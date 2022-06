Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des Nations : Trophée envolé pour les Bleus

Ad

Quatre matches, deux nuls, deux défaites, voilà pour le piètre bilan de l'équipe de France pour ce rassemblement de juin, achevé lundi soir au Stade de France par une défaite face à la Croatie (0-1) . Au-delà des chiffres, le contenu fut encore très mauvais et la réalité est implacable : les Bleus, tenant du titre, ne seront pas du Final Four de cette édition de la Ligue des Nations. Ils joueront même leur place en Ligue A en septembre.

Omnisport Humbert pour sauver sa saison, Les Bleus pour sauver leur mois de juin : l'actu sur un plateau IL Y A UN JOUR

"Collectivement et individuellement, il n'y a quasiment aucun point positif à retenir"

2. Football - Coupe du monde : L'Australie rejoint le groupe de l'équipe de France

A défaut d'avoir brillé lundi soir, les Bleus de Didier Deschamps ont au moins appris quelque chose : ils affronteront l'Australie en ouverture du Mondial au Qatar (21 novembre-18 décembre). Les Océaniens ont battu le Pérou au bout du suspense lundi soir (0-0, 5-4 t.a.b.) et disputeront leur cinquième Coupe du monde de suite. Pour rappel, la France a été placée dans le groupe D avec le Danemark, la Tunisie et donc l'Australie.

3. Basket - NBA : Les Warriors à une victoire du titre

Et pourtant… Avec un Stephen Curry maladroit comme jamais, les Warriors ont quand même fait plier les Celtics dans un match 5 tendu joué dans une ambiance de feu au Chase Center de San Francisco (104-94). Boston pensait avoir fait le plus dur en résistant dans le 3e quart-temps mais le 4e fut à sens unique derrière un exceptionnel Andrew Wiggins (26 points, 13 rebonds). Golden State aura une balle de titre à Boston dans la nuit de jeudi à vendredi.

Nous avons aussi retenu pour vous

Cyclisme - Tour de France : Romain Bardet ne se fixera pas d'objectif de classement général comme il l'a expliqué à notre micro lundi soir.

Tennis - Wimbledon : Titré pour la 14e fois à Roland-Garros, Rafael Nadal, pourtant blessé au pied, a commencé à s'entraîner sur le gazon de Majoque.

Tennis - Queen's : Quintuple vainqueur du tournoi, Andy Murray ne pourra pas défendre ses chances. L'Ecossais est blessé aux abdominaux et a annoncé son forfait lundi.

Football - Ligue des Nations : Trois jours après sa défaite à domicile face à la Croatie (0-1), le Danemark s'est bien repris ce lundi soir contre l'Autriche (2-0).

La vidéo de rattrapage (le fail du jour)

Alberto Bettiol pensait avoir remporté la deuxième étape du Tour de Suisse. Il ne savait pas qu'Andreas Leknessund avait coupé la ligne une bonne trentaine de secondes avant lui....

La boulette : Bettiol célèbre… sa 2e place, loin derrière Leknessund

Les podcasts du jour

Dans le FC Stream Team, Cyril Morin et Maxime Dupuis débriefent la défaite des Bleus face à la Croatie. Bilan du mois de juin, notes expliquées et zoom sur Didier Deschamps au programme.

Dans les Fous du Volant, Gille Della Posta et Stéphane Vrignaud analysent eux le Grand Prix d'Azerbaïdjan et la nouvelle déroute de Ferrari. Conséquence, Max Verstappen est-il sur une autoroute pour le titre ? En question aussi, la santé des pilotes victimes du marsouinage.

Et enfin, Franck Bonnamour (B&B Hôtels - KTM) était l'invité de Bistrot Vélo lundi soir. Le super-combatif du Tour de France 2021 revient notamment sur le début de saison difficile de sa formation.

Ce que vous ne devez absolument pas manquer ce mardi

1. Football - Ligue des Nations : Choc Allemagne-Italie

Le groupe 3 ne cesse de livrer des chocs. Après le Angleterre-Italie de samedi, les champions d'Europe en titre se rendent en Allemagne ce lundi soir (20h45). Leader du groupe, les Italiens pourraient faire un grand pas vers le Final Four en cas de succès. L'Angleterre reçoit le Hongrie, la Belgique se déplace en Pologne et les Pays-Bas accueille le Pays de Galles dans les autres matches du soir.

Pogba, Dybala, Dembélé : la liste des 8 joueurs en fin de contrat à suivre cet été !

2. Cyclisme - Tour de Suisse : Parcours accidenté pour la 3e étape

Après le fail d'Alberto Bettiol et le succès d'Andreas Leknessund lundi, le peloton du Tour de Suisse aura fort à faire entre Aesch et Granges ce mardi. Au programme 3 000 mètres de dénivelé positif dans le Jura. Il n'y aura pas un mètre de plat ce mardi dans une étape qui devrait tout de même plus convenir à des baroudeurs qu'aux leaders du classement général. A moins que Remco Evenepoel ne secoue le cocotier….

Le Tour de Suisse est à suivre en direct en vous abonnant à Eurosport

3. Tennis - ATP Queen's et Stuttgart : Bonzi, Halys, Kyrgios, Tsitsipas, Auger-Aliassime, Ruud…

Suite du premier tour pour les deux ATP 500 sur gazon ce mardi. Il y aura deux Français au programme, l'un à Halle (Bonzi qui défiera Tsitsipas), l'autre au Queen's (Halys qui fera face à Ruusuvuori). A suivre aussi quelques jolis noms du circuit avec Nick Kyrgios, Félix Auger-Aliassime, Casper Ruud ou encore Matteo Berrettini.

Regardez les tournois ATP 500 de Halle et du Queen's cette semaine sur Eurosport

Omnisport Chassé-croisé Toyota, Lewandowski, Dupont : l'actu sur un plateau HIER À 06:20