terrier de monter sur le podium. Les Lensois voudront eux se rapprocher des places européennes. Un peu plus tôt dans la journée, Lille recevra le FC Lorient (17h).

Bruno Genesio, le coach du Stade Rennais Crédit: Getty Images

3. Rugby – Top 14 : Le LOU veut confirmer face à Pau, le Racing relever la tête devant Clermont

Après sa victoire in extremis de dimanche dernier, le LOU veut confirmer, une nouvelle fois à domicile lors de la réception de la Section Paloise (17h). Dans le même temps le leader bordelais se déplacera à Brive, Biarritz accueillera Perpignan et Castres recevra le Stade Français. Le Racing 92, battu par les Lyonnais dimanche dernier et seulement 10e du Top 14 recevront l’ASM en soirée (21h05) pour recoller avec la première partir du tableau.

Mais aussi :

les deux relais simple mixte (14h45) et mixte (12h15) en biathlon à Oberhof où les Français auront leur chance de médaille.

le géant de Kranjska Gora, en Slovénie, où la Française Tessa Worley tentera de poursuivre sur sa bonne dynamique, à quelques semaines des JO de Pékin (1ère manche à 9h30, 2e manche à 12h30).

le Real Madrid reçoit à 21h Valence pour garder un matelas confortable en tête du championnat tandis que le FC Barcelone se déplacera à 18h30 sur la pelouse de Grenade.

quelques rencontre intéressante à suivre à l’autre bout du monde pour nous faire patienter avant le début de l’Open d’Australie dans quelques jours. Nadal affrontera Emil Ruusuvuori à Melbourne tandis que Gaël Monfils, en grande forme actuellement sera opposé à Thanasi Kokkinakis en demi-finale à Adélaïde.

