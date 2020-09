1. Tennis : US Open : Une finale Azarenka - Osaka à New York, pas de 24e Grand Chelem pour Serena

Osaka s'était qualifiée un peu plus tôt en finale après un succès accroché face à l'Américaine Jennifer Brady (7-6, 3-6, 6-3).

2. Basket - NBA : Un pas de plus vers la finale de conférence pour les Lakers

Les Lakers se rapprochent de leur première finale de conférence Ouest en dix ans: plus forts et déterminés, ils ont profité des nombreuses largesses des Rockets pour s'imposer (110-100), malgré une baisse de régime qui aurait pu coûter cher en fin de match. Anthony Davis a été l'élément moteur chez les Californiens avec 29 points dans la musette (12 rebonds, 5 passes), LeBron James se contentant de frôler le triple-double (16 pts, 15 rbds, 9 passes.

Football - Transferts : En quête d'un attaquant pour remplacer Gonzalo Higuain, la Juventus a deux priorités : Edin Dzeko (AS Rome) et Luis Suarez (FC Barcelone). Mais en cas de complications, la Vieille Dame a un plan C : Olivier Giroud.