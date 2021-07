Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. JO - Tokyo : Vive polémique et renvoi du responsable de la cérémonie d'ouverture

Kentaro Kobayashi ne sera pas présent au poste vendredi pour la cérémonie d’ouverture des JO. Le responsable de l’évènement a été limogé ce jeudi à cause d'une blague sur l'Holocauste remontant à plus de 20 ans. Dans un sketch de 1998, M. Kobayashi et un autre comédien imitaient un célèbre duo d'animateurs d'une émission télévisée japonaise pour enfants. En faisant semblant d'imaginer une activité de bricolage où il serait question de créer et d'installer de petites poupées en papier, M. Kobayashi avait lancé à son partenaire: "Celles de la dernière fois où tu avais dit: 'Jouons à l'Holocauste'", déclenchant des rires du public, avant d’estimer que cette blague ne plairait pas à leur producteur.

Omnisport Bucks champions, Giannis colossal, Jeux Olympiques lancés, Kluivert niçois : l'actu sur un plateau HIER À 04:50

2. Football 6 Matches amicaux : l’OM tenu en échec face à Braga

Il y avait des cadres (Payet, Mandanda, Benedetto) et des recrues (Cengiz Under, Luan Pérez, Saliba et Guendouzi) mais l'OM a longtemps été dominé avant de finir sur un nul face à Braga (1-1). Dominés en première période, les Olympiens ont connu un meilleur visage grâce à l’impulsion des entrants, notamment Guendouzi. Mais il faudra faire mieux, dimanche, face au Benfica Lisbonne.

Dimitri Payet (Marseille) contre Braga / Amical Crédit: Getty Images

3. Football - Ligue 1 : Le programme de la 1ère journée dévoilée

Alors que la reprise de la Ligue 1 se rapproche, la Ligue a dévoilé le programme de la première journée de championnat . C'est l'AS Monaco et le FC Nantes qui ouvriront le bal, à Louis II, le vendredi 6 août à 21h. Le Paris Saint-Germain débutera à Troyes samedi soir, alors que l'OM ira à Montpellier le dimanche à 20h45.

On a aussi retenu pour vous

Natation - Tokyo 2020 : Le champion d'Europe du 400 m quatre nages Ilya Borodin est forfait pour les JO, après avoir été contrôlé positif au Covid-19, ont annoncé les responsables de l'équipe russe. Il était un prétendant sérieux à la médaille.

Football - Ligue 1 : Romain Hamouma a signé un nouveau contrat d'un an avec l'AS Saint-Etienne, a annoncé le club stéphanois mercredi. Le joueur, âgé de 34 ans, était arrivé en fin de contrat avec l'ASSE au 30 juin dernier.

La vidéo de rattrapage

La première surprise de ces JO est arrivée tôt. Mais elle a fait l’effet d’une bombe dans le tournoi olympique féminin de football. Imbattables depuis 43 matches, les Américaines ont été corrigées sans discussion possible par la Suède (3-0).

Surprise ! Les Américaines battues d'entrée par la Suède

Le quiz

Tokyo 2020, Paris 2024... Et avant ? Et après ? L'heure est venue de savoir si les villes hôtes des Jeux Olympiques ont des secrets pour vous. Vous souvenez-vous de toutes celles qui ont accueilli le plus grand événement sportif de la planète, dans sa configuration estivale ou hivernale ? Frottez-vous à notre quiz pour le savoir

Le podcast

S'il a forgé sa légende et sa fortune chez les professionnels en régnant sur les poids lourds dans les années 60 et 70, le boxeur le plus célèbre de tous les temps a aussi entretenu une histoire forte et singulière avec l'aventure olympique. Du tout jeune Cassius Clay médaillé d'or à Rome en 1960 à l'icône Mohamed Ali mondialement célébrée à Atlanta. Voici notre Grand Récit qui met la patate dès le matin, à écouter en podcast.

Ce qu’il ne faut pas manquer aujourd’hui

1. Football – Tokyo 2020 : Entrée en lice des Bleus

A équipe particulière, débuts particuliers. Ce jeudi, les Bleus compteront sur André-Pierre Gignac, Florian Thauvin et Teji Savanier pour faire la différence au milieu d’une équipe très jeune, dépeuplée de ses Espoirs habituels, souvent retenus par leur club. Peu importe, pour Gignac (et pour Thauvin), les retrouvailles s’annoncent particulières et chaleureuses. On les espère surtout heureuses. Rendez-vous à 10h sur Eurosport. Sinon, d'autres équipes sont également sur le pont, dont le Brésil de Dani Alves. Pour vous aider, voici le guide des joueurs à suivre

Neymar, Kanu, Di Maria, Rapinoe... Top 10 des buts aux JO

2. Football - Mercato : Hazard espère un retour à Chelsea, quelle porte de sortie pour Icardi ?

Dès 8h30, retrouvez notre live mercato avec la rumeur d’un possible retour d’Eden Hazard à Chelsea. Deux ans après son arrivée au Real, le Belge aurait été proposé aux Blues par des intermédiaires à en croire AS. Mais l’affaire s’annonce très compliquée. Pour Icardi aussi, la sortie n’est pas encore garantie. Mais qui veut encore de lui en Italie

Omnisport Grands Récits, Varane sur le départ, LaVine à l'isolement, Bleus en lice : l'actu sur un plateau 20/07/2021 À 05:22