1. Football - Coupe du monde : Benzema forfait !

Ce soir, il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe", a notamment La journée de samedi avait commencé avec les sourires retrouvés de Raphaël Varane et Karim Benzema, présents pour l'entraînement collectif. Elle s'est terminée par un coup de tonnerre épouvantable pour les Bleus : une déchirure à la cuisse gauche oblige Karim Benzema à déclarer pour la Coupe du monde . "", a notamment tweeté le Français , qui peut être remplacé jusqu'à lundi soir par Didier Deschamps.

Karim Benzema lors d'un entraînement à Doha lors de la Coupe du monde 2022 Crédit: Getty Images

2. Rugby – Match amical : L'Angleterre arrache le nul face aux Blacks

Menée de 19 points à dix minutes de la fin, l'Angleterre est revenue de nulle part samedi à Twickenham pour arracher le match nul contre la Nouvelle-Zélande (25-25), dont la tournée d'automne s'achève sur une fausse note, à l'image de son année difficile. Les Blacks menaient 25-6 à la 71e minute grâce à un drop de Beauden Barrett. Trois essais du XV de la Rose ont finalement suivi. Incroyable.

3. Cyclisme sur piste – UCI Track Champions League : Gros brille de mille feux, Lavreysen encore là

La deuxième étape de la compétition a réservé du spectacle à Berlin . En fin de soirée, Mathilde Gros a remporté la finale de la vitesse individuelle et signé un doublé après Majorque. La Française est 3e du classement général du sprint. Secoué par Matthew Richardson, Harrie Lavreysen a conservé la tête du général en sprint chez les hommes. Katie Archibald a brillé.

Basket – NBA : Grâce à sa victoire face aux Trail Blazers (113-118), le Jazz continue son étonnant début de saison en tête de la conférence Ouest (12-6). Avec Kawhi Leonard, les Clippers ont retrouvé une certaine régularité (3 victoires en 4 matches), comme ont pu le constater les Pistons (96-91).

A lire, voir ou écouter sur Eurosport aujourd'hui

Et, allez, pour terminer, parce que c'est dimanche et que vous aurez bien quelques minutes devant vous au moment de préparer votre déjeuner/brunch, on vous propose à nouveau le Grand Récit de la semaine en podcast. Ça court vite mais ça triche beaucoup.

La question du jour : Mais qui va la gagner ?

Parce que c'est la dernière à 32, mais surtout parce qu'une Coupe du monde n'a pas d'égal, une question s'impose ce dimanche : qui soulèvera le magnifique trophée le 18 décembre prochain ? Les prétendants sont aussi nombreux qu'historiques. Le Brésil, évidemment, peut-être l'équipe la plus talentueuse, la moins touchée par les blessures et avec une sacrée dynamique dans le dos. L'Argentine, aussi, avec un Lionel Messi en feu à l'heure de sa dernière danse. Les Bleus, malgré tout, parce que le talent est toujours là. L'Espagne ou l'Allemagne, question d'habitudes.

A moins que ce Mondial ne sacre une nouvelle nation . Les candidats sont rares mais ont des arguments : Portugal, Pays-Bas, Belgique voire le Danemark ou le Sénégal. Bref, c'est parti pour un mois de football. Alors, à vos marques…

