CE QU’IL NE FALLAIT PAS MANQUER ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Coupe du monde : Les Bleus, une réclamation et la Pologne en 8es

Ad

Omnisport France-Tunisie, Doncic, Top 10 et adieu pilotes payants : le plateau du jour HIER À 05:09

"Avec cette défaite, les conséquences peuvent être psychologiques sur certains joueurs"

2. Basketball - NBA : Des cartons et le festival Booker en prime

Il y a eu quelques cartons en NBA ce mercredi soir. Mais si Jayson Tatum (49 pts), Kevin Durant (39 pts), Giánnis Antetokoúnmpo (37 pts), Zion Williamson (33 pts) ont porté Boston contre le Heat (134-121), les Nets face aux Wizards (113-107), les Bucks contre New York (103-109) ou encore les Pelicans face à Toronto (126-108), le record du jour est à mettre au crédit de Devin Booker ! La star des Suns a été stratosphérique pour guider lui aussi son équipe à un succès contre les Bulls (132-113). L'arrière a fini avec 51 points à 20 sur 25 aux tirs, 4 rebonds et 6 passes. Le tout en 31 petites minutes sur le parquet!

ET AUSSI…

Football, L1 : Le Stade de Reims a officialisé le nouvel organigramme du club, avec, à la tête du groupe professionnel, l'entraîneur Will Still, qui assurait l'intérim d'Oscar Garcia, mis à pied par les dirigeants champenois le 13 octobre.

Handball, Ligue des champions : Le Paris SG s'est un peu plus rapproché des quarts de finale et a pris la tête de sa poule B après sa victoire autoritaire mercredi à Gudme (30-25), lors de la 8e journée.

A ÉCOUTER, LIRE OU VOIR SUR EUROSPORT

Football : Est-ce que Deschamps s'est trompé ?

Dans le FC Stream Team, Maxime Dupuis et Martin Mosnier s'interrogent sur le principal responsable à leurs yeux de la défaite de la France face à la Tunisie (1-0). Selon eux, c'est Didier Deschamps qui a effectué neuf changements dans son onze de départ par rapport au Danemark. Pourquoi tant de changements ? Retrouvez l'intégralité en podcast en tapant Eurosport FC.

Est-ce que Deschamps s'est trompé ? "Il est allé trop loin"

Football américain : Eldridge Dickey, talent unique terrassé par les préjugés

En 1968, Eldridge Dickey est devenu le premier quarterback noir sélectionné au premier tour de la draft NFL. Le Texan avait tout pour lui et était promis à un destin d'exception. Pourtant, il n'a jamais joué un seul match à son poste et sa carrière s'est éteinte avant même d'avoir vraiment commencé. La faute, en grande partie, aux préjugés d'un sport qui en regorgeait.

Football : Musiala, 20 ans et déjà indispensable à l'Allemagne

Il n'a pas vingt ans mais le destin de l'Allemagne dépend déjà de lui. Jamal Musiala s'est imposé comme l'homme fort du secteur offensif de la Mannschaft, qui joue sa qualification pour les 8es de finale jeudi face au Costa Rica (20h00). Vincent Bregevin fait le point sur le prodige du Bayern Munich qui porte les espoirs d'une sélection en quête de certitudes.

UCI Track Champions League - La fierté d’un papa : Marie-Divine Kouamé a fait vibrer son père sur ce keirin

Marie-Divine Kouamé a brillé en série du keirin, samedi à domicile, au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. La Française de 20 ans s’est imposée avant de prendre la 4e place en finale. Nous vous proposons de revivre la course victorieuse de la championne du monde du 500 mètres, avec les images de son père, simultanément en train de la soutenir.

La fierté d’un papa : Marie-Divine Kouamé a fait vibrer son père sur ce keirin

LA QUESTION : L'ALLEMAGNE ET LA BELGIQUE PEUVENT-ELLES S'EN SORTIR ?

L'une est quadruple championne du monde, l'autre demi-finaliste en 2018: menacées, l'Allemagne et la Belgique jouent leur survie au Mondial 2022 ce jeudi au Qatar. Après son nul contre l'Espagne (1-1), la Nationalmannschaft doit obligatoirement battre le Costa Rica pour espérer continuer son chemin. Pour les Belges, c'est une autre histoire. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne, troisième à un point de la Croatie et du Maroc, défient les vice-champions du monde croates et feraient mieux de l'emporter pour ne pas avoir à compter sur une large défaite du Maroc contre un Canada déjà éliminé.

(Avec AFP)

Omnisport Portugal qualifié, Durant magique et biathlon de retour : le plateau du jour 29/11/2022 À 05:18