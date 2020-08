1. Tennis – US Open : Djokovic avec Tsitsipas, Serena avec Kenin

Les tirages au sort du Grand Chelem ont eu lieu. Chez les hommes, il a placé Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev dans le haut du tableau en compagnie du grand favori et tête de série numéro 1, Novak Djokovic. Chez les femmes, Serena Williams - en quête de son 24e titre en Grand Chelem - figure dans la partie basse du tableau aux côtés notamment de sa compatriote titrée à l'Open d'Australie, Sofia Kenin. Karolina Pliskova aura, elle, fort à faire puisque Naomi Osaka et Petra Kvitova l'accompagneront.