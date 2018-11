France-Pays Bas, Federer et Djokovic, Ogier pour un sixième titre : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters : Federer et Anderson qualifiés

La superbe affaire de la soirée de jeudi a été réalisée par Roger Federer à Londres. Non seulement le Suisse s'est qualifié pour les demi-finales du Masters mais en battant Kévin Anderson en deux manches (6-4, 6-3), le sextuple vainqueur du tournoi s'est octroyé la première place de sa poule, ce qui devrait lui permettre d'éviter un choc face à Novak Djokovic dès les demi-finales.

Roger Federer lors du Masters de LondresGetty Images

2. Football - Ligue des Nations : La Croatie s'offre un espoir, la Belgique presque au Final Four

En l'emportant sur l'Espagne dans le temps additionnel grâce notamment à un doublé de Jedvaj (3-2), la Croatie, finaliste malheureuse du dernier Mondial, s'est offerte une ultime chance de figurer au Final Four de la Ligue des Nations. Il faudra pour ce faire remporter le match décisif face à l'Angleterre dimanche. Si vainqueur il devait y avoir dans cette rencontre, il serait qualifié pour le rendez-vous de juin, un match nul qualifiera les Espagnols qui peuvent se mordre les doigts d'avoir concédé ce but tardif.

De son côté, la Belgique n'a eu aucun mal à se défaire de l'Islande (2-0) grâce à un doublé de Michy Batshuayi. Un nul suffira désormais aux Diables Rouges face à la Suisse dimanche soir pour se qualifier pour le premier Final Four de la Ligue des Nations.

3. Basket - NBA : Anthony et Houston, c'est déjà fini !

Après seulement dix matches, la carrière de Carmelo Anthony sous le maillot des Houston Rockets est déjà terminée, a annoncé jeudi la franchise NBA. "Après de longues discussions en interne, les Rockets ont décidé de se séparer de Carmelo Anthony et nous travaillons à trouver une solution", a expliqué le manageur général, Daryl Morrey. Anthony, 34 ans, avait rejoint Houston l'été dernier et avait signé un contrat d'un an pour le minimum salarial pour un joueur-vétéran de 2,4 millions de dollars. En dix matches avec les Rockets, dont deux seulement comme titulaire, il affiche des moyennes de 13,4 points et 5,4 rebonds pour 29,4 minutes de jeu par match.

On a aussi retenu pour vous

Football Leaks - L'Equipe a dévoilé que le fichage ethnique, pratiqué par certains recruteurs du centre de formation du Paris Saint-Germain, concernait également la région parisienne. Ces révélations mettent à mal la défense du PSG, qui avait affirmé lors des révélations de Mediapart que ce fichage ethnique était le fruit d'initiatives personnelles.

Football - Espoirs : L'équipe de France Espoirs n'est pas passée loin de la défaite, jeudi soir à Beauvais, contre la Croatie (2-2) en match amical. Les joueurs de Sylvain Ripoll n'ont dû leur salut qu'à une égalisation tardive de Jonathan Bamba, rentré à l'heure de jeu.

Tennis - ATP Cup : La nouvelle compétition de l'ATP verra le jour du 3 au 12 janvier 2020 et sera dotée de 15 millions de dollars en plus des 750 points promis aux vainqueurs. Le tournoi comportera une phase de poules à l'issue de laquelle huit équipes disputeront la phase finale. Chaque rencontre comportera deux simples et un double et chaque équipe pourra compter jusqu'à cinq joueurs.

Rugby - Pro D2 : Au terme d'un gros retournement de situation, Béziers est largement venu à bout de Bayonne en ouverture de la12e journée de Pro D2 (30-13) et met fin à l'invincibilité bayonnaise dans ce troisième bloc de la saison.

Voile - Route du Rhum : Le Britannique Alex Thomson (Hugo Boss), qui menait la flotte des Imoca (monocoques de 18 m), s'est échoué dans la nuit de jeudi à vendredi à une soixantaine de milles de l'arrivée (environ 110 km) de la Route du Rhum, au nord de la Guadeloupe, et le skipper est sain et sauf. Le monocoque du Gallois s'est échoué sur l'île de la Guadeloupe entre 21h45 et 22h00 locales (02h45 et 03h00 en métropole). Il a finalement repris sa route !

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des Nations : Finir en beauté

Un point, c'est tout ce qu'il manque à l'équipe de France pour se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations. Les Bleus seront ce vendredi soir à Rotterdam (20h45) pour disputer leur dernier match à enjeu de la saison et ainsi l'achever sur une bonne note de plus. Une victoire remettrait les Pays-Bas dans le jeu mais pour se qualifier, il faudrait que les hommes de Koeman dominent l'Allemagne lundi.

Olivier Giroud; Antoine Griezmann; Blaise MatuidiGetty Images

2. Tennis - Masters : Qui pour accompagner Djokovic ?

Une chose est sûre dans le groupe Kuerten, Novak Djokovic, assuré par ailleurs de terminer l'année à la première place mondiale, est d'ores et déjà qualifié pour les demi-finales du Masters. Mais qui l'accompagnera ? Alexander Zverev est en position de force puisqu'une victoire face à John Isner lui suffira pour se qualifier lui aussi. Marin Cilic doit lui réaliser l'exploit de battre Djokovic tout en espérant une défaite de l'Allemand face à l'Américain. Enfin, pour que John Isner rallie le dernier carré, il lui faut absolument une victoire en deux sets face à Zverev tout en espérant que Cilic ne batte pas Djoko.

3. WRC - Rallye d'Australie : Ogier pour un sixième titre ?

Ce n'est pas tous les ans qu'une couronne mondiale se joue sur le dernier rallye en WRC ! Cette année, nous sommes même trèschanceux puisque trois pilotes, Ogier, Neuville et Tänak, peuvent encore prétendre au titre suprême !