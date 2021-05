Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Top 14 : Le Stade français toujours en lice, plus le LOU

C'était un match crucial. Vendredi soir en ouverture de la 25e et pénultième journée de Top 14, le Stade français a nettement dominé le LOU, 46-27 . Un succès à domicile qui permet au club parisien de grimper au 6e rang et de rester en course pour les phases finales. Au contraire de son adversaire du soir, 9e et éliminé.

Omnisport Neymar, Giro, NBA, Top 14 : L'actu sur un plateau HIER À 05:09

Elissalde: "Que le MHR joue 7 matches en 28 jours, ce n'est pas équitable"

2. Basket - NBA : Les Clippers font de la résistance, Tatum éblouissant

Dos au mur, les Los Angeles Clippers l'ont emporté dans la nuit de vendredi à samedi, sur le parquet des Dallas Mavericks (108-118). Ils ne sont plus menés que 2-1 dans cette série du 1er tour qu'ils abordaient en favoris. Kawhi Leonard (36 pts à 13/17) et Paul George (29 pts à 11/18) ont été à la hauteur. Luka Doncic (44 pts à 15/28, 9 rebonds, 9 passes) a encore été phénoménal, malgré la défaite.

Les Celtics ont quant à eux dominé les Nets, dans leur jardin du TD Garden. Pour cela, Jayson Tatum a dû sortir un match monumental, face au duo James Harden (41 pts) - Kevin Durant (39 pts) : 50 pions, à plus de 50% de réussite (16/30). Et voilà Boston "seulement" mené 2-1 par Brooklyn. Les Hawks ont de leur côté décroché un succès basé sur le collectif (105-94 ; 2-1 dans la série) face aux New York Knicks.

3. Football - Match amical : l'Italie fait le plein de confiance, mais deux doutes subsistent

Mise en jambe réussie pour l'Italie, en vue de l'Euro. La Squadra Azzura a infligé un 7-0 à Saint-Marin, en match de préparation vendredi à Cagliari. "Il reste deux choix à faire pour boucler la liste (...) parce qu'il y a les problèmes physiques de Verratti et Sensi", a déclaré le sélectionneur italien, Roberto Mancini, après la rencontre.

"Quand on voit le onze de l'Espagne, l'équipe ne fait absolument pas peur"

Nous avons aussi retenu pour vous

Athlétisme - Michael Norman a signé la meilleure performance mondiale de l'année sur 400m en 44''27, en Ligue de Diamant vendredi soir à Doha. Victoire aussi (mais pas de record du monde) pour Yulimar Rojas au triple saut (15,15 m), ou encore Shelly-Ann Fraser-Pryce sur 100 m (10"84).

Football - Toujours à Doha : le club égyptien d'Al Ahly a battu la Renaissance Berkane du Maroc 2-0 en Supercoupe d'Afrique, vendredi, pour décrocher son 21e titre continental (9 en Ligue des champions, 7 en Supercoupe, 4 en Coupe d'Afrique des vainqueurs et un en Coupe de la Confédération).

L'Equipe, Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, Cela pourrait être formidable... et efficace en termes de revenus", a-t-il souligné. Football - Dans un entretien publié ce samedi dans, Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, s'est déclaré favorable à la mise en place d'un Final Four en Ligue des champions à partir de 2024 . "", a-t-il souligné.

Chocs à volonté et calendrier à rallonge : tout comprendre sur la révolution C1 en 2024

Basket - Le FC Barcelone jouera la finale de l'Euroligue, dimanche à Cologne, contre l'Efes Istanbul, après avoir dominé Milan (84-82) vendredi en Allemagne, sur un dernier tir victorieux de Cory Higgins. Pau Gasol a inscrit 10 points. L'Efes a sorti le tenant du titre, le CSKA Moscou (89-86).

Football - La MLS a infligé une amende de deux millions de dollars à l'Inter Miami, club copropriété de David Beckham, pour avoir payé le joueur français Blaise Matuidi au-delà du salary cap (plafond salarial) auquel il était soumis l'an passé.

Blaise Matuidi sous le maillot de l'Inter Miami. Crédit: Getty Images

Golf - Spieth en tête, Mickelson out. L'Américain Jordan Spieth a conservé les commandes du Charles Schwab Challenge, au terme du 2e tour disputé vendredi à Fort Worth dans le Texas, où Phil Mickelson, lauréat du dernier Championnat PGA, n'a pas passé le cut.

Carnet noir - Les interrogatoires des sept personnes entendues dans le cadre de l'enquête sur la mort de la légende du football Diego Maradona, qui devaient débuter lundi, ont été renvoyés au 14 juin, a appris l'AFP vendredi de sources concordantes.

Le podcast à ne pas rater

La vidéo de rattrapage

Yates maintient le suspense, Bernal retient son souffle : le résumé de la 19e étape

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : L'heure du verdict a sonné

La Coupe aux grandes oreilles va prendre la direction de l'Angleterre. Alors : plutôt Manchester City ou Chelsea ? Pep Guardiola ou Thomas Tuchel ? Kevin De Bruyne ou N'Golo Kanté (incertain mais qui "semble bien" selon son coach) ? Coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions à 21h au Stade du Dragon (Porto).

Manchester City, le plus grand chef d'oeuvre de Guardiola ?

2. Cyclisme - Tour d'Italie : Bernal va-t-il craquer face à Yates et Caruso ?

Il semblait imprenable. Il paraît fébrile. La donne a changé pour Egan Bernal, à l'aube du week-end final du Giro. Mais le Colombien d'INEOS Grenadiers, maillot rose, conserve 2'29" de marge sur Damiano Caruso (Bahrain-Victorious, 2e) et 2'49" sur son rival le plus en jambes, Simon Yates (BikeExchange, 3e). Dernier rendez-vous en montagne avec une arrivée en altitude ce samedi, lors de la 20e étape ; puis ultime joute sur un contre-la-montre de 30 bornes, ce dimanche en direction de Milan.

Le profil de la 20e étape : 40 km de cols pour une dernière bataille royale en montagne

3. Rugby - Top 14 : Le suspense est au rendez-vous

Suite et fin de la 25e journée de Top 14 ce samedi, et la lutte fait rage à tous les étages . Sur le podium, le Stade Toulousain, le Stade rochelais et l'UBB sont assurés de jouer a minima les barrages (Top 6). Mais pour l'accès direct aux demi-finales (Top 2), rien n'est encore joué. Tout comme pour la 13e place, à éviter. De RCT-UBB à 14h45 à Toulouse-Clermont à 21h05, voici le programme du jour

4. Handball - Ligue des champions : Brest en quête de sacre

Coralie Lassource (Brest) Crédit: Imago

5. MotoGP - Grand Prix d'Italie : Le ciel va-t-il rester bleu ?

Ce week-end, le circuit de MotoGP pose ses valises en Italie, au Mugello. Les pilotes français Fabio Quartararo (Yamaha, leader du championnat) et Johann Zarco (Ducati), en verve au Mans lors de la dernière étape avec un double podium, vont-ils continuer sur cette lancée ? La séance de qualification débute à 14h10 ce samedi.

6. Tennis - ATP 250 Belgrade 2 : Djokovic, une coupe à la maison avant Roland ?

Le leader du classement ATP titré à la maison ? Novak Djokovic n'avait pas réussi à s'imposer il y a un mois en Serbie, battu dès les demies par Aslan Karatsev : il peut y remédier ce samedi en finale de l'ATP 250 de Belgrade n°2. Il y sera opposé à Alex Molcan (23 ans, 255e mondial), à partir de 14h, avant de s'envoler vers Roland.

(Avec AFP)

Clément : "Djokovic est peut-être celui qui s'est le plus rassuré"

Omnisport Zidane sur le départ, Nantes en danger, Gobert solide : L'actu sur un plateau 27/05/2021 À 04:56