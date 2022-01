CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Basketball - NBA : Fournier et les Knicks, nuit de folie

Scénario à peine croyable à New York, où les Knicks l'ont emporté contre les Boston Celtics (108-105) avec pas moins de 41 points d'Evan Fournier - record personnel dans la Ligue - et un panier décisif de RJ Barrett, le tout après avoir remonté un retard de 24 points ! Autre performance à signaler : Brandon Ingram a rentré 32 points pour permettre aux New Orleans Pelicans de battre les Golden State Warriors (101-96). Du coup, les Suns, vainqueurs des Clippers (106-89), ont repris les commandes à l'Ouest aux dépens des Warriors.

2. Football - Serie A : Giroud booste Milan

Le coronavirus a motivé le report de quatre matches pour la reprise de l'autre côté des Alpes jeudi soir, mais ça n'a pas empêché l'AC Milan (2e) de gagner avec un effectif amoindri contre la Roma (3-1), avec à la clé l'ouverture du score sur penalty (8e) d'Olivier Giroud suivi d'un service du Français pour Junior Messias sur le second but (17e).

3. Tennis : Monfils avance

Tout va bien pour Gaël Monfils, qui continue de découvrir sa nouvelle raquette et ses nouveaux équipements : le Français a balayé l'Américain Tommy Paul, 6-1, 6-1, en quart de finale de l'ATP 250 d'Adélaïde. Il jouera en demi-finale contre Thanasi Kokkinakis ou Mikael Ymer.

Pendant ce temps-là, Novak Djokovic, dans l'attente d'une décision sur l'annulation de son visa lundi, a passé sa deuxième nuit au Park Hotel de Melbourne. C'est dans cet établissement faisant habituellement office de centre de rétention qu'il va passer le Noël orthodoxe

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Espagne - Coupe du Roi : L'Atlético Madrid a validé son billet pour les 8es de finale en étrillant son voisin du Rayo Majadahonda (5-0). Buteur, Antoine Griezmann est toutefois : L'Atlético Madrid a validé son billet pour les 8es de finale en étrillant son voisin du Rayo Majadahonda (5-0). Buteur, Antoine Griezmann est toutefois sorti sur blessure et en pleurs

Basketball - NBA : Stephen Curry (Golden State) et Kevin Durant (Brooklyn) sont pour l'instant en tête des votes des fans avec respectivement 2.584.623 et 2.360.435 voix en vue du All-Star Game du 20 février, à Cleveland. Pas de nouveau capitanat de suite à l'horizon donc pour LeBron James (Lakers) malgré ses 2.018.725 votes.

Premier joueur de la NBA testé positif au Covid, en mars 2020, le pivot français du Jazz, Rudy Gobert, a de nouveau contracté le virus et a été placé sur la liste des joueurs devant se soumettre au protocole anti-Covid. Il va manquer au minimum les trois prochains matches du mini road-trip de Utah, à Toronto vendredi, à Indiana samedi et à Detroit lundi.

Saut à ski - Tournée des Quatre Tremplins : Le Japonais Ryoyu Kobayashi a remporté l'épreuve malgré une cinquième place lors du quatrième et dernier concours, jeudi à Bischofshofen, où le local autrichien Daniel Huber, a signé sa première victoire en Coupe du monde.

LA VIDEO DE RATTRAPAGE

Lategan devant Loeb, al-Attiyah limite la casse

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Biathlon - Oberhof : Jacquelin, un Bleu en jaune

Leader pour la première fois de la Coupe du monde suite à sa victoire en mass start à Annecy-Le Grand-Bornand le 19 décembre, Emilien Jacquelin dispute en fin de matinée (11h30) le sprint avec le dossard jaune dans la station allemande. "Est ce que je serai l'homme à abattre ? Sur le sprint oui, certainement", a prévenu le Dauphinois, privé de la concurrence du n°5 mondial, le Russe Eduard Latypov, testé positif au coronavirus.

Le sprint féminin suivra à 14h15, avec Julia Simon en tête d'affiche chez les Tricolores. Au Grand-Bornand, la Savoyarde a signé deux deuxième places (poursuite et mass start) et Oberhof reste un bon souvenir pour elle : c'est là qu'elle avait gagné l'an passé, en mass-start.

2. Football - Ligue 1 : L'OM prêt à mettre fin à la mauvaise série à Bordeaux

A quoi va ressembler l'équipe de Bordeaux face à Marseille, c'est la question que l'on se pose après le maintien de la rencontre comptant pour la 20e journée (21h00), malgré une cascade de cas positifs au Covid côté aquitain. Incapables de défendre déjà leur chance en Coupe de France le week-end dernier à Brest (défaite 3-0), les Bordelais vont encore aligner un onze bricolé, à huis clos, et l'OM pourrait bien en profiter pour repartir de Gironde en vainqueur, pour la première fois depuis 1977.

3. Football - Manchester City et Bayern Munich à l'heure du Covid

Outre-Manche et outre-Rhin, les effectifs des plus grands clubs sont aussi décimés par des cas positifs qui font peser un risque d'annulation. Manchester City (7 joueurs à l'isolement) doit ainsi normalement jouer son 3e tour de la Coupe d'Angleterre à Swindon Town (D4) à 21h, sans son coach Pep Guardiola ni même son adjoint Juanma Lillo, lui aussi positif. C'est un autre assistant, Rodolfo Borrell, qui figurera sur le banc.

Quant au Bayern Munich, il est parti pour battre un record. Avec neuf joueurs positifs, Julian Nagelsmann a puisé dans les rangs amateurs et les équipes de jeunes pour compléter son groupe contre Mönchengladbach (20h30). A tel point que l'attaquant Arijon Ibrahimovic ou le milieu Paul Wanner, tous deux âgés de 16 ans, pourrait devenir le plus jeune joueur aligné en Bundesliga.

