Ce que vous avez peut-être manqué entre hier et aujourd'hui

1. Basketball - NBA : Un CP3 intraitable en fin de match prive les Knicks d'un dizième succès consécutif

Cette fois-ci, les Knicks sont tombés sont plus forts qu'eux. Portés par un Chris Paul en mission, auteur notamment de sept poins consécutifs réussi dans les 80 dernières secondes de la partie, les Suns se sont imposés cette nuit face à la firme new-yorkaise (118-110). Un succès qui permet à Phoenix de se rapprocher un peu plus du leader de la conférence ouest, Utah, qui s'est incliné face à Minnesota cette nuit (105-104).

2. Football - Serie A : Milan prend une leçon et sort du Top 4

L'AC Milan s'essouffle dans le sprint final. Rapidement menés au score, les Rossoneri ont concédé un lourd revers sur la pelouse de la Lazio Rome (3-0) ce lundi soir. Désormais cinquièmes, les Lombards ne sont donc plus virtuellement en possession d'un billet pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

3. Football - Premier League : Leicester a eu peur mais les Foxes prennent une vraie option dans la course à la C1

Bousculés et menés par Crystal Palace, les Foxes sont finalement parvenus à inverser la vapeur (2-1) ce lundi au King Power Stadium. Passeur décisif pour Timothy Castagne, Kelechi Iheanacho s'est ensuite illustré en inscrivant un but sublime. Grâce à ce succès, les hommes de Brendan Rodgers (3es) comptent quatre points d'avance sur Chelsea (4e).

On a aussi retenu pour vous

Tennis - ATP Estoril : Jérémy Chardy a réussi son entrée en lice au Portugal lundi en s'imposant face à l'Espagnol Jaume Munar en trois sets (3-6, 6-3, 6-4). Il retrouvera Alejandro Davidovich Fokina, tombeur de Pablo Andujar (6-3, 4-6, 6-1) au 2e tour.

Formule 1 : La Formule 1 a adopté "à l'unanimité" un format de "course sprint qualificative" de 100 km le samedi lors de 3 Grands Prix cette saison : "deux en Europe et un hors-Europe".

Football - Ligue 1 : Lundi, le Paris Saint-Germain a annoncé la prolongation du contrat de Keylor Navas. Le portier est désormais lié au PSG jusqu'en juin 2024.

Tennis : Alors que la saison sur herbe sera affectée cette année par le report d'une semaine de Roland-Garros, le président de l'ATP s'est prononcé, dans un entretien accordé au Times, pour la création d'un Masters 1000 sur gazon dans le futur.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Le Real Madrid et Chelsea ouvrent le bal des demi-finales

Zinedine Zidane et Thomas Tuchel vont croiser le fer, mardi (21 heures) sur la pelouse madrilène, pour la première demi-finale aller de la Ligue des champions. Une occasion rêvée pour voir des retrouvailles entre Karim Benzema et Olivier Giroud ? Pas si sûr, quand on voit le temps de jeu dont dispose l'attaquant des Blues ces dernières semaines...

2. Cyclisme - Tour de Romandie : Un contre-la-montre pour lancer la course !

Mardi a lieu la première étape du Tour de Romandie, où des coureurs comme Froome, Ganna ou encore Porte vont s'affronter pendant six jours. Mardi, c'est un contre-la-montre individuel qui fait office de première étape. Un évènement à suivre sur les antennes d'Eurosport à partir de 15 heures.

3. Snooker - Championnat du monde : Place aux quarts de finale

Même sans le tenant du titre O'Sullivan, déjà éliminé, le plateau des quarts de finale reste tout de même alléchant. Judd Trump, Mark Selby ou Neil Robertson sont considérés commes les favoris mais ils devront se méfier de leurs concurrents à Sheffield. Les quarts de finale sont à suivre sur Eurosport dès ce mardi.

