Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Transferts : Clap de fin pour le mercato

Omnisport Trailblazers : La série documentaire d'Eurosport sur ceux qui ont changé le sport IL Y A 20 HEURES

C'est à 0h que la fenêtre hivernale des transferts s'est refermée en France. Et si la dernière soirée n'a pas atteint des sommets de surprise, certains ont réussi des ultimes jolis coups. Ainsi, Nice a enregistré l'arrivée de Jean-Clair Todibo en prêt et l'AS Saint-Etienne a un nouveau numéro 9 en la personne d'Anthony Modeste. Enfin, l'Olympique de Marseille, très actif cet hiver, a bouclé l'arrivée d'Olivier Ntcham, en prêt là aussi.

Un mercato brillant et des idées en pagaille : comment Longoria a ringardisé Zubizarreta

2. Tennis - ATP Cup : La Serbie de Djokovic souveraine, l'Autriche de Thiem tombe

La plupart des meilleurs joueurs mondiaux disputent l'ATP Cup à compter de ce mardi. La Serbie a dominé le Canada grâce aux deux points apportés par Novak Djokovic, le premier en simple face à Denis Shapovalov (7-5, 7-5), le second en double avec Filip Krajinovic (7-5, 7-6). Dans l'autre match de la nuit, l'Italie a surpris l'Autriche avec notamment le succès de Matteo Berrettini sur Dominic Thiem (6-2, 6-4).

3. Football - Ligue 1 : Pas encore de repreneur pour la Ligue 1

Lundi, la Ligue de football professionnel (LFP) recevait les offres à la suite de la remise en jeu de 80% des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Trois acteurs se sont positionnés, Discovery, propriétaire d'Eurosport, DAZN et Amazon. "Les prix de réserve n’ayant pas été atteints, les consultations sont déclarées infructueuses. La LFP se laisse désormais 48 heures pour définir les prochaines étapes de la commercialisation de ses droits", précise la Ligue.

Nous avons aussi retenu pour vous

Basket - NBA : Les Los Angeles Lakers ont dominé les Atlanta Hawks pour décrocher un 16e succès cette saison (107-99). De son côté, Milwaukee a écrasé Portland (134-106).

Tennis - ATP Melbourne 1 : Pierre-Hugues Herbert s'est qualifié pour le 2e tour en battant Maxime Cressy (6-7, 7-6, 7-5). Il affrontera Jordan Thompson.

Tennis - WTA Melbourne 1 : Pas de miracle pour Alizé Cornet, battue par Naomi Osaka (6-2, 6-2). Caroline Garcia s'est elle qualifiée en dominant Timea Babos (6-4, 6-4).

Jeux Olympiques - Tokyo 2020 : Le gouvernement japonais s'apprêtait mardi à prolonger d'un mois son état d'urgence lié au coronavirus, à moins de six mois de l'ouverture des Jeux olympiques.

Football américain - NFL : Les Kansas City Chiefs ont annoncé que deux de leurs joueurs (Demarcus Robinson et Daniel Kilgore) cas contacts, sont soumis au protocole anti-Covid et se trouvent placés à l'isolement, à six jours du Super Bowl contre Tampa Bay.

Le tweet (malheureusement) habituel

La vidéo de rattrapage

Lafond : "Je suis pour l'élite, pas pour les litres : non à un Top 20 !"

Le Grand Récit du mardi

L'un est le golfeur le plus titré de l'histoire. L'autre le plus aimé, doublé d'un révolutionnaire dans le monde du sport. Malgré leurs dix années de différence, Jack Nicklaus et Arnold Palmer ont hissé le golf à son sommet à travers leur rivalité teintée d'une amitié sincère. Jack et Arnie, ou le mariage golfique du siècle.

Les Grands Récits : Jack Nicklaus et Arnold Palmer. Crédit: Eurosport

Ce qu'il ne faut absolument pas rater aujourd'hui

1. Football - Coupe d'Italie : Un derby d'Italie pour une finale

L'Inter Milan et la Juventus Turin se disputent ce mardi soir la première des deux confrontations qui doit désigner le premier finaliste de la Coupe d'Italie (20h45). En championnat, c'est l'Inter (2e) qui devance son rival (4e) et mi-janvier, les Nerrazurri avaient battu les Bianconeri en championnat (2-0).L'autre demi-finale oppose Naples à l'Atalanta Bergame.

2. Football - Premier League : United peut mettre la pression à City

Ouverture de la 22e journée de Premier League ce mardi soir. Sheffield United face à West Bromwich Albion et Arsenal, toujours englué en milieu de tableau, contre Wolverhampton ouvrent le bal (19h) mais c'est à 21h15 que se joue le match le plus important. Manchester United, deuxième à trois points de City, a l'occasion de revenir à hauteur en l'emportant devant Southampton à Old Trafford.

Profil à la Ndombélé, attrait du marché anglais : qui est Ntcham, la nouvelle recrue de l'OM ?

Omnisport Découvrez "Trailblazers", la série-documentaire d'Eurosport IL Y A 21 HEURES