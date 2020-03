Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Biathlon : Martin Fourcade, la retraite d'un géant

C'est une légende du sport français qui tire sa révérence. Martin Fourcade a annoncé qu'il allait prendre sa retraite après la poursuite de Kontiolahti samedi. "C'est le moment de dire au revoir", a expliqué le biathlète de 31 ans dans un message publié sur les réseaux sociaux. Il laissera derrière lui un palmarès exceptionnel avec cinq titres olympiques, treize sacres mondiaux et sept gros globes de cristal, en attendant peut-être le huitième. Mais il aura surtout été un exemple, un leader, un ambassadeur formidable pour le biathlon et un superbe imitateur d'Edouard Baer. Sa dernière course ? On y revient plus bas. Savourez-là sans modération.

2. Football - Ligue 1 : Jean-Michel Aulas propose une saison blanche

La suspension de la Ligue 1 fait réagir. Dans une interview accordée au Monde, Jean-Michel Aulas s'est dit favorable à une saison blanche. "On annule tout et ont repart sur la situation du début de saison", a précisé le président lyonnais. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus. "Il est sérieux celui-là", a ainsi répondu le meneur marseillais Dimitri Payet dans un message posté sur son compte Twitter. Bref, le ballon de tourne plus mais la Ligue 1 continue…

3. Football : La FIFA recommande le report des matches internationaux

La Fédération internationale a publié un communiqué dans lequel elle milite pour le report des matches internationaux prévus en mars et avril en raison de la pandémie du coronavirus COVID-19. "La décision finale à cet égard revient aux organisateurs des compétitions respectives ou aux associations membres concernées en cas de matches amicaux", a précisé la FIFA dans son communiqué, ajoutant que "les matches des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en Asie et en Amérique du Sud ont d'ores et déjà été reportés".

Nous avons aussi retenu pour vous

WRC - Rallye du Mexique : Le Français Sébastien Ogier (Toyota) a porté à 13 secondes et 2 dixième son avance en tête après la journée de vendredi, que n'a pas terminée le Belge Thierry Neuville (Hyundai), contraint d'abandonner après un problème électrique.

Cyclisme : La classique Gand-Wevelgem, prévue le 29 mars en Belgique, a été reportée sine die par ses organisateurs en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, au même titre que le Grand Prix de l'E3 et A Travers la Flandre.

Football - Ligue 2 : Le club de Troyes, actuel 4e au classement, a annoncé qu'un joueur de son effectif professionnel avait été testé positif au nouveau coronavirus, le premier cas répertorié pour un joueur actif en championnat de France. Selon L'Est Eclair, il s'agirait du Sud-Coréen Suk Hyun-Jun.

Football : La justice paraguayenne a rejeté l'appel déposé par les avocats de l'ex-star du foot brésilien Ronaldinho, emprisonné depuis une semaine au Paraguay où il fait l'objet d'une enquête pour usage de faux passeport.

Basketball - NBA : La star de Milwaukee Giannis Antetokounmpo a promis de débloquer une somme de 100 000 dollars (90.000 euros) pour les salariés du FiServ Forum, la salle où évoluent les Bucks, contraints au chômage technique après la suspension des matches NBA pour cause de coronavirus.

Martin Fourcade va quitter le biathlon auréolé d'un palmarès impressionnant, dont cinq titres olympiques. Il en avait décroché trois à Pyeongchang, en 2018 : retour sur une olympiade quasi-parfaite pour le plus grand biathlète français de l'histoire.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Biathlon - Kontiolahti : Fourcade - Boe, pour un bouquet final

L'annulation de la dernière étape de la Coupe du monde à Oslo donne une tournure décisive à la poursuite (13h45), où Martin Fourcade disputera donc la dernière course de sa carrière. Le Français livrera un duel passionnant avec Johannes Boe, virtuellement leader au classement général pour 19 points. Fourcade devra s'imposer et espérer que le Norvégien ne fasse pas mieux qu'une quatrième place pour enlever une 83e victoire en Coupe du monde et un 8e globe de cristal. Ce sera à vivre en direct sur Eurosport et Eurosport Player.

Johannes Boe devant Martin Fourcade, à Ostersund - 7 décembre 2019Getty Images

2. Cyclisme - Paris-Nice : Schachmann pour conclure

Une dernière course pour les amateurs de cyclisme. La dernière étape prévue dimanche annulée, Paris-Nice s'achèvera ce samedi à l'issue de la 7e étape entre Nice et La Colmiane avant une pause forcée due à la pandémie du coronavirus. L'Allemand Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) l'abordera avec 36 secondes d'avance sur le Belge Tiesj Benoot (Team Sunweb) au classement général. À suivre en direct sur Eurosport et Eurosport Player à partir de 12h45.