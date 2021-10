CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football – Ligue des nations : l'Espagne en finale, l'Italie voit sa série folle s'arrêter

Le champion d'Europe s'arrête à 37. Invaincue depuis 37 rencontres, l'Italie est tombée à domicile mercredi contre l'Espagne en demi-finale de la Ligue des nations (1-2). L'attaquant de Manchester City Ferran Torres a été le bourreau de la Nazionale avec un doublé, alors que Leonardo Bonucci n'a pas aidé les siens en étant exclu en fin de première période. L'Espagne attend désormais son adversaire en finale dimanche : la France ou la Belgique.

Omnisport Entretien avec Martinez, revanche de l'Euro, soirée parfaite des Fenottes : L'actu sur un plateau HIER À 05:04

17 ans et 62 jours, une précocité record : Comment Gavi s’éclate déjà dans la cour des grands

2. Tennis – Indian Wells : Cornet va retrouver Fernandez, Ferro s'arrête d'entrée

Le tennis a enfin repris ses droits à Indian Wells, après la crise du coronavirus. Dans le désert de Tennis Paradise, Fiona Ferro n'aura fait qu'un tour, éliminée d'entrée par la Roumaine Irina Begu en deux sets (6-2, 7-6 [2]). Alizé Cornet a évité un autre piège roumain, celui tendu par Elena-Gabriela Ruse, 92e joueuse mondiale, et dominée 6-3, 7-6 (5). La Française affrontera au tour suivant une des attractions du tournoi, la récente finaliste surprise de l'US Open Leylah Fernandez. Qualification également pour Marta Kostyuk, Petra Martic ou Maddison Keys.

3. Football – Ligue 1 : un point de sursis pour Lens, Lille et Marseille après les incidents

Les nombreux incidents qui ont émaillés le début de championnat de Ligue 1 autour des tribunes ne sont pas restés impunis. La Commission de discipline de la LPF a tranché et annoncé une sanction d'un point avec sursis pour Lens, Lille et l'OM suite aux matches Lens-Lille et Angers-Marseille. Lille et Marseille se déplaceront également sans supporters en parcage visiteur jusqu'à la fin de l'année. Angers a de son côté été sanctionné de deux matches à huis clos pour sa tribune Coubertin, dont un avec sursis.

On a aussi retenu pour vous

Handball – Qualifications Euro 2022 : Pour son premier match depuis son titre olympique à Tokyo, l'équipe de France féminine de handball a écrasé la République Tchèque (38-22) à Besançon.

Football - Transferts : Interrogé par Le Parisien ce mercredi, Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, a révélé que des discussions étaient en cours pour une possible prolongation avec le PSG. "On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien", a-t-elle notamment confié.

Football – Ligue des champions féminine : Malgré un certain manque de réalisme, le PSG a bien démarré sa campagne européenne avec une victoire à Breiðablik (0-2) mercredi.

Football – NWSL : Les joueuses du Washington Spirit et du Gotham FC ont interrompu leur match durant plus d'une minute, mercredi, pour protester contre les agressions sexuelles révélées ces derniers pours par d'anciennes joueuses.

Formule 1 – Grand Prix de Turquie : Après son coéquipier Charles Leclerc en Russie, Carlos Sainz (Ferrari) va lui aussi partir en fond de grille ce dimanche en raison d'un changement d'éléments de son moteur au-delà de la limite réglementaire.

Basket : la Fédération française de basket a annoncé la nomination de Jean-Aimé Toupane au poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine pour prendre la suite de Valérie Garnier, débarquée après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et une médaille de bronze.

Boxe : Ca chauffe déjà fort entre Tyson Fury et Deontay Wilder interdits de se présenter face à face en fin de conférence de presse pour éviter tout incident, à trois jours de leur troisième combat des poids lourds, après s'être copieusement insulté durant l'événement.

Le Tweet vertigineux

Si vous avez pour habitude d'être un peu tête en l'air le matin, vous n'êtes pas seul. L'intérieur des Atlanta Hawks John Collins, l'a même très en l'air.

La vidéo de rattrapage

Valentine Fortin a remporté la course à l’élimination, ce mercredi à Granges. Elle a triomphé en Suisse en dominant, dans le dernier duel, l’Italienne Letizia Paternoster. Voici le final de cette épreuve gagnée par la Française de 22 ans. C'est la deuxième médaille d'or obtenue par la délégation tricolore dans cette édition des "Europe".

Une accélération fulgurante et Fortin se pare d'or : le final de la course à l'élimination

Les podcasts à (ré)écouter

La Belgique a-t-elle encore le seum ? Mbappé attendu au tournant, Koundé-Pavard, attention danger : tout ce qu'il faut savoir sur France – Belgique est dans le FC Stream Team.

Adrien Pélissié est l'invité de la semaine de Poulain Raffûte. Le talonneur de l’ASM a un parcours particulier à bien des égards et nous raconte sur "autre métier", celui d'agriculteur.

Enfin, cette semaine dans votre podcast des Grands Récits, l'histoire d'une malédiction qui a hanté le football australien durant des dizaines d'années. Bonne écoute !

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue des nations : le rachat et une finale pour les Bleus ? (20h45)

L'équipe de France de football retrouve son voisin belge en demi-finale. L'histoire a un goût de déjà-vu, plus de trois ans après la Coupe du monde et la victoire des hommes de Didier Deschamps. Mais ils ont perdu une partie de leur certitude depuis, et doivent retrouver allant et confiance pour retrouver l'Espagne en finale. Encore faudra-t-il se défaire de Diables Rouges toujours aussi dangereux.

Après les paroles, place aux actes : "A Mbappé de reprendre le fil de son histoire avec les Bleus"

2. Tennis – Indian Wells : les hommes entrent en lice, le tournoi dames se poursuit (à partir de 20h00)

Après une première journée de reprise, Indian Wells retrouve le temps plein avec le début des hostilités dans le tableau hommes. Parmi les affiches à suivre avec attention, le match des fantasques entre Benoît Paire et Frances Tiafoe ou l'entrée en lice de Kei Nishikori. Chez les femmes, deux Françaises seront sur les courts : Caroline Garcia (contre la Belge Kirsten Flipkens) et Elsa Jacquemot (contre l'Ukrainienne Dayana Yastremska). A noter également le retour de l'ancienne N.1 mondiale Kim Clijsters, 38 ans, à Indian Wells, face à Katerina Siniakova.

