France-Islande, Federer, Tour du Piémont : l'actu sur un plateau

1. Football - Matches amicaux : l'Italie accrochée dans une soirée chargée d'émotions

L'essentiel n'était pas le résultat. On retiendra surtout le vibrant hommage rendu par le stade Luigi-Ferraris de Gênes aux victimes de l'effondrement du pont Morandi en août dernier. Au-delà du contexte, une victoire aurait fait du bien à l'Italie. Mais les coéquipiers de Marco Verratti ont dû se contenter d'un nul face à l'Ukraine (1-1) malgré l'ouverture du score de Bernardeschi peu avant l'heure de jeu. L'Ukraine a rapidement égalisé par Malinovskiy et la Squadra Azzurra n'a désormais remporté qu'un seul de ses dix derniers matches.

2. Football - Ligue 1 : Kimpembe manquera OM-PSG

Presnel Kimpembe sera absent pour le choc entre Marseille et le Paris Saint-Germain le 28 octobre prochain. Le défenseur parisien a été suspendu pour trois matches par la commission de discipline de la LFP après son expulsion dimanche face à Lyon (5-0) pour un tacle dangereux sur le Lyonnais Tanguy Ndombele. Il manquera aussi les rencontres face à Amiens et Lille au Parc des Princes. Le Monégasque Andrea Raggi et le Guingampais Marcus Thuram, également expulsés le week-end dernier après de mauvais gestes, ont écopé respectivement de cinq et quatre matches de suspension.

3. Football - Equipe de France : Benzema répond à Le Graët

"Je vous demande de m'oublier." C'est la réponse de Karim Benzema aux propos de Noël Le Graët, parus mercredi dans Ouest-France. "Je pense que les Bleus, c'est terminé pour lui (Benzema) d'autant qu'il est peut-être moins en forme depuis quelques temps", avait notamment déclaré le président de la FFF. "La France est championne du monde et là est l'essentiel, le reste n'est que futilité. Merci", a ajouté Benzema dans un message publié sur son compte Twitter.

Handball - D1 : Nantes a conservé la tête du championnat après avoir difficilement battu Cesson-Rennes (29-28) lors de la 6e journée. Les Nantais gardent la main dans leur duel à distance avec le PSG, qui s'est imposé devant Toulouse (36-30).

Football : L'avocat de Cristiano Ronaldo, visé par des accusations de viol aux Etats-Unis, a publié un communiqué pour indiquer que la relation était "complètement consentie."

Football - Championship : Un temps pressenti, Thierry Henry ne sera pas l'entraîneur d'Aston Villa. Le club de Birmingham a intronisé Dean Smith en tant que coach de l'équipe première et John Terry, tout juste retraité, en adjoint.

Football : Les internationaux russes Pavel Mamaev et Alexander Kokorin ont été placés en garde à vue après les agressions dont ils sont accusés. Les deux joueurs ont choqué la Russie en s'attaquant à un haut fonctionnaire du ministère du Commerce dans un café de Moscou.

Athlétisme : L'Ukrainienne Alina Tsviliy, vice-championne d'Europe du 50 km marche en août dernier, a été suspendue à titre provisoire par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) après un contrôle positif à la trimétazidine.

Il apparaît fièrement sur les logos des équipes de France de football et de rugby. Symbole de la France, il n'a pourtant pas eu les préférences de la République, qui lui préfère Marianne. Mais alors comment et pourquoi le coq s'est-il imposé comme un symbole national ? Voici la réponse.

1. Football - Matches amicaux : Les Bleus passent le test islandais

Revoilà nos champions du monde ! L'équipe de France affronte l'Islande à Guingamp (21h00) avec, selon les dernières indiscrétions, une première titularisation en sélection pour Florian Thauvin et un repositionnement de Kylian Mbappé, associé à Antoine Griezmann à la pointe de l'attaque. Prometteur. A suivre aussi, les rencontres pays de Galles-Espagne (20h45) et Argentine-Irak (19h45), toujours en amical, ainsi que les duels Pologne-Portugal (20h45) et Russie-Suède (21h45) en Ligue des nations.

2. Tennis - Masters Shanghai : Zverev en entrée, Federer en dessert

Du beau monde sur les courts pour le 3e tour du Masters de Shanghai ce jeudi. Alexander Zverev ouvrira le bal face à Alex de Minaur (07h00) avant le duel entre Novak Djokovic et Marco Cecchinato (pas avant 09h00). Roger Federer et Juan Martin delo Potro boucleront le programme du jour, respectivement face à Roberto Bautista et Borna Coric (pas avant midi). A suivre aussi chez les dames, la performance de Caroline Garcia dans la matinée face à Yuxuan Zhang à Tianjin et celle de Kristina Mladenovic face à Timea Babos à Linz en début de soirée (18h30).

3. Cyclisme - Tour du Piémont : Derniers réglages avant la Lombardie

Il y aura du beau monde sur le Tour du Piémont, véritable répétition générale avant la dernière classique de la saison, le Tour de Lombardie, qui se déroulera samedi. Le champion du monde Alejandro Valverde (Movistar) sera notamment présent, tout comme le Polonais Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), le Belge Greg van Avermaet (BMC) ou les italiens Sonny Colbrelli (Bahrein Merida) et Sacha Modolo (EF), entre autres. Départ de la course prévu à midi.