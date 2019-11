France - Brésil, qualification, Nadal : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, Mondial U17 : Les Bleuets stoppés par le Brésil

C'est une vraie désillusion. Si séduisants jusque-là, les Bleuets ont été sortis en demi-finale de la Coupe du monde U17 par le Brésil (3-2). Et pourtant, ils avaient signé le début de match idéal pour prendre deux buts d'avance grâce à Kalimuendo-Muinga (8e) et Mbuku (14e), mais Kaio Jorge (62e), Gabriel Veron (76e) et Lazaro (89e) ont renversé la situation pour le pays hôte.

2. Football, Qualifs Euro 2020 : Les Bleus sans briller mais qualifiés

Déjà qualifiée, l'équipe de France a peiné pour battre la Moldavie, au Stade de France (2-1). Des buts de Raphaël Varane (35e) et Olivier Giroud (79e, sur penalty) ont cependant permis aux Bleus de renverser la rencontre, après l'ouverture du score de Rata (9e). L'autre bonne nouvelle de la soirée en plus de la qualification : les champions du monde reprennent la première place du groupe H, après le match nul de la Turquie en Islande (0-0).

3. Tennis, Masters : Federer offre la première place à Nadal

Auteur d'une véritable démonstration, Roger Federer s'est imposé face à Novak Djokovic et a décroché son ticket pour les demi-finales du Masters de Londres en deux sets et 1h13 de jeu (6-4, 6-3). Pour enfoncer le clou, le Serbe, éliminé, laissera sa place de numéro 1 mondial à Rafael Nadal à la fin de l'année.

On a aussi retenu pour vous

Football, Qualifs Euro 2020 : Un triplé de Cristiano Ronaldo a mené le Portugal vers une large victoire (6-0) face à la Lituanie. Ce succès n'a toutefois pas encore permis aux champions d'Europe en titre de valider leur billet. L'Angleterre a elle parfaitement fêté le 1000e match officiel de son histoire en compostant son ticket pour l'Euro avec une victoire éclatante sur le Monténégro (7-0).

Basket, NBA : Malgré les 33 points de Paul George pour débuter son aventure à L.A., les Clippers ont chuté contre les Pelicans (132-127). Avec 27 points de Devin Booker, les Suns ont battu Atlanta (128-112) alors que les Knicks ont gagné contre Dallas (106-103) pour le retour de Kristaps Porzingis (20 pts) à New York (106-103) et en dépit de la performance de Luka Doncic, auteur de son cinquième triple-double de la saison (33 pts, 10 rbds, 11 pds) .

Rugby, Pro D2 : Oyonnax a conforté de justesse sa position de leader de Pro D2 en battant Perpignan 21-19 jeudi en ouverture de la 11e journée.

Antoine Griezmann, qui a des vagues à l'âme en Espagne, pourrait quitter le Barça pour rejoindre le PSG la saison prochaine. Ce qui provoquerait ou résulterait de départs en pagaille aussi bien en France qu'en Catalogne. On vous explique tout ça dans le Mercato Buzz.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis, Masters : Nadal doit l'emporter

Resté en vie de manière in-extremis contre Daniil Medvedev, Rafael Nadal va devoir s'imposer face à Stefanos Tsitsipas à 15h00 pour espérer aller en demi-finales du Masters. Ça tombe bien, le Grec est lui déjà qualifié. Mais même en cas de victoire, l'Espagnol devra attendre le résultat du match entre Alexander Zverev et Daniil Medvedev et espérer une défaite de l'Allemand dans cette rencontre qui débutera à 21h00.

2. Football, Espoirs : Camavinga et les Bleuets attendus

A 21h00, l'équipe de France Espoirs affronte la Géorgie à Nancy (21h00), en qualifications pour l'Euro 2021. Les Bleuets visent une troisième victoire en trois matches dans ces éliminatoires. Ce match pourrait aussi être l'occasion pour Eduardo Camavinga, naturalisé français fin octobre, de signer sa première en Bleu.

3. Football : Argentine – Brésil et les éliminatoires au programme

Si l'Argentine et le Brésil se défient en amical à 18h00, il y a surtout des matches de qualifications pour l'Euro en soirée. A 18h00, la Norvège doit par exemple l'emporter contre les Îles Féroé pour ne pas être sur la touche. Mais à 20h45 dans le même groupe, la Suède peut cependant assurer sa qualification en cas de victoire face à la Roumanie. De leur côté, l'Italie et l'Espagne, déjà qualifiées, affrontent respectivement la Bosnie-Herzégovine et Malte à 20h45.

4. Rugby : Toulouse débute sa campagne européenne

A 20h45, le Stade Toulousain débute la conquête d'une cinquième couronne européenne, à Gloucester pour l'ouverture de la Coupe d'Europe. Le champion de France s'est remis dans le bon sens avec le retour de ses internationaux.