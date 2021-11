Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Test match : Exploit majuscule des Bleus

Historique. L'équipe de France a réussi l'un de ses plus beaux matches devant la Nouvelle-Zélande (40-25) , mettant ainsi fin à une série de 14 défaites face aux Blacks. Auteurs d'une première période épatante (24-6), les hommes de Fabien Galthié ont dû serrer les dents en deuxième, lorsque la machine néo-zélandaise s'est mise en route. Mais les Bleus ont repris confiance et refait le trou avec un 4e essai (68e) pour s'offrir un match référence au Stade de France. Sensationnel.

Romain Ntamack - XV de France Crédit: Icon Sport

2. Tennis - ATP Finals : Insubmersible, Zverev mate Djokovic

Alexander Zverev était trop fort. Impressionnant de solidité et de concentration, l'Allemand a battu Novak Djokovic (7-6, 4-6, 6-3) au bout d'un sacré combat (2h28) en demi-finale à Turin. Le Serbe devra donc patienter encore un peu pour tenter d'égaler le record de Roger Federer, vainqueur du tournoi des Maîtres à 6 reprises. Sascha va, lui, disputer sa 6e finale en 2021.

En contrôle de bout en bout, Medvedev a maîtrisé Ruud pour retrouver la finale

3. Basketball - NBA : Gobert encore étincelant

On n'arrête plus Rudy Gobert. Le Français s'est offert un nouveau double-double (21 points, 14 rebonds) lors du succès du Jazz à Sacramento (105-123) ou Donovan Mitchell (26 pts) a également brillé. Les Wizards l'ont emporté sur le fil face au Heat (103-100). Portés par Giannis Antetokounmpo (32 pts, 20 rbds), les Bucks ont fait le job face au Magic (117-108).

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Séduisant, : Séduisant, Rennes s'est imposé face à Montpellier (2-0) dans le cadre de la 14e journée. Les hommes de Bruno Genesio se sont provisoirement installés au deuxième rang au classement.

Football - Liga : Dans la douleur, le FC Barcelone a permis au nouvel entraîneur Xavi de débuter son aventure par : Dans la douleur, le FC Barcelone a permis au nouvel entraîneur Xavi de débuter son aventure par un succès (1-0) dans le derby face à l'Espanyol . Memphis Depay a marqué sur penalty.

Football - Premier League : D'après The Times, Manchester United s'apprête à limoger Ole Gunnar Solskjaer après la nouvelle lourde défaite subie par les Red Devils (4-1) à Watford, samedi après-midi.

Le tweet de l'action dont on ne se lasse pas

62e minute : sous pression dans le jeu et au score face aux Blacks, les Bleus reprennent confiance grâce à Romain Ntamack, auteur d'une action à couper le souffle. A consommer sans modération.

La vidéo de rattrapage

Djokovic a perdu face à Zverev. Mais il a remporté le point du match. Et peut-être de la semaine.

Face à Zverev, Djokovic a remporté le point du match (et peut-être de la semaine)

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP Finals : Medvedev ou Zverev, qui sera le nouveau Maître ?

Rebelote. Quelques jours après leur confrontation en phase de groupes, Daniil Medvedev et Alexander Zverev se retrouvent, cette fois-ci en finale du tournoi des Maîtres. Le Russe avait battu l'Allemand en début de semaine. Il a expédié sa demi-finale et a eu plus de repos avant cette ultime rencontre. Il est le favori. Mais Sascha a fait le plein de confiance… A suivre sur Eurosport.

2. Football - Ligue 1 : Lyon - Marseille, gare au perdant

C'est l'une des plus belles affiches de la saison. Et le contexte la rend encore plus alléchante. Très irréguliers ces dernières semaines mais emmenés par deux entraîneurs très attachés au jeu et au spectacle, Lyon et Marseille s'affrontent dans une rencontre capitale (20h45) lors de la 14e journée. Le vainqueur gagnera un sacré coup de boost. Le perdant verra la tension augmenter encore d'un cran.

Juninho, le constat d’échec : “Il n’a jamais eu les pleins pouvoirs ni les épaules pour le poste”

3. Formule 1 - Grand Prix du Qatar : Hamilton encore plus proche ?

Il a donné la leçon il y a une semaine, à São Paulo. Lewis Hamilton peut-il mettre un nouveau coup de massue sur la tête de Max Verstappen ? Encore impressionnant en qualification à Losail, samedi, le septuple champion du monde a l'occasion de réduire, encore, le retard de 14 points qui le sépare du Néerlandais. Et de rendre le suspense de la fin de saison encore plus grand qu'il ne l'est déjà.

Chiffres, style, confrontations… : Verstappen vs Hamilton, qui "mérite" d’être champion ?

4. WRC - Rallye de Monza : Ogier pour le grand huit

Il n'a plus qu'à conclure. En tête de la dernière épreuve de la saison avant l'ultime étape, devant son rival Elfyn Evans, Sébastien Ogier n'a plus qu'à gérer lors des trois dernières spéciales pour s'offrir un huitième titre de champion du monde. Journée historique en vue !

