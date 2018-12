Fourcade, Bleues, Dogues, choc : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : Le gros coup du LOSC, la bonne affaire de Monaco

Nicolas Pépé a encore frappé et Lille a repris la place de dauphin à Montpellier en s'imposant à La Mosson (0-1) en match avancé de la 16e journée. Ce succès permet aux Lillois de repasser deuxièmes, un point devant le MHSC et en attendant la prestation de Lyon, opposé ce mercredi soir à Rennes.

Un peu plus tôt, Radamel Falcao, auteur d'un doublé, a permis à Monaco de rapporter trois points très précieux d'Amiens (0-2). Ce deuxième succès en trois matches permet aux hommes de Thierry Henry de sortir provisoirement de la zone rouge (17e), en attendant le résultat de Dijon, qui reçoit Guingamp.

2. Hand - Euro féminin : Les Bleues avaient sorti les barbelés

L'équipe de France a bouclé son tour préliminaire de la meilleure des manières en disposant du Monténégro (25-20). Intraitables en défense, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont signé une deuxième victoire dans la compétition qui va leur permettre d'attaquer le tour principal en bonne position (3e avec 2 points). Les Bleues y affronteront le Danemark, la Suède et la Serbie pour tenter de se qualifier pour le dernier carré.

Orlane Kanor lors de France-Monténégro / Euro 2018Getty Images

3. Basket - NBA : Une claque de plus pour les Spurs

San Antonio a concédé la nuit dernière une 13e défaite en 24 matches en s'inclinant lourdement sur le parquet du Jazz d'Utah. Rudy Gobert a rendu une bonne copie avec 18 pts, 10 rebonds et 3 contres. Dans les autres rencontres de la nuit, Orlando a dominé le derby floridien contre Miami (105-90) et Dallas a disposé de Portland (111-102) grâce à un bon Luka Doncic (21 points, 9 rebonds).

On a aussi retenu pour vous

Foot - Manchester City ne laisse rien en route. Les Citizens sont allés s'imposer à Watford (1-2) pour le compte de la 15e journée de Premier League. Ils ont repris provisoirement cinq points d'avance sur Liverpool en tête du championnat.

Boxe - Wilder veut donner à Fury sa revanche. "Je suis prêt à le refaire". L'Américain, qui a conservé sa ceinture de champion WBC des lourds à l'issue du spectaculaire nul contre Fury, assure avoir "hâte" de combattre à nouveau le Britannique.

NBA - Noah est officiellement un Grizzli. Le pivot français de 33 ans, sans équipe depuis son départ des Knicks mi-octobre, s'est engagé avec Memphis pour le reste de la saison.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Les Français ont-ils pris le bon coach pour piloter 2019 ? Le débat de Court 17 20:20

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Biathlon - Pokljuka : Entrée en piste pour Fourcade

La saison masculine de biathlon reprend ses droits ce mercredi (14h15) avec l'individuel 20km. Martin Fourcade, déjà vainqueur avec la France du relais mixte le week-end dernier, sera bien évidemment très attendu. Le Français se lance à la conquête d'un huitième gros globe de cristal et d'un possible nouveau Grand Chelem. Cinq autres Français seront au départ de cette première course où Johannes Boe fera une nouvelle fois figure de principal adversaire pour Fourcade. Ce sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport et Eurosport Player.

2. Foot - Ligue 1 : Strasbourg pour imiter Bordeaux, première pour Stéphan avec Rennes

Trois jours après avoir concédé son premier nul de la saison en championnat sur la pelouse de Bordeaux, le PSG se déplace à Strasbourg (21h) en clôture de la 16e journée. Un terrain sur lequel les Parisiens s'étaient inclinés la saison passée... Un peu plus tôt (19h), six matches seront au programme : l'OM se déplace à Nantes, Bordeaux reçoit Saint-Etienne et Rennes se rend à Lyon, pour la première de Julien Stéphan sur le banc breton.

3. Foot - Premier League : Un bon vieux classique entre Man U et Arsenal

Arsenal va tenter d'enchainer. Après leur brillant succès contre Tottenham le week-end dernier, les Gunners se rendent à Old Trafford (21h) pour défier une équipe de Manchester United toujours mal en point. Les Red Devils vont eux jouer l'une de leur dernière carte dans la course au Big 4. Ils comptent pour le moment huit points de retard sur l'équipe d'Unai Emery, 4e.

Vidéo - Arme fatale d'Arsenal, Aubameyang rate rarement la cible 01:06

