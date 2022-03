Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – ATP Miami : Alcaraz et Tsitsipas après Medvedev : les cadors assurent

Pas de surprise à Miami. Stefanos Tsitsipas, 5e joueur mondial, a signé une prestation aboutie pour venir about de l’Australien Alex De Minaur (6-4, 6-3). Le Grec affrontera le prodige espagnol Carlos Alcaraz, dominateur un peu plus tôt face au Croate Marin Cilic (6-4, 6-4), pour un remake de leur savoureux duel à l’US Open. C’est passé également pour le Russe Daniil Medvedev contre l’Espagnol Pedro Martinez (6-3, 6-4) ainsi que pour le tenant du titre, le Polonais Hubert Hurkacz , vainqueur du Russe Aslan Karatsev en trois manches (7-5, 4-6, 6-3).

Trop puissant, trop rapide, trop précis : Alcaraz a éteint les velléités offensives de Cilic

2. Tennis – WTA Miami : Osaka et Swiatek en toute sérénité

Naomi Osaka continue d'avancer en Floride , et ce sans le moindre accroc. Lundi, la Japonaise, redescendue à la 77e place mondiale, a fait preuve d'autorité pour s'imposer face Alison Riske, 50e à la WTA, en deux manches (6-3, 6-4) en huitième de finale. Dans la foulée, Iga Swiatek a largement dominé Cori Gauff (6-3, 6-1) qui a craqué après un premier set accroché. Qualifications également pour l’Espagnole Paula Badosa face à la jeune Tchèque Linda Fruhvirtova (6-2, 6-3) et Petra Kvitova, une autre Tchèque, contre la Russe Veronika Kudermetova (7-6, 6-4).

3. Basketball – NBA : Siakam fait tomber Boston, Jokic éblouit encore

40 points, 13 rebonds, 3 interceptions, 2 contres, et surtout le panier décisif en prolongation : Pascal Siakam a été un véritable cauchemar pour le leader de la Conférence Est, Boston, battu par les Toronto Raptors (115-112 a.p.). Les Celtics, privés notamment de Jayson Tatum, Jaylen Brown et Robert Williams, étaient très diminués cependant et cèdent la première place à Miami, vainqueur de Sacramento (123-100), à l'Est. Nikola Jokic, comme à son habitude, a lui aussi affolé les compteurs avec un gros triple double (26 points, 19 rebonds, 11 passes décisives) pour guider les Denver Nuggets à la victoire contre les Charlotte Hornets (109-113). A noter enfin, la performance du Français Théo Maledon (23 points, 10 rebonds) lors de la victoire d'Oklahoma en prolongation face à Portland (131-134).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Mercato : Joan Laporta, président du Barça, a annoncé que le club catalan n’envisageait pas un retour de Leo Messi, parti l’été dernier au PSG.

Football – Match amical : L'équipe de France Espoirs a battu l'Irlande du Nord (5-0) en match amical au stade de l'Epopée à Calais.

Cyclisme – Tour des Flandres : Peter Sagan (TotalEnergies), jugé à court de forme, ne prendra pas le départ de la classique flandrienne dimanche.

Football : L'oligarque russe Roman Abramovitch, qui tente de jouer les médiateurs entre Moscou et Kiev pour faire cesser la guerre en Ukraine, a souffert de symptômes qui font penser à un possible empoisonnement.

Basketball – NBA : Robert Williams III, le pivot des Boston Celtics, risque une longue période de convalescence après avoir subi une déchirure du ménisque du genou gauche.

La vidéo de rattrapage

Fabien Galthié a vu son contrat avec le XV de France se prolonger jusqu'en 2028, soit jusqu'au prochain Mondial de 2027. Une excellente nouvelle pour Jean-Baptiste Lafond qui n'a qu'une peur : le voir s'envoler vers d'autres cieux où les millions d'euros coulent à flots... Au lieu de ça, le sélectionneur français est en route pour continuer son idylle avec les Bleus et Bernard Laporte.

Lafond : "Laporte qui verrouille Galthié, c'est l'éloigner des millions du Japon ou du Qatar"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football – Matches amicaux : Mbappé et des premières face à l’Afrique du Sud

Forfait vendredi face à la Côté d’Ivoire, Kylian Mbappé devrait faire son retour au sein d’une équipe de France inédite , avec les probables premières titularisations de Jonathan Clauss, Mike Maignan et William Saliba, contre l’Afrique du Sud (21h15). D’autres sélections phares seront sur le pont pour préparer le Mondial au Qatar : l’Espagne face à l’Islande (20h45), l’Angleterre contre la Côte d’Ivoire (20h45), la Belgique face au Burkina Faso (20h45). Et il y aura un choc particulièrement alléchant entre les Pays-Bas et l’Allemagne (20h45).

2. Football – Barrages Coupe du monde 2022 : L’heure du grand frisson

3. Tennis – ATP Miami : Sinner – Kyrgios et Alcaraz – Tsitsipas, gros duels

La tension va monter d’un cran en Floride avec de belles affiches en 8es de finale. A commencer par le choc entre l’Italien Jannik Sinner et l’Australien Nick Kyrgios . Le Britannique Cameron Norrie va en découdre avec le Norvégien Casper Ruud, le Russe Daniil Medvedev sera opposé à l’Américain Jenson Brooksby et l’Allemand Alexander Zverev à l’Australien Thanasi Kokkinakis. Et un savoureux dessert pour finir : le jeune Espagnol Carlos Alcaraz contre le Grec Stefanos Tsitsipas, deux joueurs qui avaient offert un spectacle exceptionnel lors de leur confrontation à l’US Open l’an dernier.

Cinq sets, 4h06 de combat, pour un acte de naissance : cet Alcaraz-Tsitsipas était monumental

