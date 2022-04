Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : L’exploit de Villarreal, la qualif’ folle du Real

Quelle soirée de Ligue des champions, mardi soir ! Vainqueur 1-0 au match aller, mené 1-0 au retour, Villarreal a trouvé les ressources pour égaliser en toute fin de rencontre à Munich (1-1) et s’offrir le scalp de l’ogre bavarois. Des ressources, le Real Madrid en a eu aussi pour rester en vie contre Chelsea, qui a mené 3-0. Les Merengue ont arraché les prolongations, moment qu’a choisi Karim Benzema pour frapper, une fois de plus (3-2). Il y aura au moins deux clubs espagnols en demies.

Benzema, Kanté, Camavinga : Comment les Français ont fait basculer le match

2. Football (F) – Coupe du Monde : Les Bleues valident leur ticket

Alors qu'un match nul face à la Slovénie suffisait à l'équipe de France de Corinne Diacre pour se qualifier pour le Mondial 2023, elle s'est imposée mardi soir grâce à Delphine Cascarino (1-0). Ce 8e succès en autant de rencontres envoie donc les Bleues en Australie et en Nouvelle-Zélande (16 septembre - 11 octobre 2023) pour la prochaine Coupe du Monde.

Delphine Cascarino lors de France-Slovénie Crédit: Imago

3. Basketball – NBA : Brooklyn et Minnesota en play-offs

Kyrie Irving pour commencer, Kevin Durant pour finir : les Nets, portés par leur duo vedette, ont battu les Cavaliers en match de barrage (115-108), mardi, se qualifiant ainsi pour les play-offs NBA où ils défieront les Celtics au premier tour. Les Timberwolves ont de leur côté pris le meilleur sur les Los Angeles Clippers (109-104) grâce notamment au duo Edwards (30pts) - Russell (29pts). Ils retrouveront donc les Memphies Grizzlies.

On a aussi retenu pour vous

Omnisport : Une cinquantaine de personnalités du monde sportif, dont la judoka Clarisse Agbégnénou ou l'ex-basketteur Tony Parker, : Une cinquantaine de personnalités du monde sportif, dont la judoka Clarisse Agbégnénou ou l'ex-basketteur Tony Parker, ont signé une tribune appelant à voter pour Emmanuel Macron.

Football – Premier League : Selon les informations de The Athletic, l'actuel entraîneur de l'Ajax Amsterdam : Selon les informations de, l'actuel entraîneur de l'Ajax Amsterdam Erik ten Hag a trouvé un accord verbal avec Manchester United pour la saison prochaine.

Basketball – Ligue des champions : Dominé à l'aller (75-93), Strasbourg a de nouveau chuté face aux Israéliens de l'Hapoël Holon en quarts de finale retour de la Ligue des champions (80-81).

Basketball – Betclic Elite : Invaincu depuis février, Monaco s'est incliné à Dijon (96-87), laissant Boulogne-Levallois seul en tête.

La vidéo de rattrapage

Charles Leclerc n'a laissé aucune chance à ses adversaires dimanche dernier en signant le Grand Chelem à Melbourne - pole position, victoire, meilleur tour en course et en ayant mené de bout en bout. Un Leclerc en mode Schumacher que nous décryptent nos journalistes Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta. L'intégralité des Fous du Volant est à retrouver en podcast.

"En mode rouleau compresseur, Leclerc nous ramène aux années Schumacher"

Le podcast

Cette semaine, DiP Impact vit au rythme du Masters 1000 de Monte-Carlo, que vous pouvez suivre sur nos antennes pour entrer pleinement dans cette saison sur terre battue. Autour d'Arnaud Di Pasquale, Justine Henin, Laurent Vergne et Sébastien Petit reviennent sur le début de cette compétition sur le Rocher.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : derniers billets pour le dernier carré

Après les qualifications des deux Espagnols mardi soir, place aux deux derniers quarts de finale, pas aussi indécis l’un que l’autre sur le papier. Vainqueur 1-0 à l’aller, Manchester City devra conserver ou aggraver son avance dans un Wanda Metropolitano qui s’annonce bouillant derrière l’Atlético Madrid. Vainqueur 3-1 au Portugal il y a une semaine, Liverpool devra de son côté terminer le boulot contre Benfica.

Le Real peut-il aller au bout ? "Ce sera trop juste face à City ou Liverpool"

2. Tennis - ATP Monte Carlo : place au 2e tour

Le tournoi monégasque se poursuit sans Français, avec un 0 sur 5 des Tricolores au premier tour, et sans Novak Djokovic, éliminé dès ses débuts, mais il se poursuit. Le numéro 3 mondial Alexander Zverev entrera notamment en scène face à l’Argentin Federico Delbonis, tout comme Carlos Alcaraz. Un événement à suivre sur Eurosport.

Dur retour sur terre pour Djokovic : la balle de match de Davidovich Fokina qui l'a sorti au 2e tour

3. Cyclisme - Tour de Sicile : Les choses sérieuses commencent

Si les sprinteurs ont pu se mettre en évidence sur l’étape inaugurale, avec une victoire de Matteo Malucelli à la clé, les coureurs vont encaisser ce mercredi 2433 mètres de dénivelé positif sur les 152 km qui séparent Palma di Montechiaro de Caltanissetta. Au 117e km, l’Enna (4,3km à 6,1%) pourrait faire des dégâts. Un événement à suivre sur Eurosport.

Avec AFP

