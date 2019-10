Finale avant l'heure, 0-9, la Monf', WBY et LBJ : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Monaco continue son redressement

L'AS Monaco, solide et concentrée, a continué son opération redressement en allant battre le FC Nantes (1-0), vendredi, grâce à un but de Wissam Ben Yedder, son 9e cette saison, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Il n'a fallu qu'une vingtaine de minutes à Monaco pour forcer le verrou: Golovin a lancé Ben Yedder plein axe, qui s'est joué de Fabio et Pallois puis a fusillé Lafont (22e). L’ASM est désormais 8e de L1 à quatre points de son adversaire du soir, toujours dauphin du PSG.

Nantes-MonacoGetty Images

2. Basketball – NBA : Première pour les Lakers, Doncic en feu

Les Lakers ont décroché leur première victoire de la saison face au Jazz (95-86) cette nuit. LA a pu compter sur un fantastique LeBron James (32 points, 7 rebonds, 10 passes). Mais Anthony Davis (21 points, 7 rebonds, 5 contres) a parfaitement secondé King James. Coté Utah, Donovan Mitchell (24 points) était trop seul au scoring. Dans les autres rencontres, le triple-double de Luka Doncic (25 points, 10 rebonds, 10 passes) a permis aux Mavs de dompter les Pelicans (123-116) alors qu’un monstrueux Karl-Anthony Towns (37, 15 rebonds, 8 passes) a guidé les Wolves face aux Hornets (121-99).

3. Formule 1 – Grand Prix du Mexique : Vettel et Hamilton se partagent les essais libres

Lewis Hamilton (Mercedes) pour la première et Sebastien Vettel (Ferrari) pour la seconde se sont partagés les meilleurs temps lors des deux séances d'essais libres vendredi en vue du GP de F1 du Mexique sur le circuit des Frères Rodriguez. Disputées toutes les deux sous un ciel menaçant mais sur une piste sèche, elles n'ont pas vraiment permis de dégager une hiérarchie en vue des qualifications samedi et du GP dimanche, d'autant plus que le Néerlandais Max Verstappen, vainqueur à Mexico en 2017 et 2018, s'est montré très proche des Mercedes et des Ferrari.

Sebastian Vettel (Ferrari) au Grand Prix du Mexique 2019Ferrari S.p.A.

4. Football – Premier League : Leicester pulvérise Southampton et plusieurs records

Leicester a étrillé Southampton (0-) vendredi, battant le record de la plus large victoire à l'extérieur en Championnat d'Angleterre, un succès qui les propulse provisoirement à la deuxième place de Premier League. Avec des triplés d'Ayoze Pérez (19e, 39e, 57e) et de Jamie Vardy (45e, 59e, 90e+4) et des buts de Benjamin Chilwell (10e), Youri Tielemans (17e) et James Maddison (85e), les "Foxes" battent un record - le plus grand écart à l'extérieur - établi pour la première fois en... 1893. Leicester bat également son propre record de buts en un match, qui remontait aux années 1920, et égale celui du plus grand écart de la Premier League moderne (depuis 1992), domicile et extérieur confondus. Insensé…

On a aussi retenu pour vous…

Tennis – ATP Bâle : Stefanos Tsitsipas s'est sorti du piège tendu par le Serbe Filip Krajinovic, 46e mondial, en trois sets (3-6, 6-4, 6-4) pour accéder vendredi aux demi-finales du tournoi de Bâle où il retrouvera le tenant du titre, Roger Federer.

Moto GP – Grand Prix d’Australie : Les qualifications du Grand Prix d'Australie ont été reportées à dimanche en raison de la météo mêlant vent et pluie, selon les organisateurs.

WRC – Rallye de Catalogne : Le Français Sébastien Ogier (Citroën) a "presque" dit adieu à la perspective d'un septième titre mondial consécutif en 2019 en perdant énormément de temps sur ses rivaux vendredi au Rallye de Catalogne, dominé par son compatriote Sébastien Loeb (Hyundai).

