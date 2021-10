Ce qu'il ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Basket NBA - Fournier en grandes pompes

Evan Fournier, dieu du Madison Square Garden. Après deux matches inauguraux la veille, la NBA a étrenné la reprise de sa saison régulière en grandes pompes avec onze matches dont ce New York-Boston qui a tenu toutes ses promesses : 138-134, deux prolongations au bout du suspense et un l'ailier français qui a réussi sa première en signant 32 points, 4 interceptions et 6 paniers à trois-points, le dernier décisif en fin de 2e prolongation. Bref, des débuts réussis pour lui, l'ancien Celtic débarqué cet été.

Omnisport Lakers battus, PSG bousculé, Mondiaux à Roubaix : l’actu sur un plateau HIER À 04:52

Autre Français en lice cette nuit, Rudy Gobert n'a pas eu de mal à porter le Utah Jazz vers la victoire face à Okhahoma City avec un double double dont le pivot tricolore a le secret (16 points, 21 rebonds, 1 contre).

MVP, champion, déception… Nos pronostics pour la saison

2. Football Ligue des champions - Ronaldo en grande forme, Lille en grand désarroi

Hommage à Giggs, insulte à Beckham : que chante Old Trafford pour Cristiano Ronaldo ?

Pour Lille, en revanche, la situation se complique à défaut d'être impossible. Inoffensifs, incapables de se révolter, les hommes de Jocelyn Gourvennec ne se sont pas donné les moyens de forcer leur destin mercredi face à Séville (0-0), dans un match ennuyeux au possible. Le champion de France reste toutefois en mesure de se qualifier.

Gourvennec : "On a manqué un peu de folie"

3. Cyclisme Mondiaux sur piste - La France en grande récolte

La France a réussi son entrée dans les championnats du monde, disputés à Roubaix. Déjà deux médailles dans les épreuves par équipes. Le trio de la vitesse par équipes a décroché l'argent derrière les Pays-Bas, de nouveau supérieurs dans une épreuve qu'ils dominent depuis 2018. Le quatuor de la poursuite a accédé à la finale, programmée jeudi, contre les favoris italiens et leur locomotive Filippo Ganna.

Après le bronze à Tokyo, les Français en argent en vitesse par équipes

Nous avons aussi retenu pour vous

Handball - Ligue des champions : Montpellier a maîtrisé le club bélarusse de Brest 32-26 mercredi lors de la 5e journée. Les hommes de Patrice Canayer se hissent à la 2e place de leur groupe A, à deux points du leader danois Aalborg.

Montpellier maîtrise le Meshkov Brest et attend désormais le PSG : le résumé du match

Football - Ligue Europa : Auteur d'un quadruplé, l'attaquant zambien Patson Daka a offert la victoire à Leicester (4-3) sur la pelouse du Spartak Moscou mercredi lors de la 3e journée.

Football - Mondial : La Fifa va tenir un sommet le 20 décembre pour étudier sa proposition controversée d'une Coupe du monde tous les deux ans, pour laquelle elle milite depuis plusieurs semaines, avec Les 211 fédérations nationales membres réunies en visioconférence.

Rugby : Le stade du Saut du loup, terrain d'entraînement du Stade français, a été rebaptisé stade Christophe-Dominici, mercredi lors d'une cérémonie en hommage à l'ancien ailier emblématique du XV de France et du club de rugby parisien, décédé brutalement en novembre 2020 à l'âge de 48 ans.

Patinage artistique : La Fédération française des sports de glace, à travers sa présidente Nathalie Péchalat, a adressé un courrier à la Fédération internationale de patinage après des propos visant l'orientation sexuelle du danseur sur glace Guillaume Cizeron tenus par un juge international russe. "Depuis plusieurs mois, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont pris pour cible, y déplore la FFSG. "Cela a commencé sur les réseaux sociaux, c'est désormais relayé par des médias".

La vidéo de rattrapage

Cette semaine nos Fous du Volant Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta se concentrent sur les pilotes n°2 de chaque écurie. Et difficile pour les anciens espoirs que sont Sergio Pérez, Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo de briller derrière leurs leaders... Retrouvez les Fous du Volant en podcast tous les mardis.

Bottas, Ricciardo, Pérez : ces pilotes "n°2" déclassés dans leurs écuries

Les podcasts du jour

Sofiane Guitoune, centre toulousain invité de Poulain Raffûte : Né à Alger, c’est au Vierzon SAV qu’il débute le rugby avant de passer par Brive, Agen, Albi et l’USAP. En 2014, il pose ses valises pour 2 ans à l’UBB avant de rejoindre le Stade Toulousain en 2016. Ce qui me marque chez ce mec au-delà du très bon joueur qu’il est c’est qu'il a toujours le "smile", quelle que soit la situation.

Grands Récits : Jean Bouin, un héros français : Tout le monde a entendu parler de Jean Bouin. Mais personne ne sait qui il fut vraiment. L’athlète, légende d’un autre temps, a marqué le sport français d’avant-guerre par ses exploits. Le premier conflit mondial l’a fauché en plein vol. Il avait 25 ans et une carrière flamboyante devant lui.

La vidéo du jour

Champion olympique avec l'équipe de France, Antoine Brizard est un passeur heureux. , il revient sur les émotions ressenties à Tokyo, comment le titre lui a enlevé une certaine pression et ses coups de folie dont il a le secret. Le nouveau joueur de Piacenza, en Italie, évoque également l'avenir du volley en France et se projette déjà sur son prochain objectif en bleu : le Mondial 2022 en août prochain.

"Le culot d'Antoine Brizard" : le passeur des Bleus explique son coup de folie

Ce qu'il ne faudra pas rater aujourd'hui

Football - Ligue Europa : 3e journée de la deuxième Coupe d'Europe avec trois affiches à suivre en particulier : Lazio-Marseille à 18h45, Sparta Prague-Lyon à 21h et PSV-Monaco à 21h.

Paqueta, le meilleur de L1 ? "Il a la technique d'un Brésilien et la grinta d'un Argentin"

Tennis - ATP Moscou : Deux Français en lice au 2e tour du tournoi russe : Adrian Mannarino affronte le local Andrey Rublev à partir de 14h30 et Gilles Simon défiera l'Américaine Mackenzie McDonald dans la soirée, à partir de 20h.

"Indian Wells est un tournoi où une surprise pouvait arriver: ça n'a pas loupé"

Handball - Ligue des champions : Grosse rencontre pour le PSG qui se rend sur le terrain du FC Barcelone à partir de 20h45.

Cyclisme - Mondiaux sur piste : La France disputera la finale de la poursuite par équipes contre l'Italie, championne olympique à Tokyo avec Filippo Ganna pour chef de file. Valentin Tabellion, Thomas Denis, Benjamin Thomas et Thomas Boudat, déjà crédités du deuxième temps lors des qualifications derrière l'Italie, ont bouclé les 4 kilomètres départ arrêté en battant le record de France, leur meilleure performance au XXIe siècle dans cette épreuve à ce niveau.

Programme des finales du jour dès 18h30 : Poursuite par équipe messieurs, Scratch messieurs, Keirin messieurs, Poursuite par équipe dames, Course par élimination dames

Thomas : "On a hâte de retrouver l’ambiance d’un vélodrome bouillant"

Omnisport Lacazette en sauveur, Djokovic mystérieux, PSG sans Neymar : l'actu sur un plateau 19/10/2021 À 04:55