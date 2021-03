Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Handball – TQO : Les Bleus y sont presque

Contraints de passer par un TQO, les Bleus l'ont parfaitement entamé en dominant la Croatie (30-26) ce vendredi soir à Montpellier. Un succès samedi face à la Tunisie ou dimanche contre le Portugal et la France obtiendra l'un des deux sésames pour les Jeux Olympiques. Autrement dit, ça sent bon mais personne ne veut encore se projeter

Omnisport Federer passe son tour, F1 en piste, Bleus en mission : L'actu sur un plateau HIER À 06:04

2. Basketball – NBA : Embiid, la grosse inquiétude

Coup dur pour Philly : Joel Embiid, candidat au titre de MVP, s'est blessé au genou gauche en retombant mal après un dunk et a dû quitter prématurément le parquet lors de la victoire (127-101) de son équipe à Washington, vendredi. Embiid, 26 ans, s'est fait ce qui s'apparente à une hyperextension en se réceptionnant, le genou partant brièvement en arrière avant de se replacer. La souffrance du pivot, au sol et se tenant le genou, était visible et se faisait entendre. Il a néanmoins pu se relever seul et a regagné le vestiaire en boitant bas.

3. Football – Ligue 1 : L’OL lâche encore des points

Ce match nul c'est la sanction de notre première période, a admis Garcia après coup. Elle n'est pas digne d'une équipe qui vise la Ligue des champions. J'ai fait 3 changements à la pause mais j'aurais pu en faire 11…". L’enthousiasmante équipe de l’automne a décidément changé. Face à Reims vendredi, il a fallu un miracle à l’OL, un but de Tino Kadewere en toute fin de match , pour arracher le point du match nul (1-1). Un moindre mal mais un vrai indice sur le niveau des Gones. ", a admis Garcia après coup.".

Depay peste contre l'arbitrage Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football Américain – NFL : "A la poursuite du 8e", : "A la poursuite du 8e", Tom Brady a signé vendredi une prolongation de contrat avec les Tampa Bay Buccaneers . L’objectif est clair : réussir la passe de deux avec les Buccaneers et marqué encore un peu plus l’histoire du sport américain.

Tennis – ATP Marseille : Petite sensation à Marseille : : Petite sensation à Marseille : Pierre-Hugues Herbert s'est offert Stefanos Tsitsipas , 5e joueur mondial, et affrontera samedi pour une place en finale un compatriote, Ugo Humbert, vainqueur en soirée d'un autre Français, Arthur Rinderknech. Conséquence logique, dimanche, il y aura forcément un Tricolore en finale.

Football – Ligue 1 : Hugues Ouvrard, directeur général de l'Olympique de Marseille dont les supporters réclamaient le départ depuis des semaines, a "pris la décision de quitter" le club, a annoncé l'OM vendredi dans un communiqué.

Votre podcast pour commencer la journée

La vidéo pour vous mettre dans l’ambiance

Histoires de stades : Twickenham, là où bat le coeur du rugby anglais

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Rugby – 6 Nations : Le fameux crunch après la polémique

Le XV de France retrouve ce qu’il est préfère : les terrains. A priori, c’est aussi là où il brille le plus, plutôt que derrière des micros à se justifier d’une polémique interminable après l’annulation du match face à l’Ecosse pour cause de dislocation de la bulle sanitaire. Bref, le XV de France retrouve ce qu’il préfère, face à ceux qu’il déteste : les Anglais. Même en difficulté, le XV de la Rose reste toujours un affrontement à part (17h45). Twickenham, où les Bleus n’ont plus gagné depuis quinze ans, accouchera-t-il d’une renaissance ou d’une mise en terre

2. Ski – Kranjska Gora : Pinturault joue gros

On le pensait tranquille. Et puis la comète Odermatt a fait son entrée dans la course. Depuis, le matelas d’Alexis Pinturault pour la course au gros globe s’est aminci . 81 points d’avance mais surtout un calendrier qu’il va falloir décrypter à la loupe. Une chose est sûre : à 9h30, "Pintu" serait bien inspiré de frapper un grand coup sur le géant. Histoire de redonner une épaisseur correcte à son matelas.

Alexis Pinturault Crédit: Getty Images

3. Cyclisme – Paris-Nice et Tirreno-Adriatico continuent

Une semaine de régal et un samedi de gala. Au lendemain du nouveau coup de force de Primoz Roglic, Paris-Nice s’aventure sur des terrains inattendus pour conclure, confinement niçois oblige. Du Broc à La Colmiane, il y aura du boulot pour le peloton sur cette 7e étape. Sur Tirreno, dans cette semaine si favorable aux cadors, on surveillera encore l’état de forme de nos Français, Julian Alaphilippe en tête bien sûr, mais aussi Thibaut Pinot. A suivre sur Eurosport et ses applications.

4. Foot – Ligue 1 : Sampaoli, acte 2

Une victoire arrachée en fin de match pour commencer. Que nous réserve l’OM de Sampaoli pour sa deuxième prestation ? Le mystère est aussi intriguant qu’épais. Une chose est sûre, comme un certain Marcelo Bielsa avant lui, l’Argentin a voulu donner les clés à un homme : Dimitri Payet . De ce mariage dépend en grande partie la fin de saison, douloureuse, des Phocéens.

Pourra-t-on échapper à une vague Mbappé-Haaland ? "Attention au raccourci marketing"

Omnisport Jeux Olympiques, tennis, cyclisme, Coupe de France : Tout Eurosport pendant un an pour 34,99 euros HIER À 16:48