Basketball – Euroligue : Ils voulaient se relancer, ils se sont enfoncés: les basketteurs de Villeurbanne ont chuté face au Zalgiris Kaunas (70-56), concédant leur deuxième défaite européenne de suite, vendredi soir en Lituanie lors de la 4e journée d'Euroligue.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Mbappé doit-il quitter le PSG pour décrocher le Ballon d’Or ? 07:15

Le tweet gLAmour

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Rugby – Coupe du monde : Une finale avant l’heure

L'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, deux des grands favoris de la Coupe du monde, s'affrontent samedi (10h00 françaises) à Yokohama dans une demi-finale salivante, qui promet d'être acharnée et indécise. Eddie Jones y pense depuis longtemps, il y est désormais. Depuis qu'il a pris les rênes du XV de la Rose il y a un peu moins de quatre ans après le fiasco du Mondial-2015 (élimination en poules à domicile), le sélectionneur clame vouloir lui apporter sa deuxième couronne mondiale, après celle de 2003. Et depuis le tirage au sort, en mai 2017, il pense à cette probable confrontation. Place aux actes, donc, et aux All Blacks, qui eux n'avaient pas besoin d'un redresseur de tort : ils ont de nouveau dominé la planète ovale il y quatre ans, pour la troisième fois (après 1987 et 2011), et s'avancent invaincus dans la compétition depuis 2007.

Jamie George (Angleterre) face à la Nouvelle-Zélande (All Blacks) sous les yeux de Jonny MayIcon Sport

2. Football – Ligue 1 : Lyon n’a pas le choix

A la dérive en championnat (17e, 10 pts) et battu mercredi au Benfica (2-1) avec la malchance en plus, après une grossière erreur de relance de Lopes, Lyon est toujours dans de sales draps. La réception de Metz (16e, 11 pts) samedi ne peut déboucher pour Rudi Garcia et ses hommes que sur une victoire. A 17h, Lille et Bordeaux, deux des rares équipes qui tiennent à peu près leur rang en ce début de saison, s’affronteront.

Vidéo - "Le public aime l'OM" : le (gros) lapsus de Garcia 00:12

3. Tennis – Vienne et Bâle : Monfils, finale et Masters en vue, un choc Federer-Tsisipas

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Gaël Monfils a dominé, vendredi, le Slovène Aljaz Bedene (7-5, 6-1), une victoire qui lui permet d'entretenir l'espoir d'une qualification pour le Masters. Le Parisien de 33 ans, 14e mondial, fait partie d'une dizaine de joueurs encore en course pour empocher l'un des deux derniers billets qualificatifs pour le prestigieux tournoi de fin d'année, organisé du 10 au 17 novembre à Londres. Le N.1 français, 13e à la Race, affrontera samedi, en demi-finale à Vienne, Diego Schwartzman (15e mondial), qui a lui encore une mince chance de s'inviter au tournoi des maîtres.

Le N.4 mondial Federer, en quête d'un 10e trophée dans sa ville de Bâle, s'est lui qualifié sans jouer en SUisse, bénéficiant de l'abandon de son compatriote, Stan Wawrinka, touché au dos. Ce samedi, il retrouvera dans le dernier carré Stefanos Tsitsipas pour un choc prometteur entre la légende et l'une des têtes de proue de la Next Gen.

Vidéo - Vienne : Monfils écarte Bedene et file en demi-finale 01:23

4. Ski alpin – Solden : Que le spectacle commence

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Le grand cirque blanc démarre ce samedi et comme chaque saison à Solden. De son talent et de sa classe, elle a broyé la concurrence la saison dernière. L'Américaine Mikaela Shiffrin débute samedi sur le géant en Autriche sa chasse à un 4e gros globe et aux records les plus fous du ski alpin. Avec 2.204 points, un gouffre d'avance sur sa dauphine slovaque Petra Vlhova (1.355 points) et quatre globes (général, slalom, géant, super-G) Mikaela Shiffrin reste sur une saison exceptionnelle à 17 victoires.