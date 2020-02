Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : 200e but pour Cavani, Neymar expulsé, le PSG gagne sans rassurer

Cinq jours après être passé à côté de son sujet à Dortmund en Ligue des champions (2-1), le PSG devait relever la tête face à Bordeaux dimanche. Les Parisiens l’ont emporté (4-3), mais ils n’ont pas vraiment convaincu pour autant. Edinson Cavani, auteur de son 200e but sous le maillot du club de la Capitale, et Marquinhos, qui s’est offert un doublé, ont égayé la soirée de leurs supporters. Celle-ci a néanmoins été ternie par la sortie sur blessure de Thiago Silva et l’expulsion de Neymar.

2. Basketball - NBA : Les Bucks déjà en playoffs, les Lakers viennent à bout des Celtics

Le mois de février n’est pas encore terminé, mais Milwaukee a d’ores et déjà composté son billet pour les playoffs. Leaders à l’Est, les Bucks ont établi un nouveau record de précocité en validant leur qualification après 56 matches grâce à leur victoire sur Philadelphie (119-98). Le choc de la soirée a vu les Lakers battre les Celtics de peu (114-112), alors que Toronto s’est baladé contre Indiana (127-81).

On a aussi retenu pour vous

Football - Liga : L’Atlético Madrid s’en est remis à des buts d’Angel Correa, Koke et João Félix pour battre Villarreal (3-1) en clôture de la 25e journée.

Tennis - ATP Delray Beach : Quelques heures après s’être défait de Milos Raonic (4-6, 7-6, 6-3), Reilly Opelka battu Yoshihito Nishioka en finale (7-5, 6-7, 6-2).

Vidéo - Opelka v Nishioka : le résumé 04:07

Athlétisme - All Star perche : Encore une victoire en concours mais pas de nouveau record du monde pour Armand Duplantis, qui s’est arrêté à 6,01m à Clermont.

Tennis - ATP Rio : Cristian Garin a dominé Gianluca Mager en finale (7-6, 7-5), empochant ainsi son deuxième titre en 2020 après celui acquis à Cordoba deux semaines plus tôt.

Cristian Garin soulève son trophée après son sacre lors de l'ATP 500 de RioGetty Images

Hockey sur glace - NHL : Leaders de Conférence Ouest, les Saint-Louis Blues ont imposé leur loi sur la glace du Minnesota Wild (1-4).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Relais de légende, Fourcade historique, médailles en pagaille : les temps forts des Mondiaux 07:00

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Premier League : Réaction attendue pour les Reds

Comme le PSG, Liverpool s’est incliné en 8es de finale aller de la Ligue des champions mardi dernier. Battus sur le terrain de l’Atlético Madrid (1-0), les hommes de Jürgen Klopp souhaiteront profiter de leur retour sur une scène nationale qu’ils dominent de la tête et des épaules pour renouer avec la victoire. Ce lundi soir (21h), le leader de la Premier League recevra une formation de West Ham qui lutte pour son maintien (18e).

Vidéo - Klopp : "Nous n'avons pas été aussi bons depuis un moment" 01:16

2. Tennis - ATP Dubaï : Monfils revient aux affaires

Après avoir remporté les tournois de Montpellier et de Rotterdam, Gaël Monfils réalisera-t-il la passe de trois à Dubaï ? Avant de penser au titre, le Français - qui pointe désormais à la 9e place du classement ATP - devra commencer par se débarrasser de Márton Fucsovics, qu’il affrontera ce lundi. Un peu plus tôt dans la journée, son compatriote Richard Gasquet sera opposé à Lloyd Harris.

3. Basketball - Qualifications Euro 2021 : Rebond attendu pour les Bleus

L’équipe de France a grillé un joker en s’inclinant en Allemagne vendredi dernier (83-69). S’ils ne veulent pas hypothéquer leurs chances de qualification pour l’Euro 2021, les Bleus seraient bien inspirés de dominer le Monténégro ce lundi (18h45) sur le parquet du Vendéspace. A noter qu’à l’instar des Français, les Monténégrins seront privés de leurs éléments évoluant en NBA (Nikola Vučević) ou en Euroligue (Bojan Dubljević).