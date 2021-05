Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : L'OM, un coup pour presque rien

Mauvaise opération pour l'OM : les Marseillais espéraient profiter de la venue de Strasbourg au Vélodrome pour s'emparer de la 5e place qualificative pour les compétitions européennes, mais ils ont été tenus en échec 1-1 et restent 6es au classement. Le résultat aurait pu être pire encore puisque l'OM n'a égalisé qu'à la 86e minute grâce à deux remplaçants, le centreur Luis Henrique et le buteur Dario Benedetto, tous deux très justes sur l'action.

Le duel entre Dimitri Payet (OM) et Lamine Koné (Strasbourg) en Ligue 1 le 30 avril 2021 Crédit: Getty Images

2. Basketball – Eurocup : Monaco à la folie

Monaco a signé vendredi à Kazan une entrée fracassante dans la cour des grands clubs du basket français en remportant l'Eurocoupe, la petite soeur de l'Euroligue. En finale, Monaco a dominé le club russe de Kazan et son armada de joueurs américains pour remporter le match retour sur les rives de la Volga (83-86), après un succès en Principauté (89-87).

L'AS Monaco, vainqueur de l'EuroCup de basket le 30 avril 2021 contre l'Unics Kazan Crédit: Getty Images

3. Basketball – NBA : LeBron, retour en vain, Tatum explose les compteurs

LeBron James, absent depuis le 20 mars à cause d'une grosse entorse à la cheville droite, a fait son retour sur les parquets cette nuit mais n'a pas empêché la défaite des Lakers face aux Kings (106-110) malgré ses 16 points, 8 rebonds et 7 passes. Le King a raté le "game-winner" à trois secondes du buzzer. Dans la lutte pour les barrages, Boston, a battu San Antonio, dans l'un des matches de la saison (143-140, a.p.) malgré un retard de 29 points à la mi-temps (77-48). Mais les 60 points (record personnel battu) de Tatum, dont dix sur les quinze de son équipe dans l'overtime, ont fait le reste. Sans Kevin Durant, ménagé, ni James Harden toujours en délicatesse avec un ischio-jambiers, Brooklyn a manqué de ressort offensif pour espérer remporter un cinquième d'affilée, dont l'a privé Portland (109-128).

4. Football – Mercato : Raiola affole la presse espagnole

"Le Real Madrid peut se permettre de recruter Haaland". Cette citation, accompagnée d'une photo de Mino Raiola jouant aux échecs, barre la Une du quotidien madrilène As ce samedi. Une interview qui ne devrait pas manquer d'affoler l'Espagne. Mais l'agent du génial Norvégien ne s'arrête pas là. Après avoir confié que Dortmund ne souhaitait pas se séparer d'Haaland cet été, il est allé plus loin : "Les 14 plus grands clubs d'Europe veulent Haaland." Sans préciser toutefois vers quelle destination penchait son joueur. Raiola est bien trop intelligent pour se fermer des portes.

On a aussi retenu pour vous

Athlétisme : Le sprinteur américain Trayvon Bromell a établi la meilleure performance de l'année sur 100 m, avalé en 9"88, lors d'une réunion en Floride vendredi, poursuivant son impressionnant début de saison après des années marquées par les blessures.

Football : Diego Maradona a été "abandonné à son sort" par l'équipe soignante qui l'entourait peu avant sa mort, lui prodiguant un traitement "inadéquat, déficient et imprudent" conduisant à une lente agonie, a fustigé un rapport d'experts rendu public vendredi.

Rugby – Test-match : Scénario rarissime: une panne d'éclairage a empêché le test-match entre les Bleues et l'Angleterre d'aller à son terme, vendredi soir à Villeneuve-d'Ascq. La rencontre a été interrompue à la 62e minute, alors que les Anglaises menaient 17 à 15. Puis, la lumière n'étant toujours pas revenue après quinze minutes d'arrêt, il a été décidé après des discussions dans les vestiaires de mettre un terme au Crunch.

La vidéo de rattrapage

Le tweet "troll ultime"

Le podcast à ne pas rater

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue 1 : La lutte finale reprend

Sans Kylian Mbappé, blessé, le PSG doit reprendre le fil d'une saison qui peut lui échapper en cas de revers contre Lens samedi (17h) en Championnat, trois jours avant la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City. Quatre heures plus tard, le leader lillois accueillera Nice pour tenter de conserver la main dans la course au titre alors que Monaco et Lyon s'affronteront dimanche. Et si cette journée de samedi servait de tournant décisif dans la course au titre ?

2. Formule 1 – GP du Portugal : Hamilton, l'odeur du 100

Comme attendu, c'est donc le duel naissant de 2021, Lewis Hamilton (Mercedes) contre Max Verstappen (Red Bull), qui se dessine pour la troisième manche du championnat sur le vallonné circuit de l'Algarve. Avec un succès chacun, les deux font quasiment jeu égal au championnat du monde, avec un petit point d'avance pour le Britannique (celui du meilleur tour du GP d'Emilie-Romagne). En qualifications, ils sont également à une pole chacun. Pour Hamilton, déjà recordman de l'exercice, ce serait la... 100e s'il terminait devant ce samedi.

3. Football - Liga : Faites vos jeux !

La défaite du Barça face à Grenade jeudi a complètement rebattu les cartes et le titre en Liga est plus incertain que jamais. Comme en Ligue 1, ce samedi pourrait être décisif. L'Atlético Madrid, qui compte deux points d'avance sur le Real et le Barça, se déplace à Elche, alors que les Merengue accueillent Osasuna. Faites vos jeux !

