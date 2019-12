Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : Deux duels entre L1 au programme des 32es

Les 32es de finale de Coupe de France marquent l’entrée en lice des clubs de Ligue 1 et quatre d’entre eux s’affronteront après le tirage au sort effectué lundi soir. Le Stade Rennais s'est en effet vu désigner Amiens comme adversaire pour débuter la défense de son trophée alors que l'AS Monaco, cinq fois lauréat de la compétition, a aussi hérité du Stade de Reims. Le PSG affrontera Linas Montlhéry (R1) et l’OM se rendra sur la pelouse de Trélissac (N2).

2. Football - Premier League : Arsenal stoppe sa mauvaise série

Après sept matches de championnat sans victoire, et dix toutes compétitions confondues, Arsenal a renoué avec le succès en gagnant sur le terrain de West Ham (1-3), lundi soir. Menés puis révoltés à l'heure de jeu sous l'impulsion de Martinelli (60e), Pépé (66e) et Aubameyang (69e), les Gunners se retrouvent neuvièmes à deux longueurs du Top 5.

3. Basket - NBA : Kings, Raptors et Pistons vainqueurs au finish

Trois matches se sont joués dans les derniers instants la nuit dernière en NBA. Les Kings, menés de deux points avant la dernière action l’ont emporté devant les Rockets grâce à un trois-points de Nemanja Bjelica (119-118). Les Raptors, sur le parquet de Chicago, ont eu besoin d’un lay-up de Kyle Lowry pour dominer les Bulls (93-92) et enfin les Pistons s’en sont remis à un shoot de Derrick Rose pour battre les Pelicans (105-103).

Football - Ligue des Champions : Le défenseur du PSG Presnel Kimpembe et son coéquipier du milieu de terrain Idrissa Gueye sont forfaits contre Galatasaray, mercredi tandis que Marco Verratti a fait son retour à l'entraînement.

Athlétisme : Pour remobiliser ses athlètes, la fédération française a fait appel à Florian Rousseau, champion olympique de vitesse sur piste comme "directeur de la haute performance" dans le but de réussir les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Volleyball - Faits divers : Ervin Ngapeth, a été arrêté lundi à Belo-Horizonte, au Brésil, pour harcèlement sexuel. Il est accusé d'avoir giflé les fesses d'une femme lors d'une fête.

Basket - NBA : La NBA a rejeté lundi l'appel posé par les Houston Rockets, qui réclamaient l'invalidation d'une défaite face à San Antonio pour un dunk refusé à James Harden qu'ils dénonçaient comme une erreur arbitrale.

Tennis : La vainqueure de l'US Open Bianca Andreescu a été désignée lundi, à seulement 19 ans, athlète canadienne de l'année, une première pour une tenniswoman.

1. Football - Ligue des Champions : Lyon peut encore y croire

Malgré une campagne européenne mitigée (2 victoires, 1 nuls, 2 défaites), l’OL est encore en course pour se qualifier pour les 8es de finale de C1. Il faudra pour cela battre Leipzig (21h) ou faire match nul à domicile et croiser les doigts pour une défaite du Zénith Saint-Pétersbourg à Benfica (21h). Attention, l'Olympique Lyonnais peut aussi terminer dernier de son groupe et voir son aventure européenne s’arrêter dès ce mardi soir.

Moussa Dembélé (OL)Getty Images

2. Football - Ligue des Champions : Liverpool en ballottage favorable

C’est une rareté mais le tenant du titre est en ballottage avant la dernière journée de C1. Dans son groupe E, Liverpool n'est pas encore assuré de la qualification, pas plus que Salzbourg et Naples, alors que Genk est hors-course. Liverpool sera qualifié s’il bat simplement les Autrichiens et dans ce cas, Naples verra aussi les huitièmes. Dans les autres groupes, on surveillera le match à distance entre Dortmund et l'Inter Milan à égalité de points (7). Chelsea doit lui espérer une défaite de Valence tout en battant Lille pour se qualifier.