Folie à Boston, Djokovic, Pinturault : L'actu sur un plateau

Basket – NBA : Boston, c'est fou !

L'affrontement entre Houston, meilleure attaque de la NBA et Boston, l'une des meilleures défenses, a tenu toutes ses promesses. Les Celtics se sont imposés 99-98 après avoir été menés toute la soirée. Les Rockets ont compté jusqu'à 26 points d'avance en première mi-temps. Depuis 20 ans, ils avaient remporté 179 matches sur 179 après avoir mené de 25 points ou plus. Mais le rush de Boston dans le troisième quart a complètement relancé la rencontre, avant une fin de match improbable, marquée par deux fautes offensives de James Harden dans les sept dernières secondes et le panier de la victoire signé Al Horford à moins de quatre secondes du terme, dans une ambiance délirante.

Foot – Premier League : Arsenal s'accroche et honore Wenger

Arsène Wenger a pris part à son 810e match de Premier League jeudi soir, égalant le record de Sir Alex Ferguson. En guise de cadeau, le manager français d'Arsenal a eu droit à une victoire de ses hommes sur la pelouse de Crystal Palace (2-3). Succès qui doit beaucoup à Alexis Sanchez, auteur d'un doublé juste après l'heure de jeu. Les Gunners accrochent ainsi le bon wagon dans la course à la Ligue des champions.

Les Gunners peuvent remercier Alexis SanchezGetty Images

Foot : Weah, Mister President !

George Weah a réalisé le rêve de sa seconde vie en devenant jeudi président du Liberia, pays traumatisé par la guerre civile, qu'il entend réconcilier avec lui-même. A 51 ans, l'ex-attaquant vedette du PSG et du Milan AC a largement remporté le second tour de l'élection présidentielle, avec 61,5% des voix face à son adversaire, le vice-président Joseph Boakai.

NBA : Outre le Boston-Houston de feu, on soulignera la victoire de San Antonio contre New York (119-107), le quatrième revers d'affilée des New York Knicks qui voient la huitième place de la conférence Est s'éloigner. Orlando a battu Detroit et Milwaukee a dominé Minnesota (102-96).

Foot : Jocelyn Angloma, 52 ans, a été nommé sélectionneur de la Guadeloupe, en remplacement de Gérard Andy. L'ex-défenseur de Rennes, du Losc, du PSG, de Marseille, du Torino ou encore de Valence, né en Guadeloupe où il entraîne depuis quelques années, compte 37 sélections en équipe de France dans les années 1990.

Milos Raonic fait partie de tous ces ténors du circuit qui ont vécu la fin de saison 2017 depuis l'infirmerie. Pour eux, c'est l'heure du retour. Le Canadien, numéro 3 mondial à la même époque il y a un an, effectuera sa rentrée à Brisbane la semaine prochaine.

Ski alpin - Lienz: Worley face à la reine

Intouchable en slalom, où elle s'est à nouveau imposée jeudi, Mikaela Shiffrin va tenter de signer une nouvelle victoire vendredi à Lienz, lors du géant. Dominatrice à Courchevel dans cette discipline, l'Américaine partira une fois encore favorite. Tessa Worley, championne du monde en titre et lauréate du globe de cristal de la spécialité la saison dernière, espère pouvoir déboulonner Shiffrin, tout comme l'Allemande Viktoria Rebensburg. Mais la tâche s'annonce ardue dans le Tyrol autrichien pour les rivales de Shiffrin...

Tessa WorleyGetty Images

Ski alpin - Bormio : Pinturault

Au lendemain de la descente qui a vu la victoire à domicile de l'Italien Peter Fill, place au combiné ce vendredi sur la Stelvio. Dans le combat des polyvalents du circuit, on attendra une grosse performance d'Alexis Pinturault. Le Français avait remporté la Coupe du monde l'an dernier et il a gagné au total cinq des huit derniers combinés disputés. Un rendez-vous important pour Pintu en quête de réglages à un mois et demi du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Il s'agit du premier combiné de la saison.

Foot - Serie A : Le Napoli veut finir 2017 en beauté

Coup d'envoi de la 19e journée de Serie A ce soir avec le déplacement du leader, Naples, à Crotone. Leader avec un point d'avance sur la Juventus, les Napolitains ont un très bon coup à jouer à Crotone, actuellement 18e du classement. Une victoire assurerait aux hommes de Maurizio Sarri de virer en tête à l'issue de la phase aller. Après un coup d'arrêt début décembre (défaite contre la Juve, nul contre la Fiorentina lors de deux matches consécutifs à domicile), le Napoli est reparti de l'avant et reste sur deux victoires.

Tennis - Abou Dhabi : Djokovic, le grand retour

Ce n'est certes qu'une exhibition qui ne présente aucun caractère officiel, mais Novak Djokovic sera sur les courts pour la première fois depuis Wimbledon vendredi à Abou Dhabi. Le Serbe, contraint de mettre un terme prématuré à sa saison en raison d'une blessure au coude droit, sera opposé à l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 10e mondial, qui s'est défait jeudi du Russe Andrey Rublev jeudi. Samedi, un autre retour de marque aura lieu sur les courts d'Abou Dhabi, celui de Serena Williams, absente depuis janvier